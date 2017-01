Honda sắp ra mắt xe thể thao “siêu rẻ” ZSX?

Mới đây, những bản dựng 3D trên máy tính về một mẫu xe thể thao Honda giá rẻ, kích thước nhỏ đã bị lộ ra trên mạng internet. Cùng với viêc Honda đăng ký bản quyền ZSX tại châu Âu vào mùa hè năm 2016, có thể khẳng định tương đối chắc chắn rằng mẫu xe thể thao cỡ nhỏ này sẽ có tên gọi ZSX. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy ngay sự tương đồng về thiết kế giữa Honda ZSX mới lộ diện với siêu xe đẳng cấp nhất của Honda hiện tại là NSX. Cả 2 mẫu xe này đều có động cơ đặt giữa và thân xe với nhiều đường nét sắc sảo. Được cho là sẽ sản xuất với số lượng nhỏ, tuy nhiên ZSX sẽ có số lượng nhiều hơn nhiều so với NSX. Với kích thước nhỏ gọn, chiếc xe sẽ có giá "chấp nhận được" với nhiều người ưa thích cảm giác lái thể thao và có trọng lượng cực nhẹ, trở thành "đối trọng" với một số mẫu xe thể thao khác như Porsche Boxster 718 hay Alfa Romeo 4C. Về động cơ, do có kích thước nhỏ gọn nên khả năng ZSX được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0l tăng áp như của phiên bản Civic Type R thể thao nhất hiện nay có thể bị loại bỏ do vấn đề không gian và nhiệt độ. Dòng động cơ rất có khả năng được Honda sử dụng trên chiếc xe là cỗ máy 3 xi-lanh 1.5l tăng áp với công suất 190 mã lực của bản Civic thường. Bên cạnh động cơ, ZSX nhiều khả năng sẽ sở hữu hộp số sàn 6 cấp và chắc chắn có hệ dẫn động cầu sau. Chiếc xe cũng sẽ không có phiên bản xăng-điện hybrid do công nghệ này sẽ tăng trọng lượng xe và nhiều khả năng khiến ZSX lặp lại thất bại của dòng hatchback 3 cửa thể thao CR-Z cách đây không lâu. Dù những hình ảnh dựng 3D của mẫu xe giá rẻ ZSX đã bị lộ diện khá nhiều nhưng các thông tin chi tiết cũng như ngày ra mắt của chiếc xe vẫn là một bí ẩn.

