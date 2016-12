Honda BR-V Modulo “chốt giá” 472 triệu tại Philipines

Hai phiên bản mới của mẫu xe Honda BR-V Modulo vừa ra mắt tại thị trường Philipines có tên gọi lần lượt là BR-V 1.5 S CVT Modulo và BR-V 1.5 V Navi Modulo mang thiết kế năng động và nổi bật. Hiện giá bán của phiên bản BR-V 1.5 S CVT Modulo là từ 1.035.000 Peso (gần 472 triệu đồng), trong khi phiên bản BR-V 1.5 V Navi Modulo có giá bán 1.185.000 Peso (gần 541 triệu đồng). Vẫn giữ những nét đặc trưng của dòng xe BR-V, tuy nhiên phần đầu xe được làm mới với cản trước mở rộng, cụm đèn pha LED lớn chiếu sáng ban ngày, một thanh ngang mạ crôm sáng đi kèm logo đặt chính giữa. Cụm đèn sương mù dạng tròn nằm ở hốc hút gió với viền mạ crôm sáng. Tại thị trường Philippines, thiết kế của mẫu xe mới có nhiều sự thay đổi khi được trang bị các gói phụ kiện. Mẫu xe này sở hữu kích thước 4.455 mm dài, 1.735 mm rộng và 1.650 mm cao. Trục cơ sở 2.660 mm, khoảng sáng gầm 200 mm, tương đương đàn anh CR-V. So với phiên bản tiêu chuẩn từng xuất hiện, bản Modulo của BR-V có thêm ốp trước, sau và hai bên thân xe, bậc lên xuống, vành hợp kim 5 chấu chữ Y, nắp gương thêm dải crôm tạo điểm nhấn, bàn đạp thể thao và cuối cùng là vô-lăng từ Honda City. Trong khi đó, phần đuôi xe với cụm đèn hậu dạng pha LED, cánh gió sau thiết kế lớn, ăng-ten vây cá mập cùng bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau. Cụm ống xả dạng đơn với viền mạ cờ-rôm sáng nằm ngay dưới bộ cản sau của xe. Nội thất của xe với vô-lăng 3 chấu thể thao, tích hợp phím chức năng với đường viền làm bằng kim loại sáng, điều hòa hai vùng độc lập, một màn hình giải trí cảm ứng LCD nằm ở chính giữa. Công nghệ an toàn bao gồm túi khí trước, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng thân xe VSA, hỗ trợ khởi động ngang dốc HSA và dây an toàn 3 điểm. Trên bản tiêu chuẩn, vô-lăng của BR-V là loại sử dụng của Honda Brio. Dù là hai phiên bản mới, tuy nhiên BR-V Modulo lại cùng sở hữu khối động cơ xăng i-VTEC 1.5 lít, 4 xi-lanh, công suất 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 6 cấp.

