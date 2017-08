Honda Cub độ siêu độc chỉ 35 triệu tại Sài Gòn

Còn được biết tới với tên gọi Little Cub 14, Honda Little Cub 50 là một trong số rất nhiều biến thể của dòng xe số phổ thông Honda Super Cub nổi tiếng. So với những dòng Super Cub khác, Little Cub có bánh nhỏ hơn khi đường kính chỉ 14 inch thay vì 17 inch. Chính vì vậy, chiếc xe có chiều cao yên thấp hơn và có thể dễ dàng điều khiển ngay cả với phái đẹp. Do sử dụng chung cơ sở khung, máy và hệ thống treo giống các phiên bản Super Cub khác nên Little Cub cũng thường xuyên được độ lại. Trong các phong cách độ xe, nổi bật nhất phải kể tới phong cách độ kiểng Street Cub. Bắt nguồn từ Indonesia, phong cách Street Cub khiến những chiếc Super Cub trở nên "ngầu" và "chất chơi" hơn mà không bị mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Theo đặt hàng của một người Thái Lan đang sinh sống tại Việt Nam, một xưởng độ Sài Gòn đã kết hợp phong cách Street Cub với kiểu độ "màu mè" như những chiếc xe độ kiểng Thái. Những chiếc Street Cub luôn được độ lại với bánh có bề rộng vành và lốp lớn hơn so với xe nguyên bản. Đi theo phong cách Street Cub, chiếc Little Cub này đã được trang bị đôi vành nan 17 inch màu vàng bắt mắt kèm theo lốp lớn hơn. Một chiếc Super Cub độ kiểu Street Cub "chuẩn mực" sẽ được cắt bỏ dè sau và thay phần đầu thành ghi-đông trần. Ở phía trước, phần đầu xe nguyên bản đã bị loại bỏ, thay vào đó là ghi-đông trần kèm một số "đồ chơi" như gương hậu Rizoma và cùm công tắc rút gọn. Cụm đèn trước của xe đã được chuyển xuống gần dưới dè. Động cơ nguyên bản 50 cc của xe đã được nâng dung tích để có thể "kéo" được bánh lớn. 2 bên bưởng máy đã được hoàn thiện khá độc đáo với cặp bưởng máy sơn nhúng vân sợi kevlar. Hệ thống xả của xe cũng rất "màu mè" với lon pô Leovince ánh màu tím. Để lắp được bánh lớn hơn, giảm xóc "giò gà" và dè sau của xe đã được nới rộng. Đồng thời, gắp sau cũng được thay thế để lắp vành bản lớn kèm lốp 140/70/17. Bộ yên nguyên bản cũng đã được thay bằng yên kiểu cafe racer, trong khi dè sau được cắt ngắn. Các chi tiết như giảm xóc sau mới và túi da gắn yếm hoàn thành bản độ Street Cub từ Little Cub này. Theo chủ xưởng độ chia sẻ, tổng chi phí để hoàn thành bản độ độc đáo này là khoảng 35 triệu đồng.

