Honda Super Dream 110 độ khủng, đắt hàng ở Thái

Honda Super Dream 110 là mẫu xe số phổ thông được Honda Việt Nam tung ra nhằm thay thế cho thế hệ Super Dream 100 trước đó, vốn dựa trên cơ sở Dream II Thái Lan. Do kiểu dáng của những chiếc Dream II Thái Lan đã quá quen thuộc và được ưa chuộng tại Việt Nam, chính vì vậy doanh số của Super Dream 110 kém tới nỗi mới đây Honda đã "khai tử" dòng xe này. Tuy nhiên tại nhiều thị trường khác như Thái Lan, Malaysia hay Nhật, mẫu xe này được gọi là Dream Super Cub, Dream EX5 110 hoặc Super Cub 110, và vẫn rất được người dân ưa chuộng. Đặc biệt ở Thái Lan, phong trào chơi Dream Super Cub 110 phát triển rất mạnh mẽ, dẫn tới sự xuất hiện của những chiếc xe "độ kiểng" nhưng cực mạnh mẽ như trong bài viết này. Thuộc sở hữu của một biker Thái Lan, chiếc Dream Super Cub 110 đã có kiểu dáng không thay đổi quá nhiều so với nguyên bản, nhưng vẫn đầy nổi bật bởi các chi tiết độ kiểng. Ở phía trước, phần đầu của chiếc xe được giữ nguyên, chỉ chế lại cặp đèn demi LED xanh nổi bật hơn và cùm phanh Brembo. Vốn được trang bị phanh đùm nguyên bản, chiếc Dream Super Cub đã được chủ xe nâng cấp lên hệ thống phanh đĩa trước với heo Nissin và đĩa từ Honda Wave RSX được phay lại, kết hợp với dây dầu Earl's. Theo phong cách xe đua drag, chiếc xe cũng được độ cặp niềng nhôm bản mỏng với màu vàng nổi bật. Dù có lốp mỏng nhưng do sử dụng loại lốp Michelin City Grip nên độ bám đường của chiếc Dream Super Cub vẫn khá ổn định. Để khiến chiếc xe nhẹ và ít cản gió hơn, chủ của chiếc Dream Super Cub này đã tháo bỏ hoàn boàn bộ yếm trước và nhựa ốp lườn của chiếc xe. Bên cạnh đó, yên xe nguyên bản cũng đã được gọt mỏng lại. Tại thị trường Thái Lan, Dream Super Cub nguyên bản được trang bị động cơ xi-lanh đơn SOHC 2 van 109,1 cc, đường kính trái 50 mm và hành trình piston 55,6 mm giống y hệt Super Dream 110 tại Việt Nam, với điểm khác biệt duy nhất là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI thay vì chế hòa khí thông thường. So với Dream Super Cub nguyên bản, chiếc xe độ này đã được thay piston trái lớn 59 mm và kết hợp với tay biên dài hơn 3 mm. Theo tính toán, những thay đổi này đã khiến chiếc xe có dung tích xi-lanh tăng lên hơn gấp đôi, đạt 237 cc. Bên cạnh đó, chiếc xe còn được độ tay côn và hộp số với các cấp 1, 2 và 4 thay đổi tỷ số truyền. Sau khi độ lại, chiếc Dream Super Cub đã trở thành một mẫu xe phân khối lớn thực sự. Bên cạnh động cơ, hệ thống xả của xe cũng được độ lại với pô "made in Thailand" của hãng Noo Lamlukka. Ở phía sau, hệ thống phuộc nguyên bản của chiếc xe cũng được thay bằng phuộc YSS ổn định hơn. Trong khi dòng xe số phổ thông Honda Super Dream 110 bị người tiêu dùng "chê" đến nỗi buộc Honda phải "khai tử" thì tại Thái Lan, các biker liên tục tạo ra những bản độ "khủng" tử chiếc xe.

