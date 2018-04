Honda Super Dream biển "tứ quý" giá chỉ 35 triệu tại Hà Nội

Xe máy Honda Super Dream 100 có mặt tại thị trường kể từ năm 1998, đây là loạt xe đầu tiên được Honda Việt Nam sản xuất tại nước ta. Tính tới khi bị ngừng sản xuất, chiếc xe đã có tổng cộng 3 thế hệ với những sự thay đổi nhẹ về thiết kế, màu sắc và tem. Thế hệ Honda Super Dream 100 cuối cùng được sản xuất trước khi "nhường chỗ" cho phiên bản Super Dream 110 có khá nhiều thay đổi lớn, trong đó bao gồm phần đầu với chóa đèn lớn hơn, sáng hơn (thường được người chơi xe gọi là "đầu dài") cùng mặt nạ hình chữ V sắc sảo hơn. Bên cạnh phần đầu dài đặc trưng cùng mặt nạ, thế hệ Super Dream 100 đời cũ còn điểm nổi bật là bộ tem mới với một số chữ in màu chrome bóng, đem tới điểm nhấn sang trọng hơn cho chiếc xe. Tất cả các đời Super Dream 100 được sản xuất tại Việt Nam đều có bộ gắp sau và gác chân được cải tiến so với Dream II Thái Lan. Khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC của Super Dream 100 có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ, với dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp cùng nhiều chi tiết dễ dàng thay đổi sửa chữa giá rẻ. Chiếc xe máy Honda Super Dream được sản xuất năm 2010 trong bài viết này đã được làm lại một số chi tiết phong cách Dream Thái, kèm biển số "tứ quý 1" được rao bán chỉ 35 triệu đồng tại Hà Nội. Đây được xem là mức giá khá phù hợp túi tiền, do hình thức xe không còn nguyên bản nhưng đắt giá nhất chính là biển kiểm soát của xe. Hiện nay những chiếc xe máy Honda Super Dream nguyên bản và còn như mới trên thị trường còn khá ít, nhiều chiếc còn được thét giá lên đến trăm triệu đồng. Đơn cử như chiếc xe trong ảnh này tại Long An, nó thuộc đời cuối 2011 còn mới tinh, kèm biển số đẹp được một người bán xe máy tại Long An treo giá 100 triệu đồng. Có giá đắt gần gấp 3 so với một chiếc Super Dream 110 mới vào thời điểm còn đang bán tại Việt Nam, nhưng theo một số nguồn tin cho biết, chiếc xe đã nhanh chóng được một người đam mê sở hữu bởi hiện dòng xe này luôn được nhiều người chơi săn lùng. Từng được thay bằng dòng xe Honda Super Dream 110 nhưng không được ưa chuộng, hiện nay tất cả các dòng xe Super Dream đều đã bị "khai tử" tại Việt Nam. Chính vì vậy, cộng đồng những người yêu xe máy Dream vẫn luôn săn lùng cho mình những chiếc xe máy này để thoả mãn đam mê cũng như sưu tầm hoặc đi lại, đặc biệt là xe nguyên bản. Video: Honda Dream ông hoàng phân khúc giá rẻ tại Việt Nam.

Xe máy Honda Super Dream 100 có mặt tại thị trường kể từ năm 1998, đây là loạt xe đầu tiên được Honda Việt Nam sản xuất tại nước ta. Tính tới khi bị ngừng sản xuất, chiếc xe đã có tổng cộng 3 thế hệ với những sự thay đổi nhẹ về thiết kế, màu sắc và tem. Thế hệ Honda Super Dream 100 cuối cùng được sản xuất trước khi "nhường chỗ" cho phiên bản Super Dream 110 có khá nhiều thay đổi lớn, trong đó bao gồm phần đầu với chóa đèn lớn hơn, sáng hơn (thường được người chơi xe gọi là "đầu dài") cùng mặt nạ hình chữ V sắc sảo hơn. Bên cạnh phần đầu dài đặc trưng cùng mặt nạ, thế hệ Super Dream 100 đời cũ còn điểm nổi bật là bộ tem mới với một số chữ in màu chrome bóng, đem tới điểm nhấn sang trọng hơn cho chiếc xe. Tất cả các đời Super Dream 100 được sản xuất tại Việt Nam đều có bộ gắp sau và gác chân được cải tiến so với Dream II Thái Lan. Khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC của Super Dream 100 có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ, với dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp cùng nhiều chi tiết dễ dàng thay đổi sửa chữa giá rẻ. Chiếc xe máy Honda Super Dream được sản xuất năm 2010 trong bài viết này đã được làm lại một số chi tiết phong cách Dream Thái, kèm biển số "tứ quý 1" được rao bán chỉ 35 triệu đồng tại Hà Nội. Đây được xem là mức giá khá phù hợp túi tiền, do hình thức xe không còn nguyên bản nhưng đắt giá nhất chính là biển kiểm soát của xe. Hiện nay những chiếc xe máy Honda Super Dream nguyên bản và còn như mới trên thị trường còn khá ít, nhiều chiếc còn được thét giá lên đến trăm triệu đồng. Đơn cử như chiếc xe trong ảnh này tại Long An, nó thuộc đời cuối 2011 còn mới tinh, kèm biển số đẹp được một người bán xe máy tại Long An treo giá 100 triệu đồng. Có giá đắt gần gấp 3 so với một chiếc Super Dream 110 mới vào thời điểm còn đang bán tại Việt Nam, nhưng theo một số nguồn tin cho biết, chiếc xe đã nhanh chóng được một người đam mê sở hữu bởi hiện dòng xe này luôn được nhiều người chơi săn lùng. Từng được thay bằng dòng xe Honda Super Dream 110 nhưng không được ưa chuộng, hiện nay tất cả các dòng xe Super Dream đều đã bị "khai tử" tại Việt Nam. Chính vì vậy, cộng đồng những người yêu xe máy Dream vẫn luôn săn lùng cho mình những chiếc xe máy này để thoả mãn đam mê cũng như sưu tầm hoặc đi lại, đặc biệt là xe nguyên bản. Video: Honda Dream ông hoàng phân khúc giá rẻ tại Việt Nam.