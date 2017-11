Hàng trăm ôtô BMW sau một năm "phơi nắng" giờ ra sao?

Ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng cục Hải quan ngừng thông quan lô xe BMW được Công ty Euro Auto nhập khẩu, do phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong hồ sơ tài liệu nhập khẩu hàng trăm xe ôtô hạng sang BMW. Sau đó, ngày 20/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Euro Auto. Theo Hải quan TP HCM cho biết, có tới hơn 450 chiếc xe sang BMW của Công ty Cổ phần ôtô châu Âu (Euro Auto) nhập về từ cuối năm 2016 tại cảng Container Quốc tế TP.HCM (VICT) đang thông quan đã bị cơ quan hải quan dừng thông quan sau khi Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện sai phạm trong việc nhập khẩu. Vụ việc về lô xe nhập khẩu đến nay đã được khởi tố, 3 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là lãnh đạo cao cấp của Euro Auto về hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu. Trong số đó, có một lãnh đạo cao cấp của công ty Euro Auto đã bị bắt để phối hợp điều tra về những sai phạm này. Thông tin tại buổi làm việc vào đầu tháng 7 vừa qua tại Đức, đại diện Tập đoàn BMW cho biết lô hàng ôtô trị giá 15 triệu euro (tương đương hơn 400 tỉ đồng) của tập đoàn vẫn đang bị giữ tại cảng Việt Nam do sai phạm của đại lý phân phối nhập khẩu tại Việt Nam. BMW mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để lô hàng này không bị hủy. Hiện tại, có hơn 130 chiếc xe sang mang thương hiệu BMW đã được khui công, nằm ngoài bãi hàng của cảng VICT. Còn lại hơn 500 chiếc vẫn nằm trong container. Theo một số nguồn tin được biết, chi phí lưu kho bãi của lô hàng này hơn 600 triệu đồng/tháng. Như vậy, tính từ thời điểm bị dừng thông quan là 12/2016 đến nay đã được gần 12 tháng, nhẩm tính số tiền phí lưu kho bãi đã lên tới trên 6 tỷ đồng. Đại diện cảng VICT tại TP HCM từng cho biết, tính từ tháng 7/2017 đến nay, Euro Auto vẫn chưa thanh toán số tiền lưu kho dàn xe này cho cảng. Như vậy, đến nay, Euro Auto đang nợ cảng VICT khoảng hơn 2 tỷ đồng. Ngày 12/9/2017, Tập đoàn BMW Châu Á (BMW Group Asia), cho biết đã ký Thư ngỏ với ý định chọn Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (THACO) trở thành nhà đầu tư và nhập khẩu hai thương hiệu xe sang là BMW và MINI tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 1/1/2018. Đồng thời, Tập đoàn BMW Châu Á sẽ kết thúc hợp tác bốn năm với Công ty Ô tô Sime Darby (Sime Darby Motors), nhà đầu tư lớn của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (EAC), tại Việt Nam vào ngày 31/12/2017. Nếu không có gì thay đổi, từ 1/1/2018, THACO sẽ trở thành nhà đầu tư nhập khẩu chính thức các dòng xe BMW và MINI tại thị trường Việt Nam với Tập đoàn BMW châu Á. Tuy nhiên, hiện nay THACO chưa có bất cứ liên quan nào đến xe BMW tại Việt Nam. Hợp đồng cụ thể giữa BMW tại Đức và THACO cũng chưa được ký kết. Mặc dù đã được định đoạt nhà phân phối mới tại Việt Nam. Nhưng sau một năm nằm phủ bụi chịu mưa nắng, hiện những chiếc xe sang BMW trị giá hàng trăm tỷ đồng tại cảng VICT, TP HCM đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi xót xa. Loạt xe sang bị phơi nắng mưa tại đây bao gồm nhiều mẫu xe và các phiên bản khác nhau. Một số dòng xe có thể kể tên như BMW 116i, 218i Tourer, 520i, 5-Series GT, 320i, 6 Series Gran Coupe, 7-Series, X4, X5. Việc hàng trăm xe bị “giam” ở cảng sẽ gây ra nhiều hệ lụy như tiền lãi ngân hàng tăng cao, phí lưu kho, xe bị phủ bụi phơi nắng mưa và xuống cấp, chưa kể hãng phải bồi thường hợp đồng cho khách vì không thể giao xe. Dự kiến toàn bộ số xe này sau khi được bảo dưỡng trở lại sẽ phải thay thế một số phụ tùng bị lão hóa vì thời tiết. Không chỉ có loạt xe sang BMW và MINI, nhiều mẫu xe sang đắt tiền mang thương hiệu Range Rover, Lexus cũng bị tạm giữ phơi nắng mưa suốt một năm qua tại cảng VICT do một số vấn đề liên quan đến pháp luật.

