Honda Dream Việt chạy 1500km giá trăm triệu tại Sài Gòn

Honda Super Dream là mẫu xe đầu tiên của Honda Việt Nam. Được ra mắt lần đầu vào năm 1998, đây là phiên bản đã được "nội địa hóa" của Honda Dream II, vốn đã được nhập vào Việt Nam từ đầu thập niên 90 và rất được ưa chuộng bởi khách hàng Việt. So với phiên bản Dream II của Thái Lan, Super Dream tại Việt Nam đã có một số điểm khác biệt nhỏ. Ở phía trước, mặt nạ của xe đã có thiết kế mới so với Dream Thái, đồng thời ở bên yếm trái của xe là tem chữ Super Dream thay vì "quả đào" phù hiệu mạ chrome của Dream II. Ở phía sau, bộ yên của xe có khung bằng nhựa thay vì bằng sắt, với khả năng chống rỉ tốt hơn. Vải bọc yên xe của Super Dream Việt cũng không có những đường vân nổi đặc trưng của Dream Thái, trong khi càng sau, giá để chân và hộp xích của xe được thừa hưởng từ phiên bản Dream "lùn" Thái. Cuối cùng, Super Dream có dàn tem dán thân xe với thiết kế hiện đại hơn. Dù đã ra đời được gần 20 năm nhưng một chiếc Super Dream tại Sài Gòn vẫn còn trong tình trạng như "đập thùng" do mới chỉ chạy được hơn 1500 km. Được biết chủ xe là một người người sưu tập có tiếng trong Sài Gòn, chuyên sưu tập các loại xe phân khối nhỏ đã trở thành "huyền thoại" một thời. Chủ nhân của chiếc Super Dream này cũng đồng thời sở hữu một chiếc Dream II Thái Lan đời "tem lửa" thuộc hàng mới nhất Việt Nam khi mới chỉ đi được đúng 96 km. Ngoài ra, bộ sưu tập của anh còn có những chiếc xe "hàng độc" khác như Honda Future 110 đời đầu hay các loại Suzuki "xì po" với số km đi được cực ít. Do mới chỉ lăn bánh được hơn 1500 km nên tất cả các chi tiết trên chiếc Super Dream này vẫn còn như mới. Thậm chí ngay cả cặp lốp nguyên bản của xe vẫn còn mới tinh và nguyên gai gió. Từng con ốc trên xe vẫn còn dấu sơn vàng, chứng tỏ chưa bao giờ được mở ra. Ở bên dưới yên xe, bình xăng và tất cả các chi tiết nhựa của chiếc Super Dream này vẫn còn mới nguyên, không hề bị han rỉ như những "người bạn cùng trang lứa" sản xuất cùng năm đã lăn bánh trên khắp các nẻo đường ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Dấu vết duy nhất chứng minh tuổi của chiếc xe là vết cao su ở bình xăng do gối đỡ trên yên tì lên và gây ra. Khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC của Super Dream có kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ, với dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp. Ở thế hệ đầu tiên này, xe vẫn dùng cục máy được nhập về từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước, với điểm khác biệt duy nhất là không có dòng chữ "Made in Japan" bên bưởng điện. Hiện nay, Honda Super Dream phiên bản 100 cc đã bị ngừng sản xuất và thay vào đó là Super Dream 110, khiến giá của chúng có thể bị đội lên tới hơn 30 triệu tại các cửa hàng chính hãng Honda. Tuy nhiên chiếc Super Dream "đời đầu" này còn có giá trị hơn nhiều, khi chủ xe đã phải bỏ ra số tiền lên tới hàng trăm triệu để sở hữu được nó.

