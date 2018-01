Honda Civic độ siêu xe NSX hết 200 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe sedan Honda Civic thế hệ thứ 9 vẫn là một trong những dòng xe được nhiều người trẻ yêu thích. Rất nhiều người trong đó đã biến hoá chiếc Civic của mình theo phong cách riêng, giúp cho chiếc xe này đến thời điểm hiện tại cũng chưa mấy bị lạc hậu so với các phiên bản mới. Lấy ý tưởng từ siêu xe Acura NSX và Civic Mugen RR, chủ nhân của chiếc Civic đời cũ trong bài viết này đã được một xưởng Sài Gòn độ lại một bộ bodykit "made in Vietnam" đầy sáng tạo. Thân xe với các chi tiết mang phong cách thể thao không hề kém cạnh siêu xe mới nhà Honda. Phần đầu xe với cụm cản trước với thiết kế cực kỳ hầm hố. Lưới tản nhiệt cỡ lớn được ốp bạc rất ấn tượng. Không nhiều người có thể nhận ra chiếc Civic này nếu chỉ nhìn từ phía trước. Bộ bodykit thể thao này còn đi kèm với ốp hông và cản sau dạng xe đua. So với chiếc siêu xe NSX thật, bản độ này còn "ưu việt" hơn khi có thêm cặp đèn sương mù LED đầy hấp dẫn. Bên cạnh đèn sương mù, bộ đèn pha nguyên bản của Civic cũng đã được chế thêm các bóng LED nhỏ, tạo thành hàng "mí mắt" ở phía dưới. Để tăng tính thể thao cho chiếc xe, nắp ca-pô với các khe thoát nhiệt đã được bổ sung thêm cho Civic. Cụm 4 ống xả được chia đều ra 2 bên cũng mang lại phong cách ấn tượng cho chiếc Civic màu đỏ này. Thân xe mang hơi hướng mẫu xe thể thao Civic Mugen RR tại Nhật, thể hiện qua màu sơn đỏ tươi. Cuối cùng hoàn thiện cho ngoại hình bên ngoài là bộ mâm đúc thể thao kích thước lớn 18 inch được sơn đen đầy cá tính. Không chỉ được độ lại phần ngoại hình mà trang bị bên trong nội thất của chiếc xe này cũng rất đặc biệt, nổi bật nhất là hệ thống âm thanh với dàn loa khủng của Focal, công suất âm thanh lớn được khoe qua bộ loa cao cấp ở cốp sau, đi kèm là bộ xử lý tín hiệu âm thanh Audison và đầu phát hiệu Pionneer cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Chiếc xe Honda Civic độ ấn tượng này là phiên bản 2.0 cao cấp nhất, điều này có thể dễ dàng nhận ra qua cửa sổ trời xuất hiện trên nóc xe. Động cơ này có sức mạnh 152 mã lực và momen xoắn tối đa 190 Nm, đi cùng hộp số tự động 5 cấp. Ưu điểm của cụm động cơ này là tiết kiệm nhiên liệu đi kèm với khả năng vận hành tương đối bền bỉ. Honda Civic là dòng xe luôn có hơi hướng phục vụ giới trẻ, điều này vẫn được phát huy trên mẫu xe thế hệ thứ 10 đời 2017 đã được bán tại Việt Nam. Và Civic hiện nay vẫn là dòng xe đang được chủ nhân quan tâm cá tính hoá theo phong cách riêng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. "Mượn" ý tưởng từ siêu xe Acura NSX và Civic Mugen RR, chủ nhân của chiếc Civic được độ bodykit "made in Vietnam" có thể yên tâm rằng chiếc xe của mình là "hàng độc" mỗi khi lăn bánh trên đường phố Việt. Không biết rõ giá trị của toàn bộ gói độ dành cho chiếc Civic này, nhưng ước tính tổng chi phí mà chủ xe phải bỏ ra lên đến khoảng 200 triệu đồng, tương đương một nửa giá trị còn lại của chiếc Civic 2010 hiện nay đang rao bán trên các sàn xe cũ. Chính chiếc Civic này cũng đang được chủ xe rao bán với giá hơn 400 triệu đồng. Video: Xem thợ Việt độ đèn Led gầm cho Honda Civic.

