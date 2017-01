Honda Civic 2017 “chốt giá” 950 triệu tại Việt Nam

Ra mắt lần đầu tiên từ năm 1972, tính tới nay Civic đã trải qua tổng cộng 10 thế hệ. Vào tháng 4/2015, Honda Civic 2017 thứ 10 đã được ra mắt dưới dạng xe ý tưởng tại triển lãm New York, trước khi chính thức lên dây chuyền sản xuất hàng loạt vào tháng 10. Đây là mẫu xe Honda đầu tiên sử dụng nền tảng khung sàn thế hệ mới, sẽ tiếp tục xuất hiện trên các dòng xe khác của hãng trong tương lai gần. Là sản phẩm ôtô đầu tiên được Honda Việt Nam giới thiệu vào tháng 8/2006, tính đến hết tháng 8/2016, đã có hơn 20.000 xe Civic được giao đến tay khách hàng Việt Nam. Sau 10 năm, Honda Civic 2017 thế hệ thứ 10 đã được trưng bày tại VMS 2016, với mục tiêu định nghĩa lại chuẩn mực cho dòng xe sedan phân khúc C ở nước ta. Về thiết kế, Civic đã có một cuộc "lột xác' thực sự so với thế hệ trước để trở thành mẫu xe sedan hạng C hấp dẫn nhất trong phân khúc. Phần đầu của chiếc xe gây ấn tượng rất mạnh với lưới tản nhiệt có thanh nẹp chrome to bản, chạy dài và cắt ngang các đèn pha sắc sảo, sử dụng hoàn toàn công nghệ chiếu sáng LED. Dù là một chiếc sedan nhưng ở thế hệ thứ 10 này, vòm mui của Civic đã được kéo dài tới hết đuôi xe, tạo cho chiếc xe kiểu dáng fastback đầy hấp dẫn như một chiếc coupe 4 cửa và tăng tính khí động học. Civic thế hệ mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 4.630 x 1.799 x 1.416 m. So với phiên bản cũ, xe rộng và dài hơn, nhưng thấp hơn một chút. Ở phía sau, Civic phiên bản mới tiếp tục gây ấn tượng bởi cụm đèn pha hình boomerang bo tròn theo 2 góc sau đuôi xe, với dải LED màu đỏ đẹp mắt. Do có thân xe phong cách fastback, nắp khoang hành lý của Civic có chiều dài ngắn, nhưng nhờ có khoảng mở và bề rộng lớn nên người dùng vẫn có thể chất dỡ hành lý vào xe một cách dễ dàng. Bên trong nội thất, Civic cũng đã gây ấn tượng mạnh với ý tưởng thiết kế “Thách thức kỷ nguyên”, hiện đại, tinh tế và đầy phấn khích trong khi vẫn chú trọng đến sự thoải mái. Vật liệu với chất lượng cao và thân thiện với con người được sử dụng cho bảng điều khiển, toàn bộ phần tựa tay trên cánh cửa, phần tựa tay bệ trung tâm cũng được đệm dày hơn. Chiếm diện tích lớn trên bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, có hỗ trợ kết nối smartphone sử dụng hệ điều hành iOS và Android thông qua kết nối USB và Bluetooth. Hệ thống này cũng có thể điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ chức năng gọi, gửi tin nhắn, bản đồ/dẫn đường hoặc nghe nhạc, kết nối Wifi. Xe còn có các cổng kết nối vật lý như USB, AUX hay HDMI. Civic thế hệ mới mới được trang bị bảng đồng hồ hiển thị với một đồng hồ tốc độ lớn ở giữa, hai bên là đồng hồ đo nhiệt độ làm mát động cơ (bên trái) và đồng hồ đo nhiên liệu (bên phải). Ngay trung tâm của bảng đồng hồ tốc độ được gắn thêm một màn hình hiển thị màu hiện đại. Bảng điều khiển được thiết kế lại gọn gàng hơn giúp cho khoảng không phía đầu gối của người lái được mở rộng và thoải mái hơn. Những trang bị đi kèm Civic mới cũng rất hấp dẫn so với một mẫu xe hạng C như ghế lái điều chỉnh điện tám hướng, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, các cụm điều khiển hệ thống âm thanh, điều khiển hành trình, chế độ đàm thoại rảnh tay được tích hợp trên vô lăng, hệ thống âm thanh chất lượng cao với 8 loa... Với chiều rộng và chiều dài lớn hơn, khoảng cách giữa vị trí ngồi của hàng ghế trước tương ứng vị trí ngồi của hàng ghế sau tăng lên 45mm, trong khi khoảng không giữa đầu gối của người ngồi phía sau với hàng ghế trước cũng được tăng lên 70mm. Honda cũng đã bố trí riêng cho hàng ghế sau xe cửa gió điều hòa độc lập. Civic mới có khoang hành lý rộng và sâu hơn với dung tích lên đến 424L, lớn hơn 74L so với Civic thế hệ trước. Cùng với việc mở rộng không gian cho hành khách, khoang hành lý rộng cũng giúp cho Civic trở thành mẫu xe tốt nhất về tổng thể không gian nội thất. Hàng ghế sau của chiếc xe cũng có khả năng gập 60/40, giúp mở rộng khoang hành lý hơn nữa và thuận tiện trong các tình huống chở những vật dụng dài. Với Civic, Honda đã lần đầu tiên đem động cơ 1.5l 4 xi-lanh VTEC Turbo tăng áp tới với thị trường Việt Nam. Động cơ này có công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm - tương đương các loại máy 2.4 nạp khí tự nhiên nhưng lại có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở điều kiện đường hỗn hợp chỉ 5,8L/100km (thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor, phê duyệt bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam). Đi kèm với động cơ là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Kết hợp với hệ động lực thế hệ mới, Civic còn được trang bị Hệ thống lái xe tiết kiệm nhiên liệu (Eco Assist) bao gồm chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) và chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching), hệ thống giữ ga tự động và lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Các hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái trên Civic thế hệ mới cũng đã được Honda chú ý với 6 túi khí, khung xe tương thích va chạm (ACE), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc (HSA), camera 3 góc quay, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), chế độ giữ phanh tạm thời, hỗ trợ kiểm soát đánh lái chủ động (AHA). Dù đã trưng bày và công bố các thông số kỹ thuật chính thức

từ hơn 3 tháng trước nhưng phải tới ngày 9/1/2017, Honda Việt Nam mới chính thức công bố giá của Civic 2017 là 950 triệu đồng. Mức giá này trùng khớp với nhiều dự đoán trước đó và cao hơn tất cả các mẫu sedan hạng C khác trên thị trường. Tuy nhiên, mức giá này được cho là hợp lý khi Civic mới là xe nhập nguyên chiếc, lại có sẵn nhiều trang bị cao cấp.

