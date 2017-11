“Hàng nóng” ôtô Honda CR-V 7 chỗ lăn bánh ở Hà Nội

Theo những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội vào hôm nay, mẫu xe Honda CR-V 7 chỗ mới sắp ra mắt tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản CR-V 1.5 E, 1.5 G, 1.5 TOP. Mẫu xe được bắt gặp taị Hà Nội có màu sơn đen và ký hiệu AWD – phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thay đổi đáng kể ở ngoại thất nằm ở phần đuôi xe khi dáng vẻ “lưng gù” gây tranh cãi ở thế hệ trước được loại bỏ. Thay vào đó, Honda CR-V 7 chỗ cứng cáp và vuông vức hơn. Trong khi đó đầu xe lấy cảm hứng từ Honda Civic hoàn toàn mới với lưới tản nhiệt to lớn hơn, thanh mạ chrome nối liền hai đèn pha LED. Ngoài ra, kể từ thế hệ mới, Honda CR-V sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như phiên bản 5 chỗ vừa có cuộc "đại hạ giá" gây sốt. Đây cũng là lý do vì sao xe di chuyển với tấm biển tạm T15 (Hải Phòng) thay vì T88 (Vĩnh Phúc) như trước kia. Thay đổi đáng kể ở ngoại thất còn tới từ đuôi xe khi dáng vẻ "lưng gù" gây tranh cãi ở thế hệ trước được loại bỏ. Thay vào đó, Honda CR-V 7 chỗ cứng cáp và vuông vức hơn. Mâm xe được tái thiết kế không có gì thay đổi lớn so với phiên bản 5 chỗ đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Bên trong, kiến trúc tổng thể của khoang cabin vẫn giữ phong cách quen thuộc, thay đổi lớn nhất bên trong nội thất chính là việc bổ sung thêm hàng ghế thứ 3. Việc xuất hiện thêm một hàng ghế khiến Honda phải tinh chỉnh lại cách sắp xếp vị trí hàng ghế thứ 2, theo đó hàng ghế này có thể trượt lên xuống, gập linh hoạt để tạo lối đi cho người ra vào hàng ghế thứ 3. Về trang bị, Honda CR-V 7 chỗ đi kèm vô lăng đa chức năng, màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa cùng phanh đỗ xe điện tử. Ngoài ra phải kể đến cửa cốp chỉnh điện rảnh tay phía sau. Chiều cao của cửa cốp sau cũng có thể điều chỉnh khi cần. Honda CR-V 7 chỗ tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản nhưng đều được trang bị chung một động cơ tăng áp VTEC Turbo 4 xi lanh dung tích 1.5 lít cho công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại 2.000 – 5.000 vòng/phút với hộp số CVT giúp tăng tốc khá nhanh. Xe sẽ có lựa chọn là dẫn động bánh trước (FWD) hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nâng cấp động cơ, gia tăng tiện ích, thay đổi thiết kế, Honda CR-V thế hệ thứ 5 còn được trang bị các tính năng tiên tiến khác như: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor), Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, Chế độ giữ phanh tự động, Cốp điện tự động và Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA)...

