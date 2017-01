Honda Super Cub “bánh bèo” 1 gắp khủng tại Hà Nội

Hiện nay trên Thế giới, những chiếc Honda Super Cub độ "bánh béo" cực lớn đang được rất nhiều dân chơi ưa chuộng. Tại Việt Nam, mới đây nhất xưởng độ Minibike Trung Khánh ở Hà Nội đã tạo ra một bản độ Cub với cặp bánh "khủng" cùng các chi tiết cơ khí chế tạo chính xác, khiến mẫu xe máy phổ thông Honda hoàn toàn "lột xác". Trên bản độ này, Minibike Trung Khánh đã sử dụng cặp mâm 15 inch với thiết kế nhiều nan được nhập từ Thái Lan, có nguồn gốc từ ôtô để lắp cho chiếc xe. Ở phía trước, thay vì cụm giảm xóc "giò gà" nguyên bản, chiếc xe đã có bộ gắp đơn cùng cơ cấu phuộc dạng girder được chế tạo thủ công bằng thép chịu lực, mang đậm vẻ đẹp cơ khí. Thay vì phanh đùm nguyên bản, chiếc xe đã được trang bị hệ thống phanh đĩa bố trí gọn gàng trong lòng mâm lớn. Ở phía trước, 2 đèn LED gương cầu đặt dọc đóng vai trò làm đèn pha/cos cho chiếc xe, trong khi nằm hai bên là các đèn xi-nhan LED cực gọn gàng. Tương tự như gắp trước, chiếc xe cũng đã có tay lái chế tạo thủ công từ thép chịu lực với ghi-đông làm từ thép chịu lực đục lỗ, phía trên là cùm công tắc rút gọn và cặp tay phanh/côn. Nằm ở bên dưới khung xe là một đồng hồ nhỏ báo tua máy và mức tiêu thụ nhiên liệu. Để có thể tăng độ chịu lực cho khung xe nguyên bản, một gióng ngang bằng thép chịu lực đục lỗ to bản đã được hàn thêm vào bộ khung của chiếc Cub. Toàn bộ thân xe đã được sơn với hiệu ứng sần độc đáo và gam màu bạc sáng, riêng cặp nắp che 2 bên thân có màu đen tạo điểm nhấn. Để đảm bảo chiếc xe vẫn có khả năng vận hành bình thường dù được trang bị lốp lớn, động cơ của xe đã được nâng cấp bằng cách nâng dung tích lên 125 cc, đồng thời được chế côn tay với lốc nồi của Honda 67. Do có bánh sau to "quá khổ" nên sức mạnh của động cơ đã được truyền tới bánh sau thông qua 2 tầng nhông trước khi tới đĩa sau. Giấu gọn ở bên dưới gầm xe là cây pô với kiểu dáng 6 nòng như một khẩu tiểu liên. Lấy cảm hứng từ phong cách bobber, chiếc xe chỉ có duy nhất một chiếc yên solo nhỏ và phần đuôi sau bị "cắt cụt". Ở phía sau, chiếc Cub cũng đã được Minibike Trung Khánh "thửa riêng" một bộ gắp đơn cùng giảm xóc sau monoshock. Cả bánh trước và sau của xe đều có lốp bản 160/80, khiến chiếc xe trông "bệ vệ" hơn hẳn. Sau khi được độ lại, chiếc Super Cub huyền thoại đã hoàn toàn "thoát xác" và mang kiểu dáng đầy góc cạnh và mạnh mẽ.

