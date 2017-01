Honda Air Blade “lột xác” siêu thể thao tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Honda Air Blade 125 là một dòng xe tay ga rất được người dân ưa chuộng. Trong đó, thế hệ thứ 3 của chiếc xe đã được nhiều người chơi độ lại do sở hữu thiết kế thể thao với đèn pha kép và những đường nét sắc sảo, thể thao. Vốn có kiểu dáng nguyên bản đã khá hấp dẫn, chiếc xe tay ga Honda Air Blade 125 thế hệ thứ 3 đã được một biker Sài Gòn "lột xác" với một loạt đồ chơi hàng hiệu và dàn áo airbrush. Bắt đầu từ phía trước, do không có mẫu dè carbon dành riêng cho Airblade nên thay vào đó, chiếc xe đã được trang bị ốp dè carbon "chế". "Dàn chân" của chiếc xe ga Airblade độ này nổi bật với bộ mâm đúc 5 cánh thể thao từ Honda Vario dành cho thị trường Indonesia, cùng với các món đồ "kiểng" khác như đĩa Braketech, heo Brembo Billet, pát kẹp dây dầu DMV và dàn ốc Proti kết hợp với Pro Bolt. Phía trên tay lái là sự hiện diện của tay phanh Brembo Billet, bình dầu Rizoma Next và cùm ga cuốn Domino. Bao tay của xe cũng được thay bằng bao Domino, với hai đầu gắn gù Rizoma. Bên dưới cổ xe là vị trí của đèn báo bình Koso cùng cây trợ lực hiệu Matrix. Ở phía sau, chiếc xe đã được bỏ dè để tạo dáng "vuốt đuôi" như xe PKL, thay vào đó là dè con ôm bánh Rizoma theo phong cách của Ducati Diavel. Khối động cơ 125 cc nguyên bản của Air Blade được giữ nguyên, nhưng được độ lại hệ thống xả với pô MIVV và cổ pô titan đẹp mắt. những món đồ chơi như phuộc Ohlins, gác chân Rizoma cùng chụp bảo vệ két nước CNC Racing đã tăng thêm phần đẳng cấp cho chiếc Airblade này. Sau khi được bỏ dè, phần đuôi của Air Blade trông đã thể thao không kém nhiều mẫu sportbike phân khối lớn. Để tạo thêm điểm nhấn, chủ xe còn chế đèn LED vào chóa đèn hậu nguyên bản của Air Blade và lắp đèn xi-nhan LED. Cuối cùng, toàn bộ dàn áo nguyên bản của chiếc xe đã được sơn airbrush với gam màu vàng-xanh nổi bật, khiến cho Air Blade "lột xác" trở thành một mẫu xe tay ga kiểng đậm chất thể thao.

