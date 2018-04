Hàng nghìn ôtô tại Việt Nam bị triệu hồi trong tháng 4/2018

Audi triệu hồi A4 và A5 Sportback

Từ ngày 15/04/2018 đến hết ngày 31/12/2019, Audi tại Việt Nam sẽ tiến hành triệu hồi tổng cộng 89 chiếc xe thuộc hai mẫu Audi A4 và A5 Sportback, sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2017 (63 chiếc A4 và 26 chiếc A5 Sportback) để tiến hành khắc phục lỗi.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra và theo dõi chất lượng sản phẩm, tập đoàn Audi AG (Đức) đã phát hiện trên một số xe thuộc dòng A4 và A5 Sportback có lớp keo kết dính giữa nẹp chỉ (mạ crom) và ốp lưới của loa ở vị trí cửa xe không đạt chất lượng yêu cầu. Quá trình sử dụng, phần nẹp chỉ mạ crom trên màn lưới của loa có thể bị lỏng và rơi ra, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho khách hàng.

Mặc dù vậy, hãng xe Đức cũng cho biết: "Chưa có bất kỳ ghi nhận nào tại Việt Nam về việc xảy ra sự cố cho người sử dụng. Mẫu xe Audi A4 và A5 Sportback vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra. Tuy vậy, việc triệu hồi là bắt buộc để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và sự an toàn cho người sử dụng".

Đối với những xe không thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, Audi Việt Nam vẫn sẽ hỗ trợ liên hệ với tập đoàn và thực hiện kiểm tra và sửa chữa khi được sự chấp thuận từ Audi AG. Dự kiến thời gian kiểm tra và khắc phục lỗi sẽ mất khoảng 30 phút cho mỗi xe.

Mercedes-Benz triệu hồi hơn 4.000 xe

Mercedes-Benz tại Việt Nam là hãng xe sang thứ 2 thông báo triệu hồi xe trong tháng 4/2018. Theo đó, trong đợt triệu hồi mới này, sẽ có khoảng hơn 4.000 xe Mercedes-Benz nằm trong diện cần triệu hồi, sửa chữa.

Trong đó, có tổng số 3.624 chiếc xe thuộc các dòng C200, C250, C300, E 200, GLC 250 4MATIC và GLC 300 4MATIC, được sản xuất từ 9/2015 đến 2/2017, được triệu hồi để kiểm tra, gắn thêm cầu chì cho bộ giới hạn dòng khởi động động cơ nhằm khắc phục hiện tượng quá dòng khi khởi động nhiều lần hay khởi động kéo dài trong trình trạng bộ đề khởi động bị bó cứng do một hư hỏng trước đó.

Theo thông tin từ Mercedes-Benz Việt Nam: Trong quá trình theo dõi chất lượng sản phẩm toàn cầu, Daimler AG đã nhận thấy trên một số xe thuộc dòng xe C-Class (mẫu xe 205), E-Class (mẫu xe 213), GLC (mẫu xe 253) có thời gian sản xuất từ 9/2015 đến 2/2017, bộ giới hạn dòng khởi động có thể bị quá tải trong những điều kiện nhất định trong lúc khởi động động cơ.

Trong trường hợp đề khởi động động cơ bị bó cứng do xảy ra hư hỏng động cơ trước đó nhưng người sử dụng xe cố gắng khởi động lại động cơ, thì sẽ tạo ra một dòng điện với cường độ cao đi qua bộ giới hạn dòng khởi động. Việc người lái xe cố gắng khởi động động cơ nhiều lần liên tục hay khởi động kéo dài mặc dù động cơ không quay, dòng điện với cường độ cao có thể làm cho bộ giới hạn dòng khởi động bị quá nhiệt. Trong trường hợp xấu nhất là có thể gây cháy các chi tiết xung quanh và do đó có thể gây cháy xe.

Chính vì vậy, như một biện pháp phòng ngừa hãng sẽ lắp thêm một cầu chì ở bộ giới hạn dòng khởi động hiện hành cho các xe bị ảnh hưởng.Thời gian tiến hành triệu hồi sẽ diễn ra từ 15/04/2018 đến hết ngày 09/09/2020. Việc kiểm tra, sửa chữa sẽ mất khoảng 1 giờ và sẽ được thực hiện miễn phí tại các xưởng dịch vụ Mercedes-Benz trên toàn quốc.

Ngoài ra, còn có 384 chiếc E 200; E 250 và E 300 được sản xuất từ 8/2016 đến tháng 4/2017 cần triệu hồi để thay cụm dây đai an toàn cho ghế sau bên trái và bên phải (gồm dây đai an toàn, bộ căng đai và ngòi nổ).

Theo lí giải của Mercedes-Benz, qua quá trình kiểm tra với những mẫu xe kể trên, các chức năng khóa của dây an toàn phía sau không bị lỗi trong các hoạt động lái xe bình thường nhưng do tỷ lệ pha trộn hỗn hợp trong một số ngòi nổ của bộ căng đai của dây đai an toàn ghế sau bên trái và bên phải có thể không đáp ứng được tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất. Vì vậy, các ngòi nổ có thể không hoạt động như đã được thiết kế trong một số tình huống va chạm khi bộ căng đai ghế sau được kích hoạt. Nếu các ngòi nổ không hoạt động như đã được thiết kế, thì chức năng của bộ căng đai của dây đai an toàn ghế sau bên trái và bên phải có thể không được đảm bảo. Điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho người sử dụng.

Mitsubishi triệu hồi Lancer và Outlander

Một hãng xe khác cũng thông báo triệu hiệu xe trong tháng 4/2018 là Mitsubishi tại Việt Nam . Theo thông tinn từ Cục đăng kiểm Việt Nam, trong đợt triệu hồi mới này, sẽ liên quan đến 918 xe Mitsubishi thuộc các dòng Lancer, Outlander Sport (sản xuất năm 2015) và Outlander, Outlander PHEV (sản xuất năm 2016).

Mục đích của đợt triệu hồi xe lần này nhằm kiểm tra, thay thế rơ-le điều khiển nguồn điện của hệ thống điện trên các xe. Cụ thể, Mitsubishi cho biết, đối với các xe bị ảnh hưởng vì mối hàn bên trong rơ-le sử dụng cho hộp điều khiển động cơ không đủ tiêu chuẩn nên mối hàn có thể bị bong tróc do nhiệt phát sinh bên trong khi hoạt động và gây ra sự dẫn điện kém của rơ-le. Điều này có thể làm cho động cơ bị dừng hoạt động khi xe đang chạy, không thể khởi động lại được, đèn cảnh báo động cơ sẽ sáng lên và chuyển sang chế độ an toàn.

Thời gian tiến hành triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 06/05/2020. Dự kiến, mỗi xe sẽ mất khoảng 20 để kiểm tra và sửa chữa.