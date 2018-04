Honda Odyssey tiền tỷ tại Việt Nam, chỉ 700 triệu đồng ở Mỹ

Mẫu xe MPV Honda Odyssey là dòng xe gia đình hạng sang khá thành công tại thị trường Mỹ. Bước sang đời 2019, mẫu minivan cỡ lớn này được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản bổ sung một số tính năng mới, giúp tăng độ an toàn và tiện nghi cho những chuyến hành trình dài. Honda Odyssey bản 2019 có chiều dài 4.830 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.695 mm. Xe trang bị lưới tản nhiệt màu đen ẩn sau khe tản nhiệt chính mạ chrome. Đèn sương mù, đèn pha và đèn hậu đều là dạng đèn LED. Tại thị trường Mỹ, Odyssey 2019 có 6 phiên bản, bao gồm: LX, EX, EX-L, EX-L Navi, Touring và Elite. Tất cả đều sở hữu khối động cơ V6 3.5 lít, sản sinh công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất ôtô Honda, Odyssey phiên bản mới có mức tiêu hao nhiên liệu tại thành phố là 12,38 lít/100 km, trên đường cao tốc là 8,4 lít/km và trên đường hỗn hợp là 10,69 lít/100 km. Về an toàn, các phiên bản từ Odyssey EX trở lên sẽ được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp khi phát hiện tai nạn, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tăng tốc và điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, mẫu minivan này còn sở hữu công nghệ CabinWatch đáng chú ý. Công nghệ này cho phép lái xe và hành khách phía trước có thể quan sát được hành khách ở hàng ghế thứ hai và thứ ba, thông qua màn hình giải trí 8 inch thu thập hình ảnh từ một camera gắn trên trần xe. Tính năng CabinTalk lại giúp khoang lái dễ dàng giao tiếp với những người ngồi ở hai hàng ghế sau. Hệ thống giải trí Rear Entertainment System với hai màn hình 10 inch có độ phân giải cao với Blu-ray và khả năng quay video trực tuyến. Từ bản EX trở lên sẽ nhận được tính năng Magic Slide (trượt thông minh) cho hàng ghế thứ hai Giá bán khởi điểm của Honda Odyssey 2019 tại thị trường Mỹ bắt đầu từ 31.065 USD (tương đương 707 triệu đồng). Mức giá này khá hời khi đắt hơn 175 USD so với mẫu xe năm ngoái nhưng được bổ sung khá nhiều tiện ích. Phiên bản hiện tại của mẫu xe này đang được bán ra tại Việt Nam với giá 1,99 tỷ đồng. Video: Phiên bản MPV hạng sang Honda Odyssey 2019.

