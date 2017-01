Honda SH 2017 tại Việt Nam - Đắt có “xắt ra miếng“?

Honda SH 2017 chính thức bán ra ở thị trường Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2016 với các phiên bản SH125/150i sử dụng phanh CBS và ABS. So với thế cũ ra mắt hồi 2012 và các bản nâng cấp gần đây thì SH phiên bản 2017 đã được cải tiến về cả thiết kế lẫn các tiện ích theo xe. Ra mắt lần đầu từ năm 1984, tính tới SH phiên bản 2017, dòng xe tay ga này đã trải qua tổng cộng 7 thế hệ. Với mẫu xe mới này, Honda Việt Nam đã "mạnh miệng" khẳng định chiếc xe là "vua của xe tay ga đô thị châu Âu" (King of European Commuter) bằng cách duy trì những đặc điểm của các thế hệ trước đồng thời nâng cao hơn nữa tính tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trên mẫu xe mới, nếu chỉ nhìn lướt qua, SH 2017 vẫn có "phom" giống như thế hệ thứ 6 đã từng được ra mắt từ năm 2012. Tuy nhiên với chiếc xe, Honda đã thiết kế lại hoàn toàn phần trước, sau cùng một số chi tiết. Đặc biệt, phần đầu với cụm đèn pha hoàn toàn mới sử dụng công nghệ LED được thiết kế hai tầng. Ở phía trước, mặt nạ của xe cũng được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ hơn, nổi bật với 2 dải đèn demi kèm xi-nhan LED ấn tượng. Các đường nét khoét lõm trên mặt nạ khiến những "fan" của dòng xe liên tưởng tới hình dáng và cách bố trí của thế hệ SH thứ 5 từ năm 2009 - một trong những thế hệ SH được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Bảng đồng hồ của SH phiên bản 2017 gần như không có gì khác biệt so với thế hệ cũ, ngoại trừ sự xuất hiện của đèn báo hệ thống phanh ABS. Tuy nhiên, bố cục của bảng đồng hồ đã được thay đổi mà theo Honda mô tả là "thiết kế 3D" với các đồng hồ được dàn ngang cân đối thay vì đặt dọc như thế hệ cũ, giúp quan sát tốt hơn. Hệ thống các nút điều khiển trên tay lái không thay đổi so với thế hệ SH đời trước, vẫn là các nút điều khiển pha/cốt, còi, xi nhan bên trái. Bên phải là nút khởi động, hệ thống ngắt động cơ tự động Idling Stop, đèn pha. Honda SH 2017 vẫn sở hữu hệ thống khóa thông minh – SMART Key giúp tối ưu hóa khả năng chống trộm, tích hợp chức năng khóa/mở xe từ xa như thế hệ trước đó. Đặc biệt, lần này Honda Việt Nam đã cung cấp 2 thiết bị điều khiển FOB cho khách hàng nhằm đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất khi sử dụng. Ở phía bên trái sau yếm xe, SH mới được bổ sung thêm một cổng sạc bên trong hộp chứa đồ nhỏ. Tuy nhiên khác với một số mẫu xe tay ga mới hiện nay, cổng sạc này là ổ điện 12V như ôtô thay vì jack cắm USB. Nếu như người sử dụng có nhu cầu sạc các thiết bị di động như smartphone, máy nghe nhạc,... ổ cắm này hơi bất tiện khi buộc phải mua thêm đầu chuyển sang kết nối USB thông dụng. SH 2017 có chiều cao yên xe so với mặt đất ở mức 799 mm, vì thế, những người lái khiêm tốn về chiều cao sẽ khá khó khăn giữ thăng bằng khi sở hữu phương tiện. Xe được thiết kế yên xe với chất liệu bọc mềm mại, tay xách sau rộng - tuy nhiên nó cũng khá bất tiện cho một số người sử dụng có chiều cao khiêm tốn do phải hơi chúi về phía trước và vị trí ngồi sau lại quá cao mỗi khi phanh gấp gây ảnh hưởng. Khoang chứa đồ bên dưới yên của SH 2017 không có gì thay đổi so với thế hệ trước đó, nó vẫn được thiết kế khá nhỏ và chỉ có thể chứa được một chiếc mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân đơn giản. Bình xăng được thiết kế dạng truyền thống phía sau với dung tích 7,5 lít. Phần thân xe 2 bên của SH phiên bản 2017 đã được Honda thiết kế lại với nhiều đường nét đậm, góc cạnh hơn. Cùng với một số tùy chọn sơn ánh kim, những đường "chặt, khắc" này khiến chiếc xe đặc biệt nổi bật dưới ánh sáng mạnh khi chiếu vào sẽ khiến "sắc" của màu sơn thay đổi theo. Thân xe vẫn được trang trí đơn giản với logo SH mạ bóng. Không chỉ có cụm đèn phía trước sử dụng công nghệ LED, đèn hậu phía sau của SH 2017 cũng được trang bị dạng LED, đem tới cho xe vẻ ấn tượng và hiện đại từ phía sau - hệ thống đèn mới này cũng giúp cho người đi phiá sau quan sát chiếc xe tốt hơn trong nhiều điều kiện thời tiết. Trên SH phiên bản cũ, hệ thống phuộc trước từng bị đánh giá là cứng thì ở thế hệ này hiện tượng trên đã được khắc phục đáng kể. Chạy xe trên một số địa hình đường xấu, ổ voi hay đường đất... xe hoạt động mượt, không gây quá nhiều sức ép lên phía tay lái như trước đây. Vẫn có dạng 5 cánh kép xoắn nhưng bộ mâm 16 inch của SH 2017 có thiết kế mới với nhiều đường nét nổi hơn. Bánh trước của xe có kích thước 100/80/16. Bánh sau của xe có kích thước lớn hơn là 120/80/16, cả 2 bánh đều sử dụng lốp không săm của thương hiệu IRC. Phuộc đôi phía sau của xe dạng lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Các kích thước D x R x C của SH mới lần lượt là 2026, 740,1158 mm và khoảng cách trục bánh của xe là 1340 mm. Nhờ có vành 16 inch và lốp thành cao nên khoảng sáng gầm của SH đạt 146 mm. Một trong những điểm nổi bật nhất của SH 2017 là sự xuất hiện của hệ thống phanh ABS cho cả bánh trước và sau, với module ABS được sản xuất bởi hãng Nissin (Nhật). Đây được coi là hành động "đáp trả" của Honda với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường hiện nay. Với hệ thống ABS, tình trạng khóa bánh khi phanh gấp sẽ được hạn chế tối đa. Một điểm nhấn dù nhỏ nhưng cũng khiến mẫu xe tay ga SH mới trở nên ưa nhìn hơn là ống xả thiết kế mới phối màu đen, bạc cũng là một phần giúp chiếc xe tay ga thế hệ mới này cuốn hút hơn. Ngoài ra với thiết kế mới, tiếng nổ của nó cũng trầm ấm và mạnh mẽ hơn so với trước. SH thế hệ 2017 vẫn được trang bị động cơ 125 hoặc 150cc 4 chu kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch với các công nghệ như bộ đề tích hợp ACG, động cơ thân thiện với môi trường eSP, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI... Theo Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu của SH mới này thấp hơn chỉ khoảng 2% so với thế hệ cũ. Với hàng loạt những thay đổi mang tính chất đột phá như đèn pha đèn định vị dạng LED, trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, động cơ mạnh mẽ hơn, hệ thông phuộc êm hơn, ... Honda SH 2017 chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường xe máy giống như những phiên bản trước đó đã từng làm tại Việt Nam. SH 125i/150i 2017 được giới thiệu với 02 phiên bản: Phiên bản với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và Phiên bản với hệ thống phanh kết hợp (CBS). Mỗi phiên bản đều có 6 màu và đều được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Giá cho phiên bản SH 125i không ABS/có ABS lần lượt là 67,9 và 75,9 triệu đồng. Trong khi đó, 2 phiên bản tương ứng của SH 150i là 81,99 và 89,99 triệu đồng.

Honda SH 2017 chính thức bán ra ở thị trường Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2016 với các phiên bản SH125/150i sử dụng phanh CBS và ABS. So với thế cũ ra mắt hồi 2012 và các bản nâng cấp gần đây thì SH phiên bản 2017 đã được cải tiến về cả thiết kế lẫn các tiện ích theo xe. Ra mắt lần đầu từ năm 1984, tính tới SH phiên bản 2017, dòng xe tay ga này đã trải qua tổng cộng 7 thế hệ. Với mẫu xe mới này, Honda Việt Nam đã "mạnh miệng" khẳng định chiếc xe là "vua của xe tay ga đô thị châu Âu" (King of European Commuter) bằng cách duy trì những đặc điểm của các thế hệ trước đồng thời nâng cao hơn nữa tính tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trên mẫu xe mới, nếu chỉ nhìn lướt qua, SH 2017 vẫn có "phom" giống như thế hệ thứ 6 đã từng được ra mắt từ năm 2012. Tuy nhiên với chiếc xe, Honda đã thiết kế lại hoàn toàn phần trước, sau cùng một số chi tiết. Đặc biệt, phần đầu với cụm đèn pha hoàn toàn mới sử dụng công nghệ LED được thiết kế hai tầng. Ở phía trước, mặt nạ của xe cũng được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ hơn, nổi bật với 2 dải đèn demi kèm xi-nhan LED ấn tượng. Các đường nét khoét lõm trên mặt nạ khiến những "fan" của dòng xe liên tưởng tới hình dáng và cách bố trí của thế hệ SH thứ 5 từ năm 2009 - một trong những thế hệ SH được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Bảng đồng hồ của SH phiên bản 2017 gần như không có gì khác biệt so với thế hệ cũ, ngoại trừ sự xuất hiện của đèn báo hệ thống phanh ABS. Tuy nhiên, bố cục của bảng đồng hồ đã được thay đổi mà theo Honda mô tả là "thiết kế 3D" với các đồng hồ được dàn ngang cân đối thay vì đặt dọc như thế hệ cũ, giúp quan sát tốt hơn. Hệ thống các nút điều khiển trên tay lái không thay đổi so với thế hệ SH đời trước, vẫn là các nút điều khiển pha/cốt, còi, xi nhan bên trái. Bên phải là nút khởi động, hệ thống ngắt động cơ tự động Idling Stop, đèn pha. Honda SH 2017 vẫn sở hữu hệ thống khóa thông minh – SMART Key giúp tối ưu hóa khả năng chống trộm, tích hợp chức năng khóa/mở xe từ xa như thế hệ trước đó. Đặc biệt, lần này Honda Việt Nam đã cung cấp 2 thiết bị điều khiển FOB cho khách hàng nhằm đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất khi sử dụng. Ở phía bên trái sau yếm xe, SH mới được bổ sung thêm một cổng sạc bên trong hộp chứa đồ nhỏ. Tuy nhiên khác với một số mẫu xe tay ga mới hiện nay, cổng sạc này là ổ điện 12V như ôtô thay vì jack cắm USB. Nếu như người sử dụng có nhu cầu sạc các thiết bị di động như smartphone, máy nghe nhạc,... ổ cắm này hơi bất tiện khi buộc phải mua thêm đầu chuyển sang kết nối USB thông dụng. SH 2017 có chiều cao yên xe so với mặt đất ở mức 799 mm, vì thế, những người lái khiêm tốn về chiều cao sẽ khá khó khăn giữ thăng bằng khi sở hữu phương tiện. Xe được thiết kế yên xe với chất liệu bọc mềm mại, tay xách sau rộng - tuy nhiên nó cũng khá bất tiện cho một số người sử dụng có chiều cao khiêm tốn do phải hơi chúi về phía trước và vị trí ngồi sau lại quá cao mỗi khi phanh gấp gây ảnh hưởng. Khoang chứa đồ bên dưới yên của SH 2017 không có gì thay đổi so với thế hệ trước đó, nó vẫn được thiết kế khá nhỏ và chỉ có thể chứa được một chiếc mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân đơn giản. Bình xăng được thiết kế dạng truyền thống phía sau với dung tích 7,5 lít. Phần thân xe 2 bên của SH phiên bản 2017 đã được Honda thiết kế lại với nhiều đường nét đậm, góc cạnh hơn. Cùng với một số tùy chọn sơn ánh kim, những đường "chặt, khắc" này khiến chiếc xe đặc biệt nổi bật dưới ánh sáng mạnh khi chiếu vào sẽ khiến "sắc" của màu sơn thay đổi theo. Thân xe vẫn được trang trí đơn giản với logo SH mạ bóng. Không chỉ có cụm đèn phía trước sử dụng công nghệ LED, đèn hậu phía sau của SH 2017 cũng được trang bị dạng LED, đem tới cho xe vẻ ấn tượng và hiện đại từ phía sau - hệ thống đèn mới này cũng giúp cho người đi phiá sau quan sát chiếc xe tốt hơn trong nhiều điều kiện thời tiết. Trên SH phiên bản cũ, hệ thống phuộc trước từng bị đánh giá là cứng thì ở thế hệ này hiện tượng trên đã được khắc phục đáng kể. Chạy xe trên một số địa hình đường xấu, ổ voi hay đường đất... xe hoạt động mượt, không gây quá nhiều sức ép lên phía tay lái như trước đây. Vẫn có dạng 5 cánh kép xoắn nhưng bộ mâm 16 inch của SH 2017 có thiết kế mới với nhiều đường nét nổi hơn. Bánh trước của xe có kích thước 100/80/16. Bánh sau của xe có kích thước lớn hơn là 120/80/16, cả 2 bánh đều sử dụng lốp không săm của thương hiệu IRC. Phuộc đôi phía sau của xe dạng lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Các kích thước D x R x C của SH mới lần lượt là 2026, 740,1158 mm và khoảng cách trục bánh của xe là 1340 mm. Nhờ có vành 16 inch và lốp thành cao nên khoảng sáng gầm của SH đạt 146 mm. Một trong những điểm nổi bật nhất của SH 2017 là sự xuất hiện của hệ thống phanh ABS cho cả bánh trước và sau, với module ABS được sản xuất bởi hãng Nissin (Nhật). Đây được coi là hành động "đáp trả" của Honda với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường hiện nay. Với hệ thống ABS, tình trạng khóa bánh khi phanh gấp sẽ được hạn chế tối đa. Một điểm nhấn dù nhỏ nhưng cũng khiến mẫu xe tay ga SH mới trở nên ưa nhìn hơn là ống xả thiết kế mới phối màu đen, bạc cũng là một phần giúp chiếc xe tay ga thế hệ mới này cuốn hút hơn. Ngoài ra với thiết kế mới, tiếng nổ của nó cũng trầm ấm và mạnh mẽ hơn so với trước. SH thế hệ 2017 vẫn được trang bị động cơ 125 hoặc 150cc 4 chu kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch với các công nghệ như bộ đề tích hợp ACG, động cơ thân thiện với môi trường eSP, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI... Theo Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu của SH mới này thấp hơn chỉ khoảng 2% so với thế hệ cũ. Với hàng loạt những thay đổi mang tính chất đột phá như đèn pha đèn định vị dạng LED, trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, động cơ mạnh mẽ hơn, hệ thông phuộc êm hơn, ... Honda SH 2017 chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường xe máy giống như những phiên bản trước đó đã từng làm tại Việt Nam. SH 125i/150i 2017 được giới thiệu với 02 phiên bản: Phiên bản với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và Phiên bản với hệ thống phanh kết hợp (CBS). Mỗi phiên bản đều có 6 màu và đều được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Giá cho phiên bản SH 125i không ABS/có ABS lần lượt là 67,9 và 75,9 triệu đồng. Trong khi đó, 2 phiên bản tương ứng của SH 150i là 81,99 và 89,99 triệu đồng.