Hội thi sinh viên lái xe ôtô an toàn đầu tiên tại VN

Hội thi Sinh viên lái xe ôtô an toàn nằm trong khuôn khổ chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe ôtô an toàn cho sinh viên một số trường đại học năm 2017 nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển ô tô an toàn trong sinh viên, hạn chế vi phạm trật tự ATGT, góp phần kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên và cộng đồng.

Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Honda Việt Nam vừa tổ chức vòng chung kết hội thi "Sinh viên lái xe ôtô an toàn 2017".

Đây là chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe ôtô an toàn cho sinh viên có quy mô đầu tiên mà Honda Việt Nam tổ chức. Trong năm đầu tiên phát động, chương trình được triển khai đến các bạn sinh viên thuộc các khoa, trường của Đại học Thái Nguyên.

Sau hơn 1 tháng triển khai Vòng sơ khảo với hình thức thi trực tuyến qua website, Hội thi đã tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự tham dự của đông đảo sinh viên các khoa, trường thuộc Đại học Thái Nguyên với 9.911 bài dự thi trên tổng số hơn 16.000 sinh viên chính quy (chiếm 60%). Các bài thi là hình thức bổ ích giúp sinh viên có cơ hội thể hiện niềm đam mê, yêu thích của mình, đồng thời trau dồi thêm kiến thức về lái xe an toàn để tham gia giao thông văn minh hơn.