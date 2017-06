Honda Dream 2017 ra mắt tại Malaysia "chốt giá" 27 triệu

Boon Siew Honda, liên doanh xe máy Nhật Bản tại Malaysia vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Honda EX5 Dream Fi 2017, đây là phiên bản kỷ niệm 30 năm. Kể từ khi bán ra tại Malaysia năm 1987, doanh số bán hàng của EX5 Dream đạt trên 2 triệu xe, chỉ xếp sau người anh em Honda Cub. Còn được bán tại thị trường Việt Nam với tên gọi Honda Super Dream 110 và mới bị "khai tử" vào tháng 5/2017 vừa qua, Honda Dream EX5 110 FI là phiên bản thế hệ mới nhất của chiếc Dream EX5 100 ở Malaysia, từng "làm mưa làm gió" tại khu vực Đông Nam Á với tên gọi Honda Dream II hay Honda Astrea Prima. So với các phiên bản Honda Dream EX5 110 FI bình thường đang rất phổ biến ở Malaysia, phiên bản đặc biệt mới hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế thân xe. Điểm nổi bật đầu tiên ở chiếc xe đó là màu mới với các hạt nhũ được pha vào sơn có thể đổi màu theo từng góc nhìn. Vẫn mang thiết kế cũ của dòng xe huyền thoại, phần đầu với đèn pha nằm chính giữa, bao quanh bởi một viền trùng màu với thân xe và 2 đèn xi-nhan kiêm demi ở hai bên. Ngay cả phần mặt nạ với chữ V chìm của chiếc xe cũng dễ dàng khiến người ta nhớ về mẫu mặt nạ của chiếc Super Dream 100 "đời cuối" từng được sản xuất tại các thị trường Đông Nam Á. So với các thế hệ Dream 100 trước đây, mặt đồng hồ của Dream EX5 110 FI có kích thước lớn hơn hẳn. Tuy nhiên, công năng sử dụng của đồng hồ vẫn y nguyên với công-tơ-mét quay số, báo giờ, báo pha/cos, xi-nhan, báo xăng, "mo" và số cuối. Xe vẫn không có đồng hồ báo từng cấp số cụ thể, khiến người lái dễ bị tiến hay lùi số không cần thiết do đã quên mất xe đang chạy ở cấp số nào. Đi kèm với màu sơn đặc biệt của phiên bản mới này, hãng xe máy Honda cũng đã trang bị cho xe bộ tem mới đơn giản nhưng sang trọng với logo Dream EX5 110 FI ở Honda được ddặt ở nhiều chi tiết thân xe. Ngoài ra, tay xách phía sau và vành đèn pha phía trước xe cũng được sơn đen toàn phần. chứ không được mạ crom bóng sáng như các phiên bản trước. Trên mẫu xe số phổ thông EX5 Dream Fi phiên bản kỷ niệm 30 năm này, nó được trang bị phanh dạng trống cả 2 bánh, trọng lượng chỉ 98 kg. Dung tích bình xăng 4,3 lít nằm phía dưới yên liền của xe. Mẫu xe này sở hữu trang bị tùy chọn vành nan hoa hoặc vành đúc với kích thước 17 inch. So với phiên bản Super Dream 110 tại Việt Nam, Dream EX5 110 FI cũng có một số điểm khác biệt nhỏ. Ở phía sau, chiếc xe có phần đuôi hơi khác biệt với đèn xi-nhan được tách rời thay vì tích hợp cùng cụm đèn hậu như Super Dream để tuân thủ theo luật của Malaysia. Hệ thống ống xả mới đạt tiêu chuẩn khí thải được trang bị ốp kim loại sáng bóng. Thay vì sử dụng chế hòa khí như Super Dream 110 tại Việt Nam, động cơ của Dream EX5 110 được trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử FI. Ngoài khác biệt đó, động cơ xe vẫn là loại 1 xi-lanh SOHC làm mát bằng gió 109,1 cc, đem tới công suất tối đa 8,35 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,4 Nm. Đi kèm hộp số 4 cấp Theo kế hoạch, Honda tại Malaysia sẽ bán ra EX5 Dream Fi 2017 với 3 phiên bản cùng 3 màu sắc đặc biệt mới. Bản tiêu chuẩn vành nan hoa, khởi động bằng cần đạp giá 1.150 USD, bản khởi động điện kết hợp vành nan hóa giá 1.200 USD (khoảng 27 triệu đồng và bản vành đúc với khởi động điện giá 1.300 USD (khoảng 29,5 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, Super Dream 110 từng được bán với giá khởi điểm từ 18,7 triệu cho phiên bản màu nâu và 18,99 triệu cho tất cả các bản còn lại, mức giá này được xem là rẻ hơn so với EX5 Dream tại Malaysia gần 10 triệu đồng. Đáng tiếc, mẫu xe số này đã bị Honda Việt Nam khai tử vào tháng 5/2017 vừa qua do doanh số thấp.

