Honda Jazz 2019 giá 389 triệu đồng "đấu" Toyota Yaris

Hãng Honda đã giới thiệu mẫu xe cỡ B Fit hay còn được gọi là Jazz ở thị trường Mỹ. Dự kiến, mẫu xe Honda Jazz 2019 sẽ chính thức có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào ngay hôm nay sau đó sẽ đến tay các khách hàng. Ở phiên bản 2019, đối thủ Toyota Yaris tiếp tục mang đến sự đa dụng và thân thiện mà hiếm mẫu xe nào sánh bằng. Được sản xuất dựa trên nền tảng khung gầm "Global Small Car Platform" của Honda và có kích thước tương đối nhỏ nhắn (dài 4.034 x rộng 1.694 x cao 1.524 mm). Về mặt ngoại thất, phiên bản Jazz 2019 không thay đổi nhiều so với người tiền nhiệm, nó vẫn sở hữu cụm đèn chiếu sáng phía trước thiết kế nối liền với mặt ca-lăng thanh nan ngang. Cản trước vân carbon thể thao cùng hốc gió rộng được điểm xuyết thêm một dải nhựa màu đỏ mới. Phía sau xe, cụm đèn hậu không thay đổi kèm theo cánh lướt gió đậm tính thể thao cho chiếc xe cỡ nhỏ này, bộ mâm la-zăng hợp kim 16 inch đa chấu màu đen. Gương chiếu hậu bên ngoài tích hợp đèn báo rẽ xi-nhan. Tại thị trường Mỹ, Honda Jazz 2019 được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm LX, Sport, EX và EX-L cao cấp. Xe có những trang bị tiêu chuẩn như camera lùi, kết nối Bluetooth, đèn pha tự động bật/tắt và đèn hậu LED. Từ bản Sport trở lên, xe có thêm màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, mẫu xe cỡ nhỏ nhà Honda này cũng có thể được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái Sensing của Honda, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường và cảnh báo chệch làn. Nhờ cách bố trí thông minh như bình xăng nằm bên dưới hàng ghế trước, mẫu xe hatchback Honda Jazz 2019 này sẽ tiếp tục cung cấp khoang hành lý có thể tích ấn tượng cho người sử dụng, dẫn đầu phân khúc với con số 1.492 lít, khi hàng ghế sau gập xuống. Động cơ của Jazz 2019 tại thị trường Mỹ vẫn là máy xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 lb-ft. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn hoặc CVT. Khách hàng Mỹ có thể chọn 1 trong 8 màu sơn ngoại thất là vàng, cam, bạc, xám, đen, đỏ, xanh dương và trắng khi mua xe. Tại thị trường Mỹ, Honda Jazz 2019 được bán với giá khởi điểm từ 17.080 USD (tương đương 389 triệu đồng), đã bao gồm 890 USD chi phí vận chuyển và giao xe. Tuy nhiên, so với xe ở Việt Nam, xe rẻ hơn đáng kể. Hiện Honda Jazz được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản và giá dao động từ 544 - 624 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe cỡ nhỏ Honda Jazz 2019.

