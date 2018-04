Honda CBR250RR 2018 màu trắng "chốt giá" 170 triệu đồng

Mới đây, Honda Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu mẫu xe môtô thể thao Honda CBR250RR ABS 2018 phiên bản màu trắng ngọc hoàn toàn mới, tuy nhiên công suất động cơ không hề có thay đổi như dự kiến. Theo Honda Nhật Bản, phiên bản màu trắng ngọc này chỉ có ở phiên bản ABS, phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có màu sắc này. Dự kiến Honda CBR250RR ABS màu trắng ngọc mới sẽ chính thức được bán ra vào 20/4 tới đây. Như vậy, sắp tới Honda CBR250RR sẽ có tổng cộng 4 phiên bản màu là Đen Sần, Bạc Ánh Kim, Đỏ và Trắng Ngọc. Trên phiên bản mới này, có thể thấy Honda CB250RR phiên bản màu trắng ngọc trông rất bắt mắt với bộ cánh màu trắng sần, trông rất cá tính và trẻ trung hơn. Nổi bật trên nền trắng thân xe là một số đường chỉ đỏ, logo Honda màu đen là tem RR hai màu xanh đỏ. Ngoài các điểm nói trên, Honda CBR250RR trắng ngọc không có gì khác biệt so với một chiếc Honda CBR250RR thông thường. Diện mạo của xe không có gì thay đổi với phần đầu xe gồm cụm đèn pha đôi có thiết kế mảnh, phía trên là đèn đề mi, cả hai đều sử dụng công nghệ đèn LED. Ngoài các điểm nói trên, Honda CBR250RR trắng ngọc không có gì khác biệt so với một chiếc Honda CBR250RR thông thường. Diện mạo của xe không có gì thay đổi với phần đầu xe gồm cụm đèn pha đôi có thiết kế mảnh, phía trên là đèn đề mi, cả hai đều sử dụng công nghệ đèn LED. Đèn hậu của xe được thiết kế rất bắt mắt với hai tầng đèn hình tháp, ứng dụng công nghệ LED. Có thể thấy rằng, việc thay đổi thiết kế ở Honda CBR250RR từ phiên bản 2016 đã tạo ra một mẫu thể thao cỡ nhỏ tuyệt đẹp, mạnh mẽ và thể thao hơn nhiều so với trước đây. Về mặt trang bị, hệ thống treo trên xe sẽ vẫn bao gồm cặp phuộc hành trình ngược ở phía trước và giảm xóc lò xo trụ đơn sau. Xe sử dụng bộ phành đúc 17 inch 6 chấu, cả bánh trước và bánh sau đều được trang bị phanh đĩa tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đồng hồ của xe cũng được nâng cấp từ phiên bản 2016 trước đâ. Thay vì đồng hồ analog và màn hình LCD nhỏ ở thế hệ cũ thì Honda CBR250RR thế hệ mới được trang bị bảng động hồ kỹ thuật số hoàn toàn với nền tối và các ký tự màu sáng, dễ dàng quan sát hơn trước đây. Honda CBR250RR màu trắng mới vẫn sở hữu khối động cơ xylanh đôi, dung tích 249,7cc, làm mát bằng dung dịch. Đi cùng động cơ này là hộp số côn tay 6 cấp và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, giúp sản sinh công suất tối đa 38 mã lực ở tua máy 12.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 22,6 Nm tại tua máy 11.000 vòng/phút. Về giá thành, Honda CBR250RR màu Trắng Ngọc, Đen và Bạc sẽ có giá bán 806.760 Yên (tương đương 170 triệu đồng), phiên bản màu Đỏ còn lại có giá 828.360 Yên (tương đương 175 triệu đồng). Xe sẽ được bán ra tại thị trường nội địa Nhật Bản ngay trong tháng 4/2018. Video: Chi tiết Honda CBR250RR 2018 màu trắng mới.

