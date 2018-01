Hậu mừng U23 Việt Nam, nhiều ôtô bỏ tiền triệu vì decal cổ động

Kể từ khi Việt Nam lọt vào vòng chung kết giải bóng đá U23 Châu Á, những "cơn sóng" ăn mừng như truyền lửa khắp mọi nơi khiến bầu không khí cổ động trở nên sôi nổi. Đỉnh điểm là trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan đã khiến hàng triệu người dân xuống đường, những phương tiện họ đi lại đều được khoác màu cờ, sắc áo. Thậm chí trên nhiều diễn đàn, hội nhóm, đã có những tấm băng rôn, đề-can (decal) cổ động U23 Việt Nam và dán xe miễn phí được phát hành một cách nhanh chóng. Tất cả vì một niềm vui mà suốt 10 năm qua người hâm mộ trái bóng tròn Việt Nam chưa được tận hưởng. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, nhịp sống trở lại bình thường và nhiều chủ xe đã đi dọn lại xe, bóc tem cổ động để chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Tuy nhiên với người quen việc và đã chuẩn bị trước thì dễ, còn những người lần đầu dán đề-can lại lóng ngóng, thậm chí "lợn lành thành lợn què" khi bóc sai cách, dẫn đến phải đưa xe đi khắc phục sơn sửa. Rất nhiều chủ xe sau khi bóc đề can trên ôtô bị lem nhem đã phải đăng đàn, hỏi ý kiến mách nước từ cộng đồng chơi xe trên mạng xã hội. Và giống như "đẽo cày giữa đường", họ nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm tư vấn theo kiểu... truyền miệng. Có người mách dùng xăng tẩy, người khuyên đổ dầu gió, có kẻ lại mách dùng kem cana để đánh bay vết băng dính... Nhiều người đã thành công, nhưng cũng không ít người kém may mắn khiến cho chiếc xe lem nhem dính bẩn thậm chí bung cả mảng sơn. Người dùng thường khắc phục đề-can khó bóc nhưng đã phải bả lại bề mặt và sơn mới do khi bóc đã lột luôn cả lớp sơn bên trong. Theo kinh nghiệm xử lý của những người thợ, bóc đề-can mà giật mạnh, không sấy nóng bề mặt sẽ gây hiện tượng bong tróc lớp sơn xe. Có thể dùng máy sấy hoặc khò nhiệt, hà hơi nóng tới đâu bóc tới đó, Sau đó mới tiến hành xử lý lớp keo còn dính lại trên bề mặt sơn bằng dung dịch tẩy. Cũng không ít chủ xe dùng mẹo truyền miệng như dầu hôi (dầu hoả), xăng, kem cana... đã xử lý được vấn đề bóc đề can dính, nhưng tiềm ẩn không ít nguy cơ hại nước sơn xe. Khiến cho xe có nước sơn zin còn mới, rất dễ bay màu hoặc phai sơn dặm vá, thậm chí một số người không biết cách còn khiến cho chiếc xe yêu của mình phải đi sơn lịa hoàn toàn. Việc bóc đề-can khó, hư hại bề mặt sơn cũng liên quan một phần tới chất liệu làm đề-can. Một chuyên gia trong ngành in ấn cho biết chất liệu keo, giấy in kém cũng sẽ khiến keo bị sót lại khi bóc. Đặc biệt không nên dán đề-can in màu (trừ loại chuyên dụng đắt tiền) quá một năm, dễ dẫn đến vị trí dán bay màu chỉ còn lớp trắng nhờ và cũng khó bóc.

Chi phí bóc đề-can tham khảo tại một số xưởng độ ôtô Hà Nội có giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng và chủ cơ sở này thường khuyên khách nên dùng gói chăm sóc trị giá 1.000.000 đồng gồm bóc đề-can và đánh bóng lại toàn bộ xe để có nước sơn sáng bóng đồng đều. Ngắm dàn xe dán đề can cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

