"Hàng nóng" Toyota C-HR 2017 đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội đã đưa về một chiếc xe ôtô Toyota C-HR. Đây cũng là chiếc C-HR đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chiếc xe này thuộc phân khúc crossover cỡ nhỏ được sản xuất vào năm 2016 và nhập nguyên chiếc từ châu Âu, thuộc bản xuất Mỹ. Toyota C-HR bản 2017 sở hữu chiều dài 4.360 mm, rộng 1.795 mm, cao 1.565 mm và chiều dài tổng thể 2.640 mm, là chiếc crossover nhỏ gọn nhất của Toyota. Ngoại hình của chiếc xe cũng mang phong cách thiết kế mới với cụm đèn pha mới mẻ, lưới tản nhiệt lớn đặt ngay trên cản trước. Những đường nét góc cạnh tiếp tục tỏa ra hai vai bánh trước và kéo dọc thân xe. Xe sử dụng la-zăng 18 inch thiết kế trông khá trẻ trung, phần đuôi xe cũng gây ấn tượng với những đường gân dập nổi ốp chặt bánh sau, cụm đèn hậu thiết kế dạng Boomerang bắt mắt cực kỳ ấn tượng. Ở phía sau, các chi tiết đặc trưng C-HR vẫn cũng mang thiết kế độc đáo hơn tất cả các đối thủ trên thị trường với cặp đèn hậu dạng "mắt xếch", dè sau màu đe với thiết kế gầm cao cùng ống xả được giấu kín phía đuôi xe. C-HR phiên bản 2017 được xây dựng từ nền tảng TNGA (Toyota New Global Architecture) của Toyota với trọng tâm xe thấp, mạnh mẽ hơn và trọng lượng thấp hơn các mẫu xe trước đây. Toyota khẳng định độ bền của cấu trúc được tăng cường thêm bởi các điểm hàn, phần đệm và keo dán tại và xung quanh các kết cấu quan trọng. Sở hữu ngoại hình đầy tính hiện đại và cá tính, nội thất của CH-R cũng được thiết kế xứng tầm với bảng táp-lô bất đối xứng, được chia thành nhiều lớp và có số nút bấm được hạn chế tối đa. Các nút bấm này cũng được bố trí nghiêng nhẹ về phía người lái để dễ thao tác hơn. Xe được trang bị vô-lăng bọc da 3 chấu thể thao. Ghế nỉ chỉnh tay, điều hòa tự động 2 vùng. Bảng đồng hồ thể thao tích hợp màn hình 4,2 inch TFT hiển thị đa thông tin xe. Chế độ lái ECO và Sport. Gương chiếu hậu tự động mở, khóa thông minh, khởi động nút bấm. Nằm trên bảng táp-lô của CH-R là một màn hình cảm ứng với kích thước lên tới 7 inch, đóng vai trò thay thế các nút bấm truyền thống và đồng thời là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới nhất Multi-Media ’16 navigation. Hệ thống này sử dụng giao diện người-máy (HMI - Human Machine Interface) trực quan và dễ sử dụng hơn. Toyota cũng sẽ cung cấp 3 tùy chọn màu nội thất cho CH-R là xám đậm, đen/xanh và đen/nâu. Các trang bị tiêu chuẩn của xe gồm ghế có sưởi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe S-IPA cùng dàn âm thanh cao cấp JBL với 8 kênh, âm-li 576W và 9 loa. Gói các trang bị an toàn Toyota Safety Sense gồm hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động... Phiên bản Toyota C-HR 2017 xuất Mỹ vừa có mặt tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ xăng, 4 xy-lanh, dung tích 2 lít, sản sinh công suất 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 195 Nm tại 4.400 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Châu Âu, mỗi loại động cơ của của Toyota C-HR 2017 đều có 3 lựa chọn cấu hình là Icon, Excel và Dynamic, chia thành tổng cộng 11 phiên bản khác nhau. Giá khởi điểm cho phiên bản rẻ nhất là 20.995 Bảng Anh (tương đương 627 triệu đồng) và có thể lên tới 27.995 Bảng cho bản cao nhất (khoảng 836 triệu đồng). Nếu như đem so sánh Toyota C-HR với Ford Ecosport hay Chevrolet Trax ở phân khúc xe SUV/CUV cỡ nhỏ đô thị thì chiếc xe nhỉnh hơn mọi mặt về sức mạnh, ngoại thất... Hiện xe được trưng bày tại Shoroom nhập khẩu ôtô tư nhân không chính hãng tại Hà Nội với giá bán chưa được tiết lộ. Video: Toyota C-HR hoàn toàn mới sẽ cạnh tranh với Honda HR-V và Mazda CX-3.

Mới đây, một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội đã đưa về một chiếc xe ôtô Toyota C-HR. Đây cũng là chiếc C-HR đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chiếc xe này thuộc phân khúc crossover cỡ nhỏ được sản xuất vào năm 2016 và nhập nguyên chiếc từ châu Âu, thuộc bản xuất Mỹ. Toyota C-HR bản 2017 sở hữu chiều dài 4.360 mm, rộng 1.795 mm, cao 1.565 mm và chiều dài tổng thể 2.640 mm, là chiếc crossover nhỏ gọn nhất của Toyota. Ngoại hình của chiếc xe cũng mang phong cách thiết kế mới với cụm đèn pha mới mẻ, lưới tản nhiệt lớn đặt ngay trên cản trước. Những đường nét góc cạnh tiếp tục tỏa ra hai vai bánh trước và kéo dọc thân xe. Xe sử dụng la-zăng 18 inch thiết kế trông khá trẻ trung, phần đuôi xe cũng gây ấn tượng với những đường gân dập nổi ốp chặt bánh sau, cụm đèn hậu thiết kế dạng Boomerang bắt mắt cực kỳ ấn tượng. Ở phía sau, các chi tiết đặc trưng C-HR vẫn cũng mang thiết kế độc đáo hơn tất cả các đối thủ trên thị trường với cặp đèn hậu dạng "mắt xếch", dè sau màu đe với thiết kế gầm cao cùng ống xả được giấu kín phía đuôi xe. C-HR phiên bản 2017 được xây dựng từ nền tảng TNGA (Toyota New Global Architecture) của Toyota với trọng tâm xe thấp, mạnh mẽ hơn và trọng lượng thấp hơn các mẫu xe trước đây. Toyota khẳng định độ bền của cấu trúc được tăng cường thêm bởi các điểm hàn, phần đệm và keo dán tại và xung quanh các kết cấu quan trọng. Sở hữu ngoại hình đầy tính hiện đại và cá tính, nội thất của CH-R cũng được thiết kế xứng tầm với bảng táp-lô bất đối xứng, được chia thành nhiều lớp và có số nút bấm được hạn chế tối đa. Các nút bấm này cũng được bố trí nghiêng nhẹ về phía người lái để dễ thao tác hơn. Xe được trang bị vô-lăng bọc da 3 chấu thể thao. Ghế nỉ chỉnh tay, điều hòa tự động 2 vùng. Bảng đồng hồ thể thao tích hợp màn hình 4,2 inch TFT hiển thị đa thông tin xe. Chế độ lái ECO và Sport. Gương chiếu hậu tự động mở, khóa thông minh, khởi động nút bấm. Nằm trên bảng táp-lô của CH-R là một màn hình cảm ứng với kích thước lên tới 7 inch, đóng vai trò thay thế các nút bấm truyền thống và đồng thời là hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới nhất Multi-Media ’16 navigation. Hệ thống này sử dụng giao diện người-máy (HMI - Human Machine Interface) trực quan và dễ sử dụng hơn. Toyota cũng sẽ cung cấp 3 tùy chọn màu nội thất cho CH-R là xám đậm, đen/xanh và đen/nâu. Các trang bị tiêu chuẩn của xe gồm ghế có sưởi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe S-IPA cùng dàn âm thanh cao cấp JBL với 8 kênh, âm-li 576W và 9 loa. Gói các trang bị an toàn Toyota Safety Sense gồm hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động... Phiên bản Toyota C-HR 2017 xuất Mỹ vừa có mặt tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ xăng, 4 xy-lanh, dung tích 2 lít, sản sinh công suất 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 195 Nm tại 4.400 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Châu Âu, mỗi loại động cơ của của Toyota C-HR 2017 đều có 3 lựa chọn cấu hình là Icon, Excel và Dynamic, chia thành tổng cộng 11 phiên bản khác nhau. Giá khởi điểm cho phiên bản rẻ nhất là 20.995 Bảng Anh (tương đương 627 triệu đồng) và có thể lên tới 27.995 Bảng cho bản cao nhất (khoảng 836 triệu đồng). Nếu như đem so sánh Toyota C-HR với Ford Ecosport hay Chevrolet Trax ở p hân khúc xe SUV/CUV cỡ nhỏ đô thị thì chiếc xe nhỉnh hơn mọi mặt về sức mạnh, ngoại thất... Hiện xe được trưng bày tại Shoroom nhập khẩu ôtô tư nhân không chính hãng tại Hà Nội với giá bán chưa được tiết lộ. Video: Toyota C-HR hoàn toàn mới sẽ cạnh tranh với Honda HR-V và Mazda CX-3.