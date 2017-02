Harley-Davidson Sportster 1200 độ scrambler "hàng thửa"

So với các dòng xe khác, Harley-Davidson Sportster 1200 đem tới cảm giác lái thể thao hơn một chút do sở hữu trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên ở dạng nguyên bản, Sportster vẫn là một mẫu cruiser thuần chất với động cơ nghiêng về mô-men xoắn lớn và độ êm, tạo sự thoải mái khi đi đường dài. Mặc dù vậy, trong mắt của Jörgen Karlsson - một dân chơi Harley-Davidson tại Thụy Điển, Sportster 1200 có thể "lột xác" thành một mẫu xe với hiệu năng vận hành "cực đỉnh" nếu như được độ đúng cách. Chính vì vậy, anh đã lấy một chiếc Sportster để làm "nền tảng" cho bản độ phong cách scrambler của mình. Ở phía trước, Jorgen đã thay toàn bộ dàn đầu của chiếc xe với phuộc Ohlins USD như của những mẫu superbike nổi tiếng Thế giới, đồng thời hệ thống phanh trước cũng được anh nâng cấp với phanh đĩa kép và heo 6 piston mỗi bên. Cấu hình bánh trước/sau nguyên bản của Sportster vốn là 16/19 inch đúng chất cruiser, nhưng Jorgen cũng thay cho chiếc xe cặp vành căm 17/18 inch thông dụng hơn của dòng xe môtô scrambler. Bình xăng và các chi tiết thân xe vẫn được anh giữ nguyên bản, tuy nhiên bộ khung phía sau đã được anh gia cố lại để có thể chịu được công suất lớn. Điểm nhấn nổi bật nhất trên bản độ của Jorgen đó là thay vì động cơ V-Twin 1200 cc nguyên bản với công suất 91 mã lực, anh đã đặt nguyên cục máy XL124 của hãng S&S từ Mỹ, với dung tích "khủng" 124 inch khối - tương đương 2032 cc. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, khi nhận được động cơ, Jorgen còn tiếp tục chỉnh lại nó theo ý muốn. Sau khi "chế cháo" hàng loạt chi tiết nữa, Jorgen đã có thể khiến khối động cơ "hàng thửa" của mình đạt công suất lên tới 163 mã lực - tương đương nhiều mẫu superbike nổi tiếng Thế giới. Theo Jorgen chia sẻ, động cơ mạnh tới nỗi chiếc xe có thể dễ dàng "lên đầu" ngay cả khi ở số 3. Để có thể chịu được sức mạnh của động cơ, anh cũng đã phải chuyển hệ truyền động của xe từ dây đai sang xích tải chịu lực cao, kèm theo gắp nhôm CNC "thửa riêng". Ngay cả bộ giảm xóc sau Ohlins cũng đã được anh chỉnh sửa lại với lò xo có độ đàn hồi tốt hơn, nằm bên cạnh là cây pô vắt đúng chất scrambler của Supertrapp. Mặc dù đã được "độ hết bài" nhưng do được tính toán cẩn thận khi độ, chiếc Sportster theo phong cách scrambler của Jorgen có khả năng hoạt động hoàn hảo như "xe zin". Thậm chí khi anh đem chiếc xe đi đăng kiểm, cán bộ đăng kiểm còn không biết rằng nó đã được độ lại! Điều này càng trở nên "phi thường" hơn khi xét tới việc Jorgen chủ yếu hoàn thành chiếc xe trong gara nhà mình. Anh cho biết anh vẫn chưa hoàn thiện xong bản độ Harley Scrambler này và sẽ còn tiếp tục độ chiếc xe "khủng" hơn nữa trong thời gian tới.

