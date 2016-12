Honda CBR250RR cho R25 và Ninja 250 "hít khói"

Vào tháng 7/2016, mẫu sportbike phân khối lớn Honda CBR250RR 2016 thế hệ mới đã được chính thức giới thiệu tại Indonesia, hướng tới các đối thủ chính là Yamaha R25 và Kawasaki Ninja 250. "Sinh sau đẻ muộn" so với các đối thủ, CBR250RR đã có khá nhiều ưu điểm mà 2 chiếc xe còn lại không có như bướm ga điện tử, hệ thống lái đa chế độ, phuộc USD... Đều có động cơ 2 xi-lanh DOHC với dung tích tương đương 250 cc, tuy nhiên liệu với những cải tiến công nghệ, liệu CBR250RR có thể hiện sự vượt trội so với R25 và Ninja 250? Để có câu trả lời cho câu hỏi này, mới đây một tạp chí xe ở Indonesia đã tiến hành thử nghiệm và so sánh trực tiếp 3 mẫu xe này ở một trường đua. Bắt đầu với thử nghiệm "nước đề" - tăng tốc từ khi đứng yên lên các mức 60, 80 và 100 km/h, CBR250RR phiên bản 2016 đã ngay lập tức thể hiện rõ ưu thế của mình so với các đối thủ. Trong khi R25 không nhỉnh hơn Ninja 250 là bao ở cả 3 thử nghiệm tăng tốc thì CBR250RR lại trội hơn khá nhiều khi chỉ mất 2,8 giây để đạt 0-60 km/h, 4,2 giây để đạt 0-80 km/h và 0-100 km/h trong 6,2 giây. Thể thức đua drag ở 100, 201 m và 402 m (tương đương 1/16, 1/8 và 1/4 dặm) thường xuyên được cả dân chơi ôtô và môtô sử dụng để "tỉ thí" tốc độ và sức mạnh giữa những chiếc xe. Ở bài thử nghiệm này, một lần nữa CBR250RR lại tỏ ra vượt trội với thời gian hoàn thành 100 m, 201 m và 402 m lần lượt là 6,1 - 9,3 và 14,7 giây. Tuy nhiên trong điều kiện sử dụng bình thường, khả năng "bứt tốc" từ 60-80 km/h lại là một thông số có ý nghĩa khi nó thể hiện tác dụng lớn khi cần vượt nhanh xe khác trên đường. Với thời gian đạt 80 km/h từ 60 km/h chỉ 1,4 giây, CBR250RR là chiếc xe với khả năng vượt nhanh nhất trong 3 xe, dù độ chênh lệch giữa mỗi xe trong bài thử nghiệm này chỉ là 0,2 giây. Ngay cả tốc độ tối đa của R25 và Ninja 300 cũng không "có cửa" đấu với CBR250RR khi 2 mẫu xe này chỉ lần lượt đạt 170 và 161 km/h khi đo bằng "công" lắp trên xe, trong khi CBR250RR đạt tới 179 km/h. Khi sử dụng thiết bị đo chuyên dụng Racelogic, tốc độ tối đa của CBR250RR, R25 và Ninja 250 lần lượt là 167,4 - 158,4 và 153,6 km/h. Từ bài thử nghiệm tốc độ tối đa đo bằng đồng hồ công-tơ-mét trên xe lẫn bộ Racelogic, có thể thấy R25 là chiếc xe có "công ảo" nhất với sai lệch so với tốc độ thật lên tới 7,32%. CBR250RR không dẫn đầu ở mặt này với độ sai lệch 6,93% trong khi Ninja 250 chỉ lệch 4,82%. Dù có hiệu năng vượt trội nhất nhưng khá ngạc nhiên khi CBR250RR lại là chiếc xe tiết kiệm xăng nhất khi chỉ tiêu tốn trung bình 24 km/l. Nhìn chung sau tất cả các bài thử, có thể thấy sự chênh lệch về hiệu năng sẽ tỉ lệ thuận với thời điểm ra mắt của mỗi mẫu xe khi chiếc Ninja 250 "trình làng" đầu tiên cách đây vài năm bị thua kém khá nhiều so với R25 và CBR250RR lần lượt ra đời sau. Thắng "áp đảo" ở mọi bài thử nghiệm, có thể khẳng định hiện CBR250RR đang là "ông vua" phân khúc sportbike 250 cc từ Nhật Bản. Tuy nhiên, do CBR250RR hiện chưa có "bản quốc tế", chính vì vậy "cuộc thi" giữa phiên bản toàn cầu của chiếc xe với các đối thủ như Ninja 300 hay R3 hứa hẹn sẽ vẫn còn nhiều yếu tố bất ngờ cho người yêu xe.

