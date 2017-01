Honda ra mắt CBR650F và CB650F mới giá từ 226 triệu

Với quy định ban hành nghiêm ngặt về tiêu chuẩn khí thải Euro4, Honda quyết định khai tử mẫu sport bike CBR600 RR vào cuối năm 2016 để tập trung cho dòng CBR1000 RR đồng thời phát triển hai mẫu xe phân khúc môtô tầm trung khác là Honda CBR650F và CB650F đời 2017. Trên phiên bản của năm 2017 này, hai mẫu xe môtô phân khối lớn phiên bản mới CBR650F và CB650F của thương hiệu Honda không có nhiều thay đổi so với phiên bản 2016 trước đó ngoại trừ màu sơn cùng một vài chi tiết nhỏ được nâng cấp. Cả hai mẫu xe môtô tầm trung này đều sử dụng chung bộ khung và động cơ nên chỉ khác nhau ở dàn áo, đầu xe và ghi đông, tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng ưa thích từng dòng xe khác nhau. Cung cấp sức mạnh cho phiên bản 2017 của hai mẫu xe này vẫn là khối động cơ DOHC 4 thì inline-4 dung tích 649cc làm mát bằng dung dịch. Xe được trang bị phun xăng điện tử PGM-Fi và hộp số 6 cấp có công suất tối đa 81,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 63 Nm. Bên cạnh đó, hãng xe máy Honda đã thiết kế cho cả hai mẫu xe sử dụng bình xăng 17,3 lít, ống xả thiết kế phong cách nhét gầm hiện đại “sang chảnh” thường thấy trên những chiếc MV Agusta đầy sang chảnh của Ý. Trang bị an toàn trên xe bao gồm phuộc trước telescopic thông thường cùng thụt sau monoshock Prolink. Cả hai mẫu xe đều sử dụng vành 17 inch cùng phanh đĩa đôi Nissin 320mm trước và phanh đĩa đơn 240mm, đáng tiếc hệ thống chống bó cứng ABS không được trang bị. Được biết, Honda đã phải cắt giảm chi tiết này khi phân phối ở thị trường Châu Á để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng hơn so với phiên bản trang bị hệ thống chống bó cứng ABS tiêu chuẩn có mặt tại thị trường Châu Âu. Theo thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất, phiên bản 2017 của hai mẫu xe này sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 4,5 lít cho 100km. Honda CB650F cùng CBR650F chính thức được Honda phân phối ra thị trường Malaysia với mức giá lần lượt là 226 triệu đồng và 238 triệu đồng. Người tiêu dùng sẽ có hai sự lựa chọn về màu sơn cho phiên bản 2017 của hai mẫu xe: Matte Black với khung màu đỏ hoặc trắng.

