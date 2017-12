Honda PCX 2018 "chốt giá" 47 triệu đồng tại Đông Nam Á?

Fanpage Welovehonda vừa đăng ảnh chiếc xe tay ga Honda PCX 150 2018 thế hệ mới vào ngày 4/12 kèm lời giới thiệu "All New PCX" (PCX mới) và "Coming Soon" (sẽ sớm xuất hiện) khiến cộng đồng mạng và đặc biệt là những người yêu dòng xe maxi scooter này xôn xao. Astra Honda Motor (AHM), hãng sản xuất xe máy lớn nhất Indonesia cũng xác nhận chiếc xe tay ga Honda PCX 2018 hoàn toàn mới, vừa xuất hiện lần đầu vào triển lãm Tokyo Motor Show hồi cuối tháng 10/2017 sẽ được sản xuất tại thị trường này trong thời gian tới. Nếu đúng như thiết kế của chiếc xe từng xuất hiện ở triển lãm Tokyo motoshow 2017 diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, xe tay ga Honda PCX 150 mới sẽ có 2 phiên bản hệ động lực: động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện trợ lực mild hybrid và xe chạy điện thuần. Cả 2 phiên bản PCX thế hệ mới đều sở hữu thiết kế tổng thể giống nhau với kiểu dáng sắc sảo và cao cấp hơn rất nhiều so với thế hệ hiện tại. PCX 150 mới sẽ có kiểu đèn pha và đèn hậu tinh chỉnh với phong cách sắc sảo hơn cùng sự xuất hiện của đèn LED. Honda PCX 2018 có chiều dài 1.923mm, rộng 745mm và cao 1107mm. Nhiều dự đoán cho rằng, PCX 150 thế hệ mới sản xuất tại Indonesia nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung có thể vẫn chỉ sử dụng động cơ xăng đơn thuần, thay vì có thêm động cơ điện trợ lực để tạo thành hệ dẫn động hybrid. Ngoài những chi tiết thiết kế được cho là giống phiên bản cũ thì PCX 150 mới sẽ có một vài điểm đáng chú ý khác biệt như cụm đồng hồ kỹ thuật số, tay lái chắc chắn hơn cùng thiết kế hình dạng mới cho chìa khóa thông minh. Honda PCX 150 hiện bán với giá 2.840 USD, trong khi các phiên bản cao nhất của hai đối thủ là Yamaha NMax 155 ABS có giá 2.070 USD và Aerox 155 S cũng chỉ 1.900 USD. Phiên bản PCX 150 thế hệ mới sản xuất tại thị trường Indonesia được cho là có giá khoảng 2.100 USD (khoảng 47 triệu đồng), tương đương với NMax 155 ABS. Honda PCX 150 2017.

