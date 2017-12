Hãng xe máy KTM nhá hàng ôtô X-Bow GT4 2018 giá hơn 4 tỷ

Trên thực tế, ôtô KTM X-Bow GT4 được ra mắt lần đầu tiên cách đây 3 năm với mục tiêu tham gia vào thể thức đua GT của Liên đoàn đua xe hơi Quốc tế (FIA). Phiên bản mới nhất X-Bow GT4 2018 vừa được hãng xe máy KTM nâng cấp với nhiều cải tiến mới, hướng tới độ bền và tiết kiệm chi phí cho các đội đua tư nhân. KTM X-Bow GT4 2018 vẫn sở hữu kiểu dáng không đổi so với khi xuất hiện lần đầu vào năm 2014, chỉ khác biệt ở bộ vỏ hoàn toàn bằng sợi carbon để đảm bảo các quy định an toàn của FIA. Nhờ đó chiếc xe sở hữu trọng lượng chỉ 1,1 tấn. Bộ vỏ của X-Bow GT4 có thiết kế góc cạnh tương tự thiết kế của dòng máy bay tàng hình với bộ lồng bảo vệ người lái bằng thép ống gia cường kiên cố tiêu chuẩn của xe đua. Ngoài ra, kính chắn gió trước và hai bên, đồng thời cũng là lối ra vào xe. Ngoài ra, X-Bow GT4 2018 được trang bị bộ vành hàng hiệu OZ Racing siêu nhẹ với ốc tháo lắp nhanh ở trung tâm cùng bộ lốp trơn chạy track của Michelin. Nhằm giảm chi phí vận hành cho các đội đua và giúp chiếc xe có thể tham gia các giải đua đường trường diễn ra trong nhiều giờ, một số chi tiết trên xe đã được thay đổi như hộp số, thệ thống treo, trục bánh, gioăng có thể hoạt động liên tục từ 5000-20000km trong khi hệ thống điện, bảng điều khiển trung tâm, hệ thống điều khiển lực kéo cũng đều được nâng cấp để tăng tuổi thọ tối đa cũng như giảm chi phí bảo trì. Vẫn sử dụng khối động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng do Audi cung cấp nằm ngay phía sau lưng người lái, tuy nhiên phiên bản 2018 đã được nâng cấp để có thể sản sinh ra công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700Nm với ECU quản lý động cơ mới từ Motec và hộp số tuần tự 6 cấp của Holinger.Hãng xe máy KTM sẽ chỉ sản xuất đúng 15 chiếc X-Bow GT4 2018 và dành cho các đội đua tư nhân với giá khởi điểm 152.360 Euro, khoảng 4,12 tỷ đồng. Hiện tại toàn bộ số lượng xe đã được đặt hàng hết. Ngắm chi tiết KTM X-Bow GT4 2018 - Nguồn : Autotimes

