Honda Việt Nam “chốt giá” Honda CR-V 7 chỗ từ 1,13 tỷ đồng

Vào ngày 13/11/2017, Honda Việt Nam (HVN) đã ra mắt thị trường dòng xe Honda CR-V 7 chỗ thế hệ hoàn toàn mới với giá bán lẻ đề xuất dự kiến dưới 1,1 tỷ đồng và thời điểm bán hàng dự kiến vào tháng 1/2018. Honda CR-V thế hệ thứ 5 được khách hàng đón nhận nhiệt tình với hơn 2.000 đơn đặt hàng tính đến cuối tháng 12/2017. Tuy nhiên, hôm nay HVN vừa công bố giá bán chính thức cho Honda CR-V 2018 mới, với phiên bản L có giá 1,256 tỉ đồng và phiên bản E có giá 1,136 tỉ đồng (giá đã bao gồm VAT). Như vậy mức giá này đều cao hơn mức giá dự kiến dưới 1,1 tỉ đồng đưa ra ở thời điểm mẫu xe này ra mắt. Lý giải về điều này, HVN cho biết lý do liên quan đến Nghị định 116 quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, trong đó đặt ra một số điều kiện mới buộc các doanh nghiệp phải đáp ứng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại Chính phủ vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, HVN vẫn chưa thể nhập khẩu xe CR-V mới về với mức thuế nhập khẩu 0% để có mức giá bán lẻ đề xuất như mong đợi (dưới 1,1 tỉ đồng). Trong khi đó, HVN cũng đã quyết định nhập khẩu trước thời điểm tháng 1/2018 một số lượng hạn chế là 750 xe CR-V thế hệ mới, nhằm đáp ứng một lượng xe cho khách hàng. Lô xe CR-V mới nhập về lần này vẫn phải chịu mức thuế suất nhập khẩu dành cho xe nguyên chiếc là 30%, và đây là một trong những lý do khiến giá xe CR-V được "chốt" ở 2 mức như trên. Thời gian chính thức phân phối xe cho khách hàng từ ngày 16/1/2018 thông qua các Nhà Phân Phối Honda Ô tô chính hàng trên toàn quốc. Thế hệ thứ 5 của Honda CR-V từng được giới thiệu tại Thái Lan hồi tháng 3/2017 với 3 tùy chọn phiên bản gồm L, G và E.. Điểm đáng chú ý là phiên bản thế hệ thứ 5 này sẽ có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, điều khiến nhiều người tiêu dùng Việt háo hức chờ đợi hơn so với bản 5 chỗ hiện nay. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe Honda CR-V 2018 phiên bản 7 chỗ sắp ra mắt tại Việt Nam có diện mạo tổng thể gần như giống hệt xe từng ra mắt tại thị trường Thái Lan, Indonesia... So với phiên bản cũ, kích thước của CR-V 2018 tăng thêm đáng kể. Chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.587 x 1.854 x 1.666 mm. Trục cơ sở ở mức 2.659 mm. Không gian nội thất rộng rãi hơn với khoảng trống duỗi chân phía sau tốt nhất phân khúc. Thêm vào đó là sự xuất hiện của hàng ghế thứ 3 giúp gia tăng khả năng chở người của CR-V mới. Tuy nhiên hàng ghế này có lẽ chỉ sử dụng cho trẻ em hoặc người lớn có vóc dáng thấp bé. Trung tâm nội thất là màn hình giải trí đen bóng dạng cảm ứng, điều khiển mọi hoạt động của hệ thống giải trí. Cụm đồng hồ mang đậm âm hưởng từ Civic, hiển thị hoàn toàn dạng TFT đẹp mắt. Xe cũng có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2. Trong khi đó, hàng ghế thứ 3 có cửa gió điều hòa trên trần đây là một ưu thế manh hơn so với các đối thủ. Các trang bị khác gồm; màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa cùng phanh đỗ xe điện tử. Trong khi đó, cần số vẫn đặt lửng như thế trước dù tạo hình cứng cáp hơn, bên cạnh có thể thấy sự bổ sung nút bấm phanh tay điện tử, chống trôi xe và chế độ lái tiết kiệm ECON. CR-V mới cũng sẽ sử dụng động cơ tăng áp VTEC Turbo sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút tương đương với động cơ 2.5L thường nhưng mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước. Động cơ mới vận hành kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Ngoài việc nâng cấp động cơ, gia tăng tiện ích, thay đổi thiết kế, Honda CR-V thế hệ thứ 5 còn được trang bị các tính năng tiên tiến khác như: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor), Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, Chế độ giữ phanh tự động, Cốp điện tự động và Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA). Video: ra mắt Honda CR-V 2018 phiên bản 7 chỗ tại Việt Nam.

Vào ngày 13/11/2017, Honda Việt Nam (HVN) đã ra mắt thị trường dòng xe Honda CR-V 7 chỗ thế hệ hoàn toàn mới với giá bán lẻ đề xuất dự kiến dưới 1,1 tỷ đồng và thời điểm bán hàng dự kiến vào tháng 1/2018. Honda CR-V thế hệ thứ 5 được khách hàng đón nhận nhiệt tình với hơn 2.000 đơn đặt hàng tính đến cuối tháng 12/2017. Tuy nhiên, hôm nay HVN vừa công bố giá bán chính thức cho Honda CR-V 2018 mới, với phiên bản L có giá 1,256 tỉ đồng và phiên bản E có giá 1,136 tỉ đồng (giá đã bao gồm VAT). Như vậy mức giá này đều cao hơn mức giá dự kiến dưới 1,1 tỉ đồng đưa ra ở thời điểm mẫu xe này ra mắt. Lý giải về điều này, HVN cho biết lý do liên quan đến Nghị định 116 quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, trong đó đặt ra một số điều kiện mới buộc các doanh nghiệp phải đáp ứng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại Chính phủ vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, HVN vẫn chưa thể nhập khẩu xe CR-V mới về với mức thuế nhập khẩu 0% để có mức giá bán lẻ đề xuất như mong đợi (dưới 1,1 tỉ đồng). Trong khi đó, HVN cũng đã quyết định nhập khẩu trước thời điểm tháng 1/2018 một số lượng hạn chế là 750 xe CR-V thế hệ mới, nhằm đáp ứng một lượng xe cho khách hàng. Lô xe CR-V mới nhập về lần này vẫn phải chịu mức thuế suất nhập khẩu dành cho xe nguyên chiếc là 30%, và đây là một trong những lý do khiến giá xe CR-V được "chốt" ở 2 mức như trên. Thời gian chính thức phân phối xe cho khách hàng từ ngày 16/1/2018 thông qua các Nhà Phân Phối Honda Ô tô chính hàng trên toàn quốc. Thế hệ thứ 5 của Honda CR-V từng được giới thiệu tại Thái Lan hồi tháng 3/2017 với 3 tùy chọn phiên bản gồm L, G và E.. Điểm đáng chú ý là phiên bản thế hệ thứ 5 này sẽ có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, điều khiến nhiều người tiêu dùng Việt háo hức chờ đợi hơn so với bản 5 chỗ hiện nay. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe Honda CR-V 2018 phiên bản 7 chỗ sắp ra mắt tại Việt Nam có diện mạo tổng thể gần như giống hệt xe từng ra mắt tại thị trường Thái Lan, Indonesia... So với phiên bản cũ, kích thước của CR-V 2018 tăng thêm đáng kể. Chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.587 x 1.854 x 1.666 mm. Trục cơ sở ở mức 2.659 mm. Không gian nội thất rộng rãi hơn với khoảng trống duỗi chân phía sau tốt nhất phân khúc. Thêm vào đó là sự xuất hiện của hàng ghế thứ 3 giúp gia tăng khả năng chở người của CR-V mới. Tuy nhiên hàng ghế này có lẽ chỉ sử dụng cho trẻ em hoặc người lớn có vóc dáng thấp bé. Trung tâm nội thất là màn hình giải trí đen bóng dạng cảm ứng, điều khiển mọi hoạt động của hệ thống giải trí. Cụm đồng hồ mang đậm âm hưởng từ Civic, hiển thị hoàn toàn dạng TFT đẹp mắt. Xe cũng có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2. Trong khi đó, hàng ghế thứ 3 có cửa gió điều hòa trên trần đây là một ưu thế manh hơn so với các đối thủ. Các trang bị khác gồm; màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa cùng phanh đỗ xe điện tử. Trong khi đó, cần số vẫn đặt lửng như thế trước dù tạo hình cứng cáp hơn, bên cạnh có thể thấy sự bổ sung nút bấm phanh tay điện tử, chống trôi xe và chế độ lái tiết kiệm ECON. CR-V mới cũng sẽ sử dụng động cơ tăng áp VTEC Turbo sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút tương đương với động cơ 2.5L thường nhưng mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước. Động cơ mới vận hành kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Ngoài việc nâng cấp động cơ, gia tăng tiện ích, thay đổi thiết kế, Honda CR-V thế hệ thứ 5 còn được trang bị các tính năng tiên tiến khác như: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor), Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, Chế độ giữ phanh tự động, Cốp điện tự động và Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA). Video: ra mắt Honda CR-V 2018 phiên bản 7 chỗ tại Việt Nam.