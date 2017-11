Honda Super Cub C125 "thét giá" 150 triệu tại Sài Gòn?

Mẫu xe máy Honda Super Cub C125 phiên bản 2018 mới vừa được ra mắt tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017 này được xem là "hiện đại hóa" của chiếc Super Cub đầu tiên với tên mã C100 vào năm 1968. Kể từ đó tới nay, Super Cub đã trở thành dòng xe máy bán chạy nhất trên toàn Thế giới, với số lượng lên tới 100 triệu chiếc tính tới nay.

Về thiết kế, có thể thấy rõ chiếc Honda Super Cub C125 phiên bản mới này đã gần như "copy" y hệt những đặc điểm của "huyền thoại" Super Cub C100 được sản xuất vào năm 1968, nhưng thể hiện chúng dưới ngôn ngữ của Thế kỷ 21. Xe sở hữu kích thước 1.910x710x1.002 mm (tương đương với dài, rộng và cao) nhưng trọng lượng không được hé lộ. Honda Super Cub C125 sở hữu thiết kế khá sang trọng và bóng bẩy. Chữ Cub là viết tắt của Cheap Urban Bike (Xe Đô thị Rẻ tiền), Honda vẫn luôn đặt mục tiêu về một phương tiện di chuyển rẻ tiền và tiết kiệm nhiên liệu cho những dòng sản phẩm của mình, tuy nhiên chiếc xe máy Super Cub 2018 mới trong bài viết này lại hoàn toàn khác biệt. Phần đầu chiếc xe cũng có thiết kế "cánh én" tương tự Super Cub C100 đời đầu, nhưng có đèn pha LED hiện đại. Ngay cả màu sơn Candy Blue ánh kim và Light Blue Pearl cũng gợi nhớ về chiếc Cub đầu tiên, chỉ pha thêm ánh kim vào sơn để đem tới vẻ hiện đại và cao cấp hơn. Có hình dáng đồng hồ tương tự, tuy nhiên chiếc Super Cub C125 mới lại sử dụng một màn hình hiển thị hình tròn bên cạnh đồng hồ báo tốc chạy cơ, cung cấp đầy đủ các thông số vận hành của chiếc xe. Các nút bấm điều khiển trên xe không thay đổi, chỉ được mạ nhũ ấn tượng hơn. Phía sau yếm xe đã không còn các lỗ ốc bắt vít như Super Cub nguyên bản, chỉ thay đổi bằng một ốp mạ bạc crom sáng bóng và ổ khóa thông minh Smartkey (chống trộm, giống như mẫu xe tay ga cao cấp cùng hãng là Honda SH) với vòng LED sáng bao xung quanh đầy hiện đại. Chiếc xe vẫn giữ nguyên bộ yên đơn và giá đèo hàng giống như truyền thống của Super Cub. Bên dưới yên xe là logo Super Cub được thiết kế mamg hơi hướng cổ điển, đẹp mắt với mảng sơn đỏ trên nền mạ chrome. Ở phía sau đuôi xe, Honda đã quyết định thực hiện một cú "chấm phá" trong thiết kế của chiếc xe với bộ đèn hậu cùng xi-nhan LED với thiết kế hiện đại, hoàn toàn khác biệt so với chiếc Honda Cub thông thường. Thay vì vành nan, chiếc xe có cặp bánh bằng nhôm đúc 5 cánh kép đẹp mắt, nhưng vẫn sử dụng phanh đùm quen thuộc. Bộ giảm xóc giò gà đặc trưng của Cub đã được Honda khéo léo "chế" lại để trở thành dạng up side down cao cấp, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bánh trước bị "rướn" lên khi phanh gấp của chiếc Cub nguyên bản. Bộ gắp sau của xe được tiện từ nhôm nguyên khối, sau đó bắt vào cặp phuộc sau có thiết kế thanh thoát, đẹp mắt. Ngay cả thiết kế pô "quả nhót" nhưng cách điệu với ốp mạ sang bóng được xem là đặc trưng của dòng xe máy Cub cũng được Honda "tái chế" lại trên mẫu C125 mới này. Trái tim của Super Cub 125 được đánh giá là manh mẽ nhất từ trước đến nay trong dòng Cub, với khối động cơ SOHC 125cc phun xăng điện tử, hộp số tự động 5 cấp và bổ sung thêm các công nghệ mới nhất của hãng xe máy Honda để giúp cho chiếc xe vận hành tiết kiệm và hiệu quả hơn. Mặc dù chưa rõ mức giá chính thức của mẫu xe mới này và khi nào sẽ về đến Việt Nam. Tuy nhiên, theo một cửa hàng chuyên nhập khẩu xe máy lâu năm tại TP HCM tiết lộ, nếu được nhập về giá của chiếc Honda Super Cub 125 phiên bản 2018 này ước chừng sẽ lên tới hơn 150 triệu đồng. Video: Mẫu xe máy Honda Super Cub C125 phiên bản 2018 mới vừa được ra mắt tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017.

