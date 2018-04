Honda Rebel 300 giá 125 triệu đồng - vừa đủ cho người mới

Trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam, mẫu môtô Honda Rebel là một dòng xe phân khối lớn đã quá quen thuộc với nhiều người. Xe được ra mắt từ năm 1985 với các phiên bản 125 và 250cc, Rebel đã đạt được thành công nhờ thiết kế đậm phong cách Mỹ, kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, hướng tới những tay lái trẻ. Sau hàng chục năm xuất hiện, giờ đây với mong muốn đem lại cho người dùng một chiếc xe mới nhưng vẫn gần gũi và đa dụng hơn - Honda đã "hiện đại hóa" Rebel để nó hấp dẫn đa dạng đối tượng hơn. Khi mà ở thời kỳ kỹ thuật số, môtô không chỉ còn là một phương tiện di chuyển mà còn đại diện cho một phong cách sống bụi bặm và cá tính. Với lần trở lại này, Rebel sẽ có 2 phiên bản là 300 và 500cc, cả 2 đều sử dụng chung một kết cấu khung và kiểu dáng tương tự nhau, được thiết kế mang hơi hướng bobber. Tại thị trường Việt Nam, hiện Honda chỉ mới phân phối phiên bản Rebel 300 nhằm thăm dò thị trường. Xe có kích thước tổng thể dài 2.190 mm, rộng 820 mm và cao 1 093 mm. Chiều dài cơ sở của xe 1.490 mm, khoảng sáng gầm ở mức 149 mm và trọng lượng 170 kg. Về tổng thể, dù là xe phân khối lớn nhưng Rebel 300 tạo sự gần gũi bởi sự thon gọn, tròn trịa theo phong cách cổ điển. Ở phía trước, chiếc xe vẫn sử dụng đèn pha chóa tròn truyền thống, kết hợp với các đèn xi-nhan "hột vịt" nằm đối xứng 2 bên. Phía trên ghi-đông là cụm đồng hồ hình tròn cổ điển, tuy nhiên lại hiển thị bằng một màn hình LCD đơn sắc duy nhất. Nằm bên dưới màn hình là một số đèn báo nhỏ cùng nút chuyển giữa các chế độ hiển thị của đồng hồ, các phím bấm vật lý thiết kế đơn giản dễ sử dụng. Cặp gương xe thiết kế tròn cổ điển gợi nhớ vè các đàn anh thời 8x. Rebel 300 sử dụng kết cấu khung mới mang hơi hướng bobber, đây cũng là điểm mới của dòng xe môtô này khi mà xu hướng cá nhân hoa của người chơi xe ngày càng nhiều hơn. Dung tích bình xăng của xe là 11,2 lít thiết kế sắc sảo và như dựng đứng lên, trọng lượng không tải khoảng 190 kg. Hướng tới sự dễ lái, xe cũng được trang bị ghi-đông cao và rộng. Đáng chú ý, xe có chiều cao yên chỉ 690 mm dường như phù hợp với tất cả mọi người bởi ngay cả người có chiều cao khiêm tốn. Phía đuôi xe, toàn bộ pad biển số, đèn hậu cùng xi-nhan phía sau của xe được Honda tập trung hoàn toàn vào một cụm ở cuối dè sau. Đèn hậu của xe có thiết kế vuông vức khá xấu và hoàn toàn không ăn nhập với thiết kế tổng thể. Honda Rebel 300 mới sở hữu cặp mâm 10 cánh xoắn 16 inch cùng lốp không săm "béo", hệ thống phanh trước/sau và được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu xe môtô mới này còn được trang bị phuộc 41 mm trước và giảm xóc kép đằng sau. Tiếp đến là bộ vành 16 inch, đi kèm lốp 130/90-16 trước và 150/80-16 sau. Hệ thống ống xả mới của Honda Rebel 300 tại Việt Nam được thiết kế dạng đơn thay cho ống xả đôi của những phiên bản trước. Các chi tiết khác như gác chân trước sau, hệ thống khung sườn, đầu đèn... phù hợp với tổng thể của chiếc xe và cho cảm giác khá bắt mắt. Gạt để chân dạng gãy bằng kim loại cho cả người ngồi trước và sau. Honda Rebel 300 hoàn toàn mới tại Việt Nam sở hữu khối động cơ DOHC 2 xi-lanh, dung tích 286 phân khối thừa hưởng từ "người anh em" CBR300R với hộp số 6 cấp. Động cơ cho công suất 30,4 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại vòng tua máy 7.250 vòng/phút. So với thế hệ Rebel đầu tiên, chiếc xe cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn hẳn khi chỉ tiêu tốn trung bình khoảng 4,5 lít/100 km (theo công bố từ nhà sản xuất) ở điều kiện đường hỗn hợp và chở 2 người. Bên cạnh đó với dung tích 300cc, nó được xem là phù hợp với đa dạng người chơi môtô phân khối lớn. Thiết kế mới của Honda đem đến sự thuận tiện cho tất cả những ai thích sử dụng môtô phân khối lớn, nên cho dù đó là người mới cầm lái hay đã rất điêu luyện thì việc “lướt gió” cùng Rebel 300 cũng khá đơn giản. Với tay côn nhẹ, tay lái thấp và vòng quay đầu lý tưởng, người cầm lái sẽ dễ dàng điều khiển xe khi đi ở tốc độ cao hay thấp một cách hợp lý. Mẫu xe này cũng rất phù hợp với điều kiện giao thông ở các thành phố lớn. Với chiều dài cơ sở của xe 1.490 mm, khoảng sáng gầm ở mức 149 mm và trọng lượng 170 kg cùng trọng tâm tấp - chiếc xe cho người cầm lái cảm giác khá thoải mái khi chạy đa dạng các cung đường. Đáng chú ý ở thế hệ mới này, nhờ được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS - Rebel 300 cũng giúp người lái an toàn hơn khi chạy ở tốc độ cao hay vào cua. Là mẫu xe không thiên về tốc độ vì vậy nếu bạn muốn Rebel 300 nhanh chóng đạt tốc độ từ 100 km/h sẽ hụt hẫng khi cầm lái. Về bản chất, đây là mẫu xe môtô hướng tới thể hiện phong cách người lái mới trải nghiệm trước khi nâng đời cao hơn. Tiếng pô khá hiền đi kèm việc sử dụng một máy cũng khiến cho chiếc xe chưa thực sự mạnh mẽ và làm mất đi âm thanh đặc trưng của xe phân khối lớn. Điểm mạnh của yên xe, tay lái và bình xăng thiết kế mới trên Honda Rebel cũng là nhược điểm dành cho những người có chiều cao khoảng trên 1m68. Nếu chạy đường dài, thiết kế này sẽ làm người lái khá mỏi khi phải gò mình điều khiển xe. Ngoài ra, việc sử dụng bánh lớn cũng là lý do khiến cho việc bứt tốc của xe không được như ý muốn. Là một mẫu xe môtô phân khối lớn dung tích nhỏ nhằm thăm dò thị trường để "bung ra" trong năm 2018 này, việc xuất hiện của Rebel 300 được xem như làn gió mới mang đến sự "thay da, đổi thịt" trên thị trường xe môtô vốn bấy lâu nay thường bị những đại lý nhập khẩu tư nhân áp đảo. Mặc dù trải nghiệm chưa nhiều, tuy nhiên đây cũng được xem là mẫu xe vừa đủ cho những người mới chơi.Honda Rebel 300 2018 hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua các đại lý do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc phân phối (HEAD) với 3 màu: Đen đỏ, Bạc đen, Đen cùng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) và mức giá bán lẻ đề xuất: 125.000.000 đồng - đây được xem là mức giá khá hợp lý, thậm chí rẻ hơn các đại lý không chính hãng từng bán ra vào năm 2017 vừa qua. Video: Đánh giá xe Honda Rebel 300 giá 125 triệu đồng tại Việt Nam.

