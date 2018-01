Honda Civic lên đời Type R tiền tỷ chỉ 90 triệu tại VN

Mẫu xe Honda Civic Turbo đang xuất hiện ngày càng nhiều tại thị trường Việt Nam, đa số chủ nhân là những khách hàng trẻ vốn ưa thích kiểu dáng ấn tượng của mẫu xe này. Tuy nhiên phiên bản tại Việt Nam chưa phải là bản thể thao nhất, đó chính là lý do mà nhiều chủ xe nâng cấp ngoại hình lên bản Honda Civic Type R tiền tỷ. Hầu hết các chủ xe muốn nâng đời thành Honda Civic Type R tiền tỷ đều chọn phương án nhập khẩu bodykit của bản Type R từ nước ngoài, điều này giúp cho việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn khi các xưởng độ chỉ cần tinh chỉnh vài chi tiết là có thể lắp vừa Civic tiêu chuẩn. Sau khi nâng cấp, những chiếc Honda Civic Turbo tại Việt Nam sẽ có ngoại hình thể thao và ấn tượng hơn với phần cản trước, lưới tản nhiệt, ốp hông, cản sau hoàn toàn mới lấy từ chiếc Type R. Một số người hoàn thiện thêm phong cách thể thao bằng cách nâng cấp bộ mâm xe lên kích thước 18 hoặc 19 inch, to hơn bộ mâm 17 inch nguyên bản. Các chủ nhân của xe Honda Civic độ lên bản Type R tại Việt Nam hiện nay thường không can thiệp nhiều hệ truyền động cũng như nội thất Honda Civic nguyên bản. Xe trang bị động cơ 1,5 lít tăng áp công suất 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Chi phí để lắp đặt đầy đủ phụ kiện từ bodykit của bản Type R cho đến mâm lốp xe cỡ lớn lên khi hoàn thiện chỉ có giá khoảng 90 triệu đồng. Đây được xem là một mức giá khá hợp lý cho những người yêu thích phiên bản thể thao Civic Type R khi chưa có điều kiện nhập khẩu về nước. Về mẫu xe thể thao Type R trong gia đình Honda Civic, phiên bản này sở hữu ngoại thất thể thao với các chi tiết như hốc gió cỡ lớn trên cản va trước và nắp capô cũng có hốc gió giúp làm tăng khả năng làm mát động cơ. Ngoài ra, Type R 2017 còn có cánh gió trước, chắn bùn nổi bật, bộ khuếch tán sau cỡ lớn và 3 ống xả nằm giữa. Bên trong nội thất của của chiếc xe có thiết kế dựa trên bản Civic thường, nhưng nó lại sở hữu nhiều chi tiết mang tính thể thao như cặp ghế trước ôm lưng, các tấm ốp trang trí bằng sợi carbon và vô-lăng vành mới hai màu... Giao diện bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí cũng có màu đỏ nổi bật đậm chất thể thao hơn so với phiên bản hiện nay. Động cơ của Civic Type R được trang bị là VTEC 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp. Tại thị trường Malaysia, Honda Civic Type R 2017 sở hữu công suất tối đa 306 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải vòng tua từ 2.500 - 4.500 vòng/phút. Tuỳ theo thị trường mà khối động cơ trên sẽ "bơm" ra 2 công suất khác nhau là 316 mã lực ở Anh và châu Âu, 306 mã lực ở Mỹ, Úc và các thị trường Châu Á khác. Tuy nhiên, mức giá Honda Civic Type R không hề rẻ. Tại thị trường Đông Nam Á, hiện mẫu xe này được chốt giá tới 1,7 tỷ đồng và luôn "cháy hàng". Video: Cận cảnh Honda Civic Type R phiên bản mới.

