Hơn 600 "xế nổ" Honda Winner 150 lăn bánh tại Hà Nội

Cuối tuần vừa qua, hơn một ngàn biker thuộc nhiều CLB Winner lớn tại khu vực phía Bắc như CLB Winner Kinh Bắc, Winner Thái Bình, Winner Nam Định, Winner Hưng Yên, Winner 150cc Thái Nguyên, Winner 150 Quảng Ninh, Winner Hải Phòng, Winner Hà Nam, Winner Thanh Hóa… đã đến mừng sinh nhật 2 năm CLB Honda Winner 150cc Hà Nội. Với số lượng xe cực khủng lên tới hơn 600 chiếc từ đoàn chủ nhà Hà Nội cho đến các CLB Winner Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định và Thanh Hoá... đã tạo nên một chương trình hoành tráng với số lượng đông đảo nhất từ trước đến nay. Tại sự kiện này, ngoài việc "show xe" - các thành viên đã có dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi thông tin về quá trình sử dụng xe, chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức, câu lạc bộ,…Đặc biệt là cuộc thi “ Độ Winner, so cá tính” tiếp tục được tổ chức tại sự kiện nhằm tìm ra những mẫu xe Winner độ ấn tượng nhất khu vực phía Bắc. Song song với đó là các cuộc thi như thi lái xe an toàn, thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu (mỗi thí sinh được điều khiển một chiếc xe Honda Wave Alpha 110cc có gắn thiết bị chuyên dụng có chứa lượng xăng nhất định. Thí sinh nào hoàn thành quãng đường với mức xăng sử dụng thấp nhất sẽ giành chiến thắng). Ra mắt thị trường Việt chính thức vào tháng 08/06/2016, Winner nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe côn tay thể thao được nhiều người ưa thích, đặc biệt là khách hàng trẻ tuổi cá tính ưa khám phá,thích thể thao và du lịch…Kể từ đó nhiều CLB chơi xe Winner ra đời trong cả nước và phong trào độ xe cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Winner 150 mang phong cách thể thao mới nhất với thiết kế nhiều lớp, khung xe và vỏ xe với cấu tạo 03 chiều đầy tính khí động học. Xe được trang bị đèn pha cao cấp dạng LED, đồng thời kích thước nhỏ gọn cũng góp phần nâng cao công suất vận hành, giúp tăng dáng vẻ thể thao của xe cùng với độ bền cao. Xe được trang bị mâm có thiết kế 6 cánh kép độc đáo, chưa từng xuất hiện trên mẫu xe underbone nào ở Việt Nam, với bản mâm phía trước 1.85/17. Xe sử dụng lốp 90/80/17 cho bánh trước. Cũng giống như các đối thủ cùng phân khúc, xe sử dụng phanh đĩa đơn ở phía trước với heo Nissin. Khung xe của Winner 150 được cấu tạo bởi khung ống đôi gia tăng độ cứng, phù hợp với hiệu suất hoạt động của động cơ, đảm bảo tính ổn định khi di chuyển đường dài cũng như khi dừng, đồng thời mang lại tư thế ngồi thoải mái để người lái an tâm trải nghiệm đầy đủ tính năng thể thao của xe ngay cả khi chở hai người. Mẫu xe côn tay cỡ nhỏ này được bán với tổng cộng 4 màu sắc khác nhau, chia làm 2 phiên bản là Thể thao và Cao cấp. Đi kèm với đó là khối động cơ 150cc 1 xi-lanh DOHC FI hoàn toàn mới, với công suất tối đa 15,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Với hộp số 6 cấp, xe cho khả năng tăng tốc tốt ở 3 cấp số đầu trong khi đạt tốc độ tối đa cao ở số cuối. Trong phân khúc underbone được bán chính hãng ở Việt Nam hiện nay, ngoài Winner chỉ có chiếc Raider của Suzuki có hộp số 6 cấp trong khi đối thủ Exciter 150 chỉ có số 5 cấp.

