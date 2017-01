Honda CB750 “lột xác” cafe tracker đón Tết tại Hà thành

Ra đời từ năm 1969, mẫu môtô Honda CB750 là một trong những dòng naked-bike đặc trưng nhất của Honda. Tại Việt Nam, những chiếc CB750 thường thuộc thế hệ F7 với kiểu dáng naked bike thuần, hướng tới sự thoải mái khi lái và phần nào đó có thể coi là phiên bản lớn hơn của dòng CB400 Super Four nổi tiếng. Tuy nhiên ở dạng nguyên bản, CB750 lại có kiểu dáng cồng kềnh và khá "hiền", kém hấp dẫn. Chính vì vậy, xưởng độ ZIFE Design gồm các bạn trẻ ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng tạo ra một chiếc CB750 cá tính hơn, dựa theo yêu cầu của một khách hàng. Bản độ này đã được ZIFE đặt tên ZF-75, "lai" giữa 2 phong cách phổ biến là cafe racer và tracker. Ấn tượng đầu tiên trên bản độ ZF-75 của ZIFE phải kể tới cụm đèn trước "hàng thửa" của chiếc xe, với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu naked-bike ý tưởng Honda SFA 150 gồm 2 đèn LED siêu sáng nằm sau một lớp lưới thép, xung quanh là bộ vỏ đầy góc cạnh đã được chế tạo hoàn toàn thủ công. Vẫn giữ nguyên bộ mâm và hệ thống phanh nguyên bản của CB750, tuy nhiên toàn bộ phuộc trước nguyên bản dạng ống lồng của chiếc xe đã được thay thế hoàn toàn bằng cặp phuộc USD cứng cáp, có nguồn gốc từ Harley-Davidson V-Rod. Để khiến chiếc xe môtô CB750 độ có tư thế ngồi còn thoải mái hơn nữa, ghi-đông nguyên bản của chiếc xe đã được thay bằng tay lái Rizoma phi 28 mm, hai bên là cặp bao tay Biltwell với vân con thoi cổ điển. Ở phía trên phần đầu xe là một đồng hồ điện tử Endurance II siêu gọn nhưng vẫn cung cấp đầy đủ chức năng. Trên bản độ này, ZIFE vẫn giữ lại bình xăng lớn nguyên bản của CB750. Tuy nhiên, xưởng độ này đã sơn lại bình xăng của chiếc xe với 2 tông màu đen/xám, tạo cảm giác bình xăng có chiều rộng hẹp hơn so với thực tế và khiến chiếc naked bike to lớn có vẻ thon gọn hơn. Khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC làm mát bằng không khí của CB750 được xưởng độ giữ nguyên, bao gồm cả phần thân máy sơn đen với nắp quy-lát màu kim loại khá "ngầu". Có công suất 73 mã lực và mô-men xoắn 61,8 Nm, động cơ này chỉ được thay thế hệ thống xả chế tạo thủ công với cổ pô 4-to-2 "thẳng tắp". Một chi tiết đáng nhắc tới đó là cặp ốp hai bên hông của chiếc xe đã được chế tạo thủ công. Không chỉ có bề mặt lưới tổ ong độc đáo, cặp lưới này còn được ZIFE gắn logo của xưởng độ, được CNC tinh xảo trên chất liệu đồng đẹp mắt và tạo điểm nấn trên thân xe màu đen. Giống như nhiều bản độ khác của ZIFE, phần đuôi thô kệch của CB750 đã được loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, xưởng độ này đã chế cho xe bộ khung phụ gọn gàng hơn kèm đèn hậu LED siêu gọn và yên xe với đệm mút gọt có hình dáng góc cạnh. Theo phong cách tracker, chiếc xe được trang bị lốp gai ở cả 2 bánh. Loại lốp được ZIFE lựa chọn cho ZF-75 là Continental TKC80 - được các tay chơi và xưởng độ trên Thế giới cực kỳ ưa chuộng cho các bản độ phong cách tracker hay scrambler, với độ êm ái và bám đường ổn định ở nhiều điều kiện khác nhau. Qua bàn tay của một nhóm bạn trẻ đam mê xe tại ZIFE Design - Hà Nội, chiếc naked-bike phân khối lớn Honda CB750 đã sở hữu ngoại hình đầy mạnh mẽ và tinh tế theo phong cách cafe tracker với một loạt chi tiết "hàng thửa" đầy ấn tượng.

