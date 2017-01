Honda Civic 2017 giá 950 triệu về đại lý ở Hà Nội

Honda Civic 2017 thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam trong triển lãm VMS 2016 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng phải cho đến đầu năm 2017 vừa qua, hãng xe Honda mới chính thức công bố giá bán của Civic 2016 tại thị trường Việt Nam. Đến nay, những chiếc Civic thế hệ mới đã chính thức xuất hiện tại các đại lý ôtô của Honda Việt Nam. Chiếc Honda Civic 2017 trong bài viết này được chụp tại một đại lý ở khu vực Hà Nội với màu sơn ngoại thất đỏ rực bắt mắt. Honda Civic thế hệ mới sở hữu kích thước cụ thể gồm chiều dài tổng 4.630 mm, rộng 1.799 mm và cao 1.416 mm. So với thế hệ cũ, Honda Civic mới có kích thước lớn hơn, từ đó mang đến không gian nội thất rộng rãi, thậm chí là hàng đầu phân khúc. Phần đầu xe của Civic thế hệ mới được thiết kế sắc sảo và thể thao hơn. Nó cũng ddược xem là cảm hứng thiết kế cho không ít những mẫu xe cùng nhãn hiệu khác của Honda thơi gian qua như City 2017 phiên bản mới. Đằng sau xe xuất hiện phần đuôi được thiết kế mạnh mẽ và không kém phần thể thao. Ở hai góc đuôi xe có cụm đèn hậu hình chữ C dạng LED. Bên trong xe là không gian nội thất hiện đại và tiện nghi hơn. Những điểm nhấn mới của Civic 2017 bao gồm bảng đồng hồ mới xuất hiện phía sau vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và lẫy gạt chuyển số thể thao, hệ thống khởi động nút bấm, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch cùng điều hòa tự động 1 vùng... "Trái tim" của Civic 2017 tại Việt Nam là động cơ 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số CVT thế hệ mới. Giá của Civic 2017 tại thị trường Việt Nam là 950 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là cao hơn tất cả các mẫu sedan hạng C khác trên thị trường. Tuy nhiên, mức giá này được cho là hợp lý khi Civic mới là xe nhập nguyên chiếc, có sẵn nhiều trang bị cao cấp.

