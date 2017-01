Harley-Davidson Road Glide “giật” CVO tiền tỷ tại Đà Nẵng

Là dòng xe cao cấp nhất của Harley-Davidson, mẫu môtô touring "hạng nặng" Harley-Davidson Road Glide thường xuyên được chi nhánh "thửa riêng" CVO (Custom Vehicle Operations) của Harley-Davidson (H-D) lựa chọn để xây dựng lên những phiên bản đặc biệt qua nhiều năm. So với các phiên bản Road Glide thường, giá của một chiếc Road Glide CVO thường cao hơn khá nhiều. Thuộc phiên bản sản xuất hàng loạt nhưng một chiếc Harley-Davidson Road Glide đã được một người chơi Đà Nẵng nâng cấp lên với những món đồ chơi độc đáo, khiến nó có đẳng cấp và sự độc đáo có thể sánh ngang với các phiên bản Road Glide CVO. So với dòng touring còn lại của Harley-Davidson là Electra Glide Ultra Classic, Road Glide có thiết kế trẻ trung hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở phần đầu vuông vắn, hướng về phía trước với đèn pha kép đặt giữa của xe. Trên chiếc xe này, chủ nhân của nó đã thay cặp đèn pha trước bằng đèn LED Daymaker chính hãng tương tự các dòng xe môtô Harley CVO, khiến chiếc xe có độ sáng cao hơn trong đêm. Hệ thống phanh đĩa trước có cặp heo phanh Brembo được giữ nguyên bản, tuy nhiên đĩa phanh theo xe đã được thay bằng đĩa Tarazon với thiết kế nhiều nan xoắn nổi bật. Bên cạnh đó, bộ mâm 5 cánh đúc nguyên bản có màu bạc khiến mẫu touring này càng trở nên "bệ vệ" hơn. Cặp phuộc trước của chiếc Road Glide này cũng có vỏ phuộc mới với những gân nổi đầy mạnh mẽ. Trong khi đó, toàn bộ thân xe đã được sơn lại trong tông màu cam rực rỡ với các họa tiết trang trí màu đen tương phản theo phong cách của nhiều dòng Harley-Davidson CVO. Vốn đã sở hữu tay lái rộng, chiếc Road Glide còn tiếp tục được chủ nhân thay cho ghi đông độ cao và lớn hơn nữa, tạo tư thế ngồi thoải mái hơn khi đi đường trường. Tay lái và nhiều chi tiết của xe như bảng đồng hồ hay những tấm chắn loa đều đã được mạ chrome bóng lộn, tăng thêm sự nổi bật cho chiếc xe. Dù không có hệ thống thông tin giải trí hiện đại với màn hình LCD màu được tích hợp tính năng định vị vệ tinh cùng nhiều tiện ích hiện đại khác, nhưng Road Glide vẫn sở hữu dàn âm thanh với khả năng kết nối bluetooth cùng với 4 loa. Harley-Davidson Road Glide sở hữu động cơ V-Twin SOHC 2 van 103 inch khối (tương đương 1687cc) làm mát bằng gió cùng hệ thống phun xăng điện tử ESPFI. Động cơ của chiếc xe này cũng đã được chủ nhân trang trí bằng một số phụ kiện chính hãng mạ chrome nổi bật. Động cơ này đem tới cho chiếc xe mô-men xoắn cực lớn 141,9 Nm. Đổi lại, mẫu xe đường trường này có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,6 lít/100km đường hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất. Khí thải của động cơ được dẫn ra phía sau bởi cặp pô kép do hãng S&S chế tạo với tiếng nổ trầm ấm đặc trưng Harley-Davidson. Là một chiếc touring toàn diện của Harley-Davidson, đương nhiên Road Glide cũng sở hữu 2 thùng đồ cực lớn nằm hai bên bánh sau xe. Sau khi được độ lại, chiếc Harley-Davidson Road Glide đã có ngoại hình "long lanh" và nổi bật không thua kém những phiên bản Harley độ "chính hãng" CVO mỗi khi đi trên phố.

Là dòng xe cao cấp nhất của Harley-Davidson, mẫu môtô touring "hạng nặng" Harley-Davidson Road Glide thường xuyên được chi nhánh "thửa riêng" CVO (Custom Vehicle Operations) của Harley-Davidson (H-D) lựa chọn để xây dựng lên những phiên bản đặc biệt qua nhiều năm. So với các phiên bản Road Glide thường, giá của một chiếc Road Glide CVO thường cao hơn khá nhiều. Thuộc phiên bản sản xuất hàng loạt nhưng một chiếc Harley-Davidson Road Glide đã được một người chơi Đà Nẵng nâng cấp lên với những món đồ chơi độc đáo, khiến nó có đẳng cấp và sự độc đáo có thể sánh ngang với các phiên bản Road Glide CVO. So với dòng touring còn lại của Harley-Davidson là Electra Glide Ultra Classic, Road Glide có thiết kế trẻ trung hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở phần đầu vuông vắn, hướng về phía trước với đèn pha kép đặt giữa của xe. Trên chiếc xe này, chủ nhân của nó đã thay cặp đèn pha trước bằng đèn LED Daymaker chính hãng tương tự các dòng xe môtô Harley CVO, khiến chiếc xe có độ sáng cao hơn trong đêm. Hệ thống phanh đĩa trước có cặp heo phanh Brembo được giữ nguyên bản, tuy nhiên đĩa phanh theo xe đã được thay bằng đĩa Tarazon với thiết kế nhiều nan xoắn nổi bật. Bên cạnh đó, bộ mâm 5 cánh đúc nguyên bản có màu bạc khiến mẫu touring này càng trở nên "bệ vệ" hơn. Cặp phuộc trước của chiếc Road Glide này cũng có vỏ phuộc mới với những gân nổi đầy mạnh mẽ. Trong khi đó, toàn bộ thân xe đã được sơn lại trong tông màu cam rực rỡ với các họa tiết trang trí màu đen tương phản theo phong cách của nhiều dòng Harley-Davidson CVO. Vốn đã sở hữu tay lái rộng, chiếc Road Glide còn tiếp tục được chủ nhân thay cho ghi đông độ cao và lớn hơn nữa, tạo tư thế ngồi thoải mái hơn khi đi đường trường. Tay lái và nhiều chi tiết của xe như bảng đồng hồ hay những tấm chắn loa đều đã được mạ chrome bóng lộn, tăng thêm sự nổi bật cho chiếc xe. Dù không có hệ thống thông tin giải trí hiện đại với màn hình LCD màu được tích hợp tính năng định vị vệ tinh cùng nhiều tiện ích hiện đại khác, nhưng Road Glide vẫn sở hữu dàn âm thanh với khả năng kết nối bluetooth cùng với 4 loa. Harley-Davidson Road Glide sở hữu động cơ V-Twin SOHC 2 van 103 inch khối (tương đương 1687cc) làm mát bằng gió cùng hệ thống phun xăng điện tử ESPFI. Động cơ của chiếc xe này cũng đã được chủ nhân trang trí bằng một số phụ kiện chính hãng mạ chrome nổi bật. Động cơ này đem tới cho chiếc xe mô-men xoắn cực lớn 141,9 Nm. Đổi lại, mẫu xe đường trường này có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,6 lít/100km đường hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất. Khí thải của động cơ được dẫn ra phía sau bởi cặp pô kép do hãng S&S chế tạo với tiếng nổ trầm ấm đặc trưng Harley-Davidson. Là một chiếc touring toàn diện của Harley-Davidson, đương nhiên Road Glide cũng sở hữu 2 thùng đồ cực lớn nằm hai bên bánh sau xe. Sau khi được độ lại, chiếc Harley-Davidson Road Glide đã có ngoại hình "long lanh" và nổi bật không thua kém những phiên bản Harley độ "chính hãng" CVO mỗi khi đi trên phố.