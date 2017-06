Honda Vision - xe máy tay ga bán chạy nhất Việt Nam

Theo Honda Việt Nam (HVN), tổng thị trường Việt năm tài chính 2017 đạt gần 3,14 triệu xe, tăng 8% so với kỳ trước. Lượng xe máy Honda tiêu thụ trong năm tài khoá 2017 (tính từ tháng 4/2016 đến hết tháng 3/2017) đạt doanh số kỷ lục với 2,17 triệu xe, tăng gần 7% so với năm tài chính 2016. Đặc biệt, mẫu xe ga Honda Vision đạt doanh số "khủng". Cụ thể, mẫu xe máy tay ga Honda Vision được xem là sản phẩm thành công nhất của Honda tại Việt Nam với số lượng tiêu thụ trung bình đạt 37.500 xe/tháng, dẫn đầu doanh số bán trong thị phần xe tay ga. Đây là một con số đáng mơ ước của các sản phẩm xe gắn máy trên thị trường. Honda Vision có thiết kế nhỏ gọn, khởi động êm ái. Đây là mẫu xe có mức giá rẻ nhất trong số các xe tay ga của Honda, điều này giúp cho khách hàng thích xe ga dễ dàng tiếp cận. Mẫu xe này sở hữu kích thước 1.863 x 686 x 1.088 mm, khoảng cách trục là 1.256 mm, yên cao 750 mm, trọng lượng chỉ 99 kg. Honda Vision hướng đến thiết kế tinh tế và thân thiện, trung thành với kiểu dáng của một chiếc xe tay ga tiêu chuẩn. Độ cao yên xe và sàn để chân rộng mang lại tư thế thoải mái, đặc biệt là cho phái nữ khi dừng xe hoặc lái xe. Thiết kế phía trước xe tinh tế với những đường khối ba chiều sắc nét kết hợp cùng cụm đèn pha và đèn xi-nhan có thấu kính trong suốt. Cụm đồng hồ đơn giản thiết kế dạng kim cổ điển, nhưng đa tiện ích với việc hiển thị đầy đủ các thông số của xe... Mặc dù là mẫu xe tay ga giá rẻ, nó vẫn được Honda trang bị nhiều tiện ích hướng tới sự thoải mái và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Điểm nổi bật nhất trên mẫu xe này chính là hệ thống tự ngắt khi dừng Idlingstop. Ổ khóa hiện đại 4 trong 1 gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên dễ sử dụng và chống rỉ sét hiệu quả. Việc mở yên trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết khi công tắc mở được tích hợp ngay bên cạnh ổ khóa chính cùng hộc đựng đồ. Khu vực để chân cho người lái thiết kế vừa tầm, đủ dùng. Trên mẫu xe tay ga cỡ nhỏ này, độ cao yên xe cũng giảm xuống khoảng 10mm so với nhiều mẫu xe hiện nay, mang lại tư thế thoải mái khi dừng xe hoặc lái xe. hiết kế phía sau ấn tượng với cụm đèn sau và đèn xi-nhan được thiết kế liền khối, nổi bật, mang lại cảm giác mạnh mẽ và chắc chắn. Không gian chứa đồ dưới yên xe thiết kế rộng rãi, có thể chứa được 01 mũ bảo hiểm cả đầu (hoặc 02 mũ nửa đầu) và nhiều vật dụng cá nhân khác. Ngoài ra, hệ thống phanh kết hợp với phanh đĩa trước và đùm sau giúp người sử dụng điều khiển phanh dễ dàng và an toàn hơn. Vành xe đường kính lớn cùng việc sử dụng lốp không săm giúp đảm bảo vận hành ổn định, linh hoạt trên mọi địa hình. Xe cũng được trang bị chắn bùn phụ sau. Bên cạnh đó, xe cũng sử dụng vành đúc dạng 5 chấu đi kèm lốp không săm với kích thước 16 inch trước và 14 inch sau. Mẫu xe Honda Vision qua các thế hệ vẫn duy trì điểm mạnh về công nghệ, đó chính là việc áp dụng động cơ thông minh thế hệ mới eSP – có dung tích xy lanh dung tích 108,3 cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này còn tích hợp bộ đề ACG sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm. Tại các đại lý do Honda ủy quyền (HEAD), giá bán của mẫu xe tay ga Honda Vision luôn cao hơn giá đề xuất khoảng 3 - 5 triệu đồng. Theo đó, giá bán hiện tại của Honda Vision bản tiêu chuẩn đang dao động ở mức 33 - 35 triệu đồng, tùy từng đại lý (cao hơn mức giá đề xuất được đưa ra là 30 triệu đồng của nhà sản xuất Honda Việt Nam).

