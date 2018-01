Honda Passport sắp được "hồi sinh" sau 16 năm im lặng

Mẫu xe SUV Honda Passport được thương hiệu ôtô Nhật Bản cho ra đời năm 1993 và kết thúc cuộc đời vào năm 2002. Nó là một trong những mẫu xe mà Honda phát triển để thử nghiệm ở phân khúc SUV. Do đó, nó chỉ tồn tại chỉ 2 thế hệ là đời 1993-97 và đời 1997-2002. Ở thế hệ cũ này, thay vì tự phát triển, Honda lại thay áo và logo cho chiếc Isuzu Rodeo để biến nó thành chiếc Passport. Honda Passport cũng được xem là chiếc SUV đầu tiên của hãng xe Nhật Bản nhằm thăm dò thị trường trước khi ra mắt dòng CR-V đình đám tới nay. Nhưng sau này Honda Passport bị gối thị phần bởi sự ra đời của chiếc CR-V vào năm 1995 và tự "khai tử". Dù vậy, sự ra đi của mẫu xe này cũng đem lại nhiều hối tiếc cho người hâm mộ dòng xe bền bỉ, dã chiến. Ngày nay, khi mà Honda Pilot phát triển về kích thước lẫn trang bị, thì khoảng trống phân khúc giữa CR-V và Pilot cần được lấp đầy bởi 1 mẫu xe 5 chỗ. Mẫu xe này phải vừa có sự linh hoạt lẫn tiện dụng để có thể cạnh tranh với Ford Edge và Nissan Murano.Vì vậy, Honda nghĩ đến chiếc Passport xưa và quyết định "hồi sinh" nó. Dù có nguồn gốc liên quan tới chiếc Isuzu Rodeo, nhưng có thể chắc chắn ở dòng xe Passport tương lai, Honda sẽ không dính dáng gì đến Isuzu nữa. Trước đó, Car and Driver cũng công bố thông tin rằng hãng xe hơi Honda đang làm việc với Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (US Patent and Trademark Office) để đăng ký tên "Passport". Thông tin này khẳng định việc hãng xe Nhật Bản đang lên kế hoạch xúc tiến phân khúc SUV của mình với một dòng xe mới mang tên Passport. Nên việc Passport quay lại thị trường là thông tin hoàn toàn chính xác. Mẫu xe Passport mới sẽ có kích thước nhỏ hơn chiếc Pilot khoảng 100 mm. Nó cũng sẽ sở hữu 2 hàng ghế thay vì 3 hàng ghế như chiếc Pilot. Xe sẽ sử dụng nền tảng của Pilot và được sản xuất song song với mẫu xe đàn anh tại nhà máy ở Lincoln, Alabama. Chưa rõ Passport sẽ sử dụng động cơ gì nhưng nhiều suy đoán cho rằng động cơ V6 3.5 L là một lựa chọn hợp lý với công suất 280 mã lực và mô men xoắn cực đại 354 Nm. Honda Passport cũng sẽ sử dụng hộp số tự động 6 hoặc 9 cấp. Xe dự kiến ra mắt vào tháng 11/2018 tại triển lãm Los Angeles Auto Show và mở bán từ đầu năm 2019. Video: Xem chi tiết xe Honda Passport đời cũ off-road.

Mẫu xe SUV Honda Passport được thương hiệu ôtô Nhật Bản cho ra đời năm 1993 và kết thúc cuộc đời vào năm 2002. Nó là một trong những mẫu xe mà Honda phát triển để thử nghiệm ở phân khúc SUV. Do đó, nó chỉ tồn tại chỉ 2 thế hệ là đời 1993-97 và đời 1997-2002. Ở thế hệ cũ này, thay vì tự phát triển, Honda lại thay áo và logo cho chiếc Isuzu Rodeo để biến nó thành chiếc Passport. Honda Passport cũng được xem là chiếc SUV đầu tiên của hãng xe Nhật Bản nhằm thăm dò thị trường trước khi ra mắt dòng CR-V đình đám tới nay. Nhưng sau này Honda Passport bị gối thị phần bởi sự ra đời của chiếc CR-V vào năm 1995 và tự "khai tử". Dù vậy, sự ra đi của mẫu xe này cũng đem lại nhiều hối tiếc cho người hâm mộ dòng xe bền bỉ, dã chiến. Ngày nay, khi mà Honda Pilot phát triển về kích thước lẫn trang bị, thì khoảng trống phân khúc giữa CR-V và Pilot cần được lấp đầy bởi 1 mẫu xe 5 chỗ. Mẫu xe này phải vừa có sự linh hoạt lẫn tiện dụng để có thể cạnh tranh với Ford Edge và Nissan Murano.Vì vậy, Honda nghĩ đến chiếc Passport xưa và quyết định "hồi sinh" nó. Dù có nguồn gốc liên quan tới chiếc Isuzu Rodeo, nhưng có thể chắc chắn ở dòng xe Passport tương lai, Honda sẽ không dính dáng gì đến Isuzu nữa. Trước đó, Car and Driver cũng công bố thông tin rằng hãng xe hơi Honda đang làm việc với Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (US Patent and Trademark Office) để đăng ký tên "Passport". Thông tin này khẳng định việc hãng xe Nhật Bản đang lên kế hoạch xúc tiến phân khúc SUV của mình với một dòng xe mới mang tên Passport. Nên việc Passport quay lại thị trường là thông tin hoàn toàn chính xác. Mẫu xe Passport mới sẽ có kích thước nhỏ hơn chiếc Pilot khoảng 100 mm. Nó cũng sẽ sở hữu 2 hàng ghế thay vì 3 hàng ghế như chiếc Pilot. Xe sẽ sử dụng nền tảng của Pilot và được sản xuất song song với mẫu xe đàn anh tại nhà máy ở Lincoln, Alabama. Chưa rõ Passport sẽ sử dụng động cơ gì nhưng nhiều suy đoán cho rằng động cơ V6 3.5 L là một lựa chọn hợp lý với công suất 280 mã lực và mô men xoắn cực đại 354 Nm. Honda Passport cũng sẽ sử dụng hộp số tự động 6 hoặc 9 cấp. Xe dự kiến ra mắt vào tháng 11/2018 tại triển lãm Los Angeles Auto Show và mở bán từ đầu năm 2019. Video: Xem chi tiết xe Honda Passport đời cũ off-road.