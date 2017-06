Hơn 50 xe Honda Winner rầm rộ “cướp dâu” ở An Giang

Sự xuất hiện của những mẫu xe máy cùng một chủng loại được trưng dụng làm xe đón dâu trở nên khá thịnh hành trong thời gian gần đây tại Việt Nam, những sự kiện này cũng luôn là tâm điểm quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện dàn xe Honda Winner 150 rước dâu tại An Giang khiến nhiều người chơi xe thấy thú vị. Cặp đôi uyên ương tại An Giang đã sử dụng xe máy côn tay Honda Winner 150 rước dâu tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của những người chơi xe máy tại Việt Nam. Dàn xe Winner với những mẫu xe khác nhau đầy đủ màu sắc, thậm chí còn có sự xuất hiện của những chiếc xe được độ siêu độc đáo và cá tính. Những chiếc Honda Winner 150 làm xe đón dâu nổi bật với những chiếc nơ trong tông màu đỏ trang trí sặc sỡ, cùng với đó những tay lái dẫn đoàn cưỡi trên chiếc xe máy nhà Honda cũng "sang chảnh" hơn với áo trắng thắt nơ đỏ xếp thành đoàn dài khá ngay ngắn và trật tự. Ngoài hơn 50 chiếc Honda Winner 150 đa chủng loại xếp hàng ngay ngắn, nối đuôi nhau trong lễ rước dâu còn có bộ đôi xe môtô phân khối lớn là Z800 và ZX10R dẫn đoàn "đưa nàng về dinh" trong buổi rước dâu hoành tráng ở khu vực miền Tây sông nước, An Giang. Được biết, những người chơi xe này thuộc Clb West Winner An Giang, đây là sân chơi cho các tín đồ đam mê dòng xe côn tay cỡ nhỏ của Honda Việt Nam. Nơi đây tập trung những bạn trẻ nhiệt huyết khu vực tỉnh An Giang ở miền Tây Nam Bộ và đám cưới này của một thành viên trong Clb. Trong ngày trọng đại của cặp đôi thành viên West Winner An Giang, phần lớn đội hình xe Winner của CLB đã tham gia buổi rước dâu, road show vòng quanh khu vực sinh sống của đôi bạn trẻ để cùng nhau chúc phúc và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngoài ra đoàn rước dâu còn có sự hỗ trợ của CLB Winner Kiên Giang. Đội Road Show di chuyển ngay hàng thẳng lối theo hàng 2 dưới sự dẫn đoàn của hai chiếc phân khối lớn gồm Kawasaki Z800 và Kawasaki ZX10R. Trong ngày rước dâu, đội hình hơn 50 xe máy Winner 150 này còn tổ chức diễu qua nhiều tuyến phố với sự thích thú của người dân nơi đây. Đây có thể xem là một trong những CLB Winner có số lượng thành viên đông đảo nhất khu vực miền Tây hiện nay. Đây không phải là đám cưới đầu tiên dùng xe máy Honda Winner làm xe rước dâu, trước đó cũng có nhiều bạn trẻ cả hai khu vực Bắc, Nam chơi dòng xe máy côn tay cỡ nhỏ này tổ chức chụp ảnh cưới, rước dâu gây xôn xao cộng đồng mạng.

