Honda CB300R 2018 giá 4.800 USD, lựa chọn mới phân khúc 300cc

Honda là thương hiệu ăn khách tại Thái Lan. Đến với triển lãm Bangkok Motor Show 2018, hãng xe Nhật mang đến mẫu nakedbike CB300R từng ra mắt tại Italy hơn 4 tháng trước Honda CB300R giống phiên bản thu nhỏ của "đàn anh" Honda CB1000R do mang thiết kế Neo Sports Cafe. Nét đặc biệt của lối thiết kế này là sự pha trộn giữa đèn pha tròn trên một tổng thể cơ bắp và đuôi xe ngắn Mang hình dáng tròn, nhưng cụm đèn pha của xe không có chút gì cổ điển. Xe dùng bóng LED, chia làm 2 tầng, chiếu xa và gần. Đồng hồ Full LCD, cùng một số đèn báo cơ bản phía trên. Tay lái có những chức năng cơ bản như công tắc điện, nổ máy, đèn pass, còi, xi-nhan và pha/cốt. Bình xăng dung tích 10 lít. Với mức tiêu hao nhiên liệu 30 km/l, trên lý thuyết CB300R có thể di chuyển quãng đường 300 km cho mỗi lần đổ đầy xăng. Yên xe có chiều cao 799 mm. Xe trang bị khối động cơ DOHC xy-lanh đơn, dung tích 286 cc, giống với Honda CB300F và Rebel 300. Đi kèm là bộ làm mát bằng chất lỏng và tính năng phun nhiên liệu trực tiếp. Động cơ này sản sinh công suất 31 mã lực và mô-men xoắn cực đại 27,5 Nm. Hộp số 6 cấp. Nếu so với đối thủ Kawasaki Z300 (39 mã lực) và Yamaha MT-03 (41 mã lực), Honda CB300R có thể khiến người mua đắn đo khi chỉ có công suất 31 mã lực vì sử dụng động cơ xy-lanh đơn. Tuy nhiên, CB300R có phuộc up-side-down, trong khi 2 đối thủ không có trang bị này. Ống xả lớn, có phần lệch so với tổng thể. Xe trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ở cả 2 bánh. Về giá bán, Honda CB300R có giá bán tiêu chuẩn 149.800 bath và 165.000 bath đối với bản lắp thêm phụ kiện, tương đương với 4.800-5.300 USD. Xe nhiều khả năng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

