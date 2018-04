Hơn 3.600 xe sang Mercedes-Benz bị triệu hồi tại Việt Nam

Nằm trong đợt triệu hồi xe Mercedes-Benz mới nhất là các mẫu xe như C 200, C 250, C 300, E 200, GLC 250 và GLC 300. Tổng cộng có 3.624 phương tiện, xuất xưởng từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017.

Ở các xe kể trên, bộ giới hạn dòng khởi động có thể bị quá tải trong những điều kiện nhất định khi khởi động động cơ. Trường hợp đề khởi động động cơ bị bó cứng do xảy ra hư hỏng động cơ trước đó. Chẳng hạn động cơ bị bó máy do nước vào, nhưng người dùng cố gắng khởi động lại nên tạo ra dòng điện với cường độ cao đi qua bộ giới hạn dòng khởi động.

Sẽ có khoảng hơn 3.600 chiếc xe sang Mercedes-Benz đang phân phối tại Việt Nam trong thời gian qua, bao gồm các dòng C-Class, E-Class và GLC sẽ bị triệu hồi khắc phục sự cố cầu chì.

Việc người lái khởi động nhiều lần liên tục hay khởi động kéo dài dù động cơ không quay, dòng điện với cường độ cao có thể làm cho bộ giới hạn dòng khởi động quá nhiệt. Trong tình huống xấu nhất, có thể gây cháy các chi tiết xung quanh, thậm chí cháy xe.

Để khắc phục, Mercedes-Benz tại Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra, gắn thêm cầu chì cho bộ giới hạn dòng khởi động động cơ. Khi nhận được thông báo từ chính hãng xe Đức tại Việt Nam hay qua truyền thông, khách hàng sử dụng xe Mercedes-Benz gọi triệu hồi sẽ được khuyến cáo mang phương tiện đến các đại lý ủy quyền của hãng để kiểm tra, sửa chữa. Thời gian thực hiện khoảng 1 giờ/xe trong thời gian từ ngày 15/5/2018 đến ngày 9/9/2020.

Thực chất, đây là thông báo mở rộng đợt triệu hồi từng áp dụng cho 1.000 xe C-Class, E-Class và GLC vào tháng 3/2017 với lý do tương tự. Tại thời điểm đó, hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp chấn thương nào liên quan đến lỗi này.