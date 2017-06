Hàng trăm xe Honda Dream II “náo loạn” Vĩnh Phúc

Cuối tuần vừa qua, hàng trăm người đam mê xe máy Honda Dream II tại khu vực phía Bắc đã có tại Thành phố Vĩnh Phúc trong buổi hội ngộ, giao lưu của những người chơi dòng xe Dream "huyền thoại". Các thành viên chủ yếu đến từ các tỉnh thành như; Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Nội... Tại sự kiện lần này, đã có hàng trăm thành viên tham dự với tổng số lượng xe Honda Dream vào khoảng vài trăm chiếc chiếc. Đa số những chiếc xe xuất hiện tại sự kiện lần này đều là những chiếc Honda Dream II Thái Lan hoặc Honda Super Dream Việt nguyên bản, thậm chí có cả xe độ... Sau khi tập trung tại Vĩnh Phúc, hàng trăm người đam mê xe Dream đã cùng di chuyển tới buổi hội ngộ để có thể ăn mừng, đồng thời tạo sự giao lưu giữa các CLB Dream từ khắp các tỉnh thành đổ về. Tại đây, ngoài việc chia sẻ về niềm đam mê xe máy Dream II, người chơi còn giao lêu học hỏi lẫn nhau về việc sửa xe, độ xe,... hay những cung đường phượt. Không giống như những người chơi các dòng xe khác như: xe phân khối lớn, xe cào cào, xe thể thao, hay các dòng xe XHCN… bởi đơn giản Dream bây giờ là xe đa dụng, xe của mọi nhà chứ không như những chiếc xe mang tên “giấc mơ” của những năm 80, 90. Chính vì vậy hiện nay chơi Dream chủ yếu vẫn laf những người trẻ, năng động và cá tính. Trong những năm qua những người trẻ chơi xe máy Dream II đã phối hợp cùng các Clb khác nhau chơi dòng xe này trên nhiều tỉnh thành đã góp sức thực hiện nhiều hoạt động như: Lái xe bằng cả trái tim, phối hợp với đài VTC và kênh 14 tổ chức tuyên truyền lái xe an toàn cho các bạn trẻ, Tuyên truyền ATGT cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp… Bên cạnh các hoạt động chính thức, qua các chuyến dã ngoại và tập luyện của mình những người chơi xe còn tham gia khuấy động và giúp đỡ phát triển các Clb mới thành lập tại các tỉnh thành trên cả nước, phổ biến và phát triển chương trình an toàn giao thông cho các bạn trẻ trên diễn đàn… Bên cạnh đó, họ cũng như kêu gọi tấm lòng hảo tâm, thành viên diễn đàn và bạn bè với chủ trương “Hướng tới cộng đồng Dream2 đã và đang thực hiện những công việc thiện nguyện như: Tặng quà trẻ em mồ côi tại các tỉnh, tham gia hỗ trợ chương trình “Ngày chủ nhật đỏ” tuyên truyền hiến máu nhân đạo do báo Tiền phong và viện huyết học tổ chức…" Mang trên mình động cơ bền bỉ, mầu mận chín quyến rũ, giảm xóc êm ái, kiểu dáng không bị lỗi mốt, dễ đi, dễ sửa và phù hợp cho mọi lứa tuổi… đó là những yếu tố tạo nên một mẫu xe được ví như “huyền thoại” và là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất của Honda sau hàng chục năm có mặt tại thị trường xe máy Việt. Cho đến tận ngày nay, những chiếc xe vẫn còn được ưa chuộng và được nhiều người đam mê xe máy tìm kiếm. Trải qua hàng chục năm xuất hiện cùng biết bao thế hệ người Việt, chiếc xe với sự bền bỉ của động cơ cùng với thiết kế không hề bị lỗi mốt – nó vẫn đang được khá nhiều đối tượng yêu thích.

