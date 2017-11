Honda Civic Type R độ “dàn chân” Vossen siêu ấn tượng

Có lịch sử tương đối lâu đời khi ra mắt lần đầu từ năm 1997, mẫu xe Honda Civic Type R đã trở nên nổi tiếng trên toàn Thế giới nhờ các tựa game đua xe tới từ Nhật Bản như GranTurismo. Tuy nhiên ở ngoài đời thực, mẫu xe này là "trái cấm" đối với đa số người yêu xe do Honda chỉ sản xuất Civic Type R cho thị trường Nhật và châu Âu.

Phải tới thế hệ mới nhất với tên mã FK8 vừa qua, Honda Civic Type R mới lần đầu tiên được "quốc tế hóa" khi bán rộng rãi tại tất cả các châu lục trên Thế giới, bao gồm cả thị trường Mỹ. Với động cơ tăng áp 2.0l i-VTEC Turbo mạnh 306 mã lực cùng với các cải tiến ở hệ thống treo, tay lái...

Civic Type R hiện đang là một trong những mẫu hatchback thể thao (hot hatch) với hiệu năng cao nhất trong phân khúc. Không chỉ dừng lại ở đó, Civic Type R cũng sở hữu kiểu dáng có thể coi là "ngầu" và thể thao nhất trong số các mẫu hot hatch trên thị trường xe hơi thể thao hiện nay. Như vậy, chiếc xe đã "chất" từ khi rời nhà máy, và khiến cho đa số người yêu xe cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên do quá "tiệm cận" với sự hoàn hảo, Civic Type R cũng đồng thời khiến dân độ xe và những người thích "cá nhân hóa" bị giới hạn sự sáng tạo hơn, do chiếc xe không còn quá nhiều thứ để có thể nâng cấp.

Do chiếc xe vừa mới bán ra chưa lâu, thị trường "đồ chơi" dành cho Civic Type R thế hệ mới vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành. Về tương lai, có thể chiếc xe sẽ dễ dàng được "cá tính hóa" hơn khi có nhiều phụ tùng nâng cấp từ các hãng thứ 3. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, những chủ xe Civic Type R chỉ có thể nâng cấp nhẹ về ngoại hình, trong đó dễ thực hiện nhất là độ lại "dàn chân" của xe. Nắm bắt được nhu cầu này, hãng độ mâm Vossen nổi tiếng tới từ Mỹ đã nhanh chóng tạo ra một "cặp đôi" Civic Type R tương phản với nhau, nhưng đều có "dàn chân" được độ lại với những bộ mâm bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ. Cả 2 chiếc xe đều sử dụng mâm nằm trong series VFS, sở hữu đường kính mâm 20 inch. Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 màu sắc mâm là ánh bạc Silver Metallic và xám đậm Gloss Graphite. Trong 2 chiếc xe, chiếc Civic Type R với màu xám đậm đã được Vossen trang bị mâm VFS-10 với thiết kế 10 cánh đơn có màu xám bóng Gloss Graphite "ton-sur-ton" với sơn xe. Dù vẫn có 10 cánh, tuy nhiên bộ mâm VFS-4 trên chiếc Civic màu trắng có cánh kép, phù hợp hơn với tông màu "tinh khôi" của chiếc xe. Để tạo điểm nhấn, bộ mâm này cũng có màu xám Gloss Graphite tối hơn. Mỗi chiếc mâm Vossen dành cho Civic Type R có giá 649 USD (tương đương 14,7 triệu đồng). Như vậy, số tiền mà người chơi bỏ ra để sở hữu một bộ mâm sẽ là gần 2600 USD (tương đương 59 triệu đồng).

Có lịch sử tương đối lâu đời khi ra mắt lần đầu từ năm 1997, mẫu xe Honda Civic Type R đã trở nên nổi tiếng trên toàn Thế giới nhờ các tựa game đua xe tới từ Nhật Bản như GranTurismo. Tuy nhiên ở ngoài đời thực, mẫu xe này là "trái cấm" đối với đa số người yêu xe do Honda chỉ sản xuất Civic Type R cho thị trường Nhật và châu Âu.

Phải tới thế hệ mới nhất với tên mã FK8 vừa qua, Honda Civic Type R mới lần đầu tiên được "quốc tế hóa" khi bán rộng rãi tại tất cả các châu lục trên Thế giới, bao gồm cả thị trường Mỹ. Với động cơ tăng áp 2.0l i-VTEC Turbo mạnh 306 mã lực cùng với các cải tiến ở hệ thống treo, tay lái...

Civic Type R hiện đang là một trong những mẫu hatchback thể thao (hot hatch) với hiệu năng cao nhất trong phân khúc. Không chỉ dừng lại ở đó, Civic Type R cũng sở hữu kiểu dáng có thể coi là "ngầu" và thể thao nhất trong số các mẫu hot hatch trên thị trường xe hơi thể thao hiện nay. Như vậy, chiếc xe đã "chất" từ khi rời nhà máy, và khiến cho đa số người yêu xe cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên do quá "tiệm cận" với sự hoàn hảo, Civic Type R cũng đồng thời khiến dân độ xe và những người thích "cá nhân hóa" bị giới hạn sự sáng tạo hơn, do chiếc xe không còn quá nhiều thứ để có thể nâng cấp.

Do chiếc xe vừa mới bán ra chưa lâu, thị trường "đồ chơi" dành cho Civic Type R thế hệ mới vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành. Về tương lai, có thể chiếc xe sẽ dễ dàng được "cá tính hóa" hơn khi có nhiều phụ tùng nâng cấp từ các hãng thứ 3. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, những chủ xe Civic Type R chỉ có thể nâng cấp nhẹ về ngoại hình, trong đó dễ thực hiện nhất là độ lại "dàn chân" của xe. Nắm bắt được nhu cầu này, hãng độ mâm Vossen nổi tiếng tới từ Mỹ đã nhanh chóng tạo ra một "cặp đôi" Civic Type R tương phản với nhau, nhưng đều có "dàn chân" được độ lại với những bộ mâm bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ. Cả 2 chiếc xe đều sử dụng mâm nằm trong series VFS, sở hữu đường kính mâm 20 inch. Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 màu sắc mâm là ánh bạc Silver Metallic và xám đậm Gloss Graphite. Trong 2 chiếc xe, chiếc Civic Type R với màu xám đậm đã được Vossen trang bị mâm VFS-10 với thiết kế 10 cánh đơn có màu xám bóng Gloss Graphite "ton-sur-ton" với sơn xe. Dù vẫn có 10 cánh, tuy nhiên bộ mâm VFS-4 trên chiếc Civic màu trắng có cánh kép, phù hợp hơn với tông màu "tinh khôi" của chiếc xe. Để tạo điểm nhấn, bộ mâm này cũng có màu xám Gloss Graphite tối hơn. Mỗi chiếc mâm Vossen dành cho Civic Type R có giá 649 USD (tương đương 14,7 triệu đồng). Như vậy, số tiền mà người chơi bỏ ra để sở hữu một bộ mâm sẽ là gần 2600 USD (tương đương 59 triệu đồng).