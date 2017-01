Harley Street Glide Special 2017 giá 1,5 tỷ tại Hà Nội

Vào ngày 7/1/2017, Harley-Davidson (HD) Việt Nam đã chính thức công bố dòng sản phẩm 2017 với "đại diện" đầu tiên là chiếc môtô touring "hàng khủng" Harley-Davidson Street Glide Special 2017. Có tên mã FLHXS, Street Glide 2017 cùng với các dòng Harley-Davidson 2017 khác đã được công bố trên Thế giới từ cuối tháng 8/2016. Giống như nhiều mẫu xe đời 2017 khác, Street Glide Special 2017 đã được HD điều chỉnh lại nhiều chi tiết quan trọng. Đầu tiên, hệ thống treo của chiếc xe có phuộc sau sử dụng công nghệ mới cho phép chủ xe điều chỉnh khoảng hành trình nhiều hơn từ 15 tới 30% so với trước đây chỉ với một núm vặn. Ở phía trước, HD đã sử dụng cặp phuộc Showa với công nghệ SDBV mới và lò xo kiểu xe đua, giúp giảm trọng lượng và nhún êm hơn. Trên phiên bản 2017, Street Glide Special 2017 vẫn tiếp tục sử dụng cặp mâm 5 cánh kép 2 tông màu đẹp mắt. Bánh trước của xe có đường kính 19 inch và sử dụng lốp 130/60/19. Tuy nhiên trên phiên bản mới này, hệ thống phanh đã được nâng cấp với heo Brembo Reflex Linked. Đương nhiên, chiếc xe được trang bị sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Thiết kế của Street Glide Special không có sự thay đổi lớn so với phiên bản Street Glide của các năm trước. Bao hết phần đầu xe là bộ quây chắn gió lớn với thiết kế cổ điển theo phong cách của dòng Electra Glide Ultra Classic, thay vì mẫu quây vuông vức và hiện đại hơn của dòng Road Glide. Nằm phía sau bộ quây gió của xe là bảng đồng hồ với 4 đồng hồ chỉ báo các thông số khác nhau, bên dưới là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 6,5 inch được tích hợp sẵn tính năng định vị GPS và được kết nối với hệ thống âm thanh BOOM! Box 6.5 GT. Người dùng cũng có thể phát nhạc qua điện thoại thông qua kết nối Bluetooth. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất của Street Glide Special 2017 đó là sự xuất hiện của dòng động cơ hoàn toàn mới mang tên Milwaukee-Eight. Tính từ khi HD thành lập, đây là dòng động cơ lớn thứ 9 từng được tạo ra của hãng. Tên gọi của dòng động cơ này xuất phát từ nơi đặt "đại bản doanh" của HD và số van trên mỗi xi-lanh. Có 2 dung tích là 107 inch khối (tương đương 1750 cc) và 6 cấp số, Milwaukee-Eight đem tới hiệu năng cao hơn hẳn, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h nhanh hơn 11% so với các dòng động cơ cũ. Phiên bản động cơ Milwaukee-Eight 107 trên Street Glide Special 2017 có nắp quy-lát tản nhiệt dầu. Ngoài ra, một quạt hút gió phía sau động cơ và tỏa xuống gầm cũng hạn chế tình trạng hơi nóng bốc lên gây khó chịu cho người lái. Không chỉ nâng dung tích, dòng động cơ Milwaukee-Eight cũng có nhiều cải tiến kỹ thuật quan trọng như tỉ số nén cao hơn, 4 van và 2 bugi trên mỗi xi-lanh, thiết kế cò giúp người dùng không phải điều chỉnh suốt trọn đời xe và trục cam dùng xích đơn. Những fan trung thành cũng có thể yên tâm khi dòng động cơ này vẫn có dạng V-Twin 45 độ cùng thiết kế, cảm giác và tiếng nổ đậm chất HD. Điểm đặc biệt của chiếc Street Glide Special 2017 đầu tiên tại Việt Nam đó là tùy chọn sơn Hard Candy màu Hot Rod Red Metalflake cực kỳ độc đáo, giống như những chiếc xe từ các xưởng độ tại Mỹ. Để có thể tạo ra màu sơn này, người thợ sơn phải phun nhiều lớp màu, trong đó có những lớp sử dụng các hạt nhũ kim loại siêu mảnh. Không chỉ có màu sơn "độc", chiếc xe còn có những họa tiết sơn hình ngọn lửa ở dọc thân xe cũng như hai bên thùng sau. Là một mẫu xe touring, Street Glide Special 2017 có có 2 thùng đồ với tổng dung tích lên tới 65,12 lít ở phía đuôi xe cùng với bộ yên thoải mái cho người lái. Khí thải từ động cơ V-Twin được dẫn qua cặp pô đặt song song hai bên thân xe. Ở phía sau, chiếc xe có 2 đèn xi-nhan đặt dọc dạng LED và đèn hậu gắn trên dè sau kiểu cổ điển. Bánh sau của Street Glide 2017 có đường kính chỉ 16 inch nhưng sử dụng lốp 180/65/16 "béo" hơn so với lốp trước. Với trọng lượng ướt 367 kg, Street Glide Special được liệt vào dạng xe "hạng nặng". Tại Việt Nam, giá của một chiếc Street Glide Special 2017 sau khi "ra biển trắng" có thể nằm trong khoảng 1,5 tỷ đồng. Mặc dù vậy, ngay trong buổi ra mắt, chiếc Street Glide Special 2017 đầu tiên về tới Việt Nam đã thuộc về một người chơi xe tại Hà Nội.

