Hàng loạt ôtô thành “đá cục” giữa bão tuyết kỷ lục tại Mỹ

Hình ảnh hàng loạt xe ôtô đóng đá bị kẹt trong bão tuyết ở đường phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ đang gây sốt cộng đồng mạng quốc tế. Được biết từ ngày 4/1, tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, đã xảy ra một trận bão tuyết nghiêm trọng, tạo ra lớp tuyết dày đến 30 cm. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy đã khiến đường phố biến thành dòng sông băng khiến hàng loạt xe ôtô của người dân bị bùi lấp trong những lớp tuyết khá dày đặc. Theo tờ The Boston Globe, có tới hơn 60 chiếc ôtô hư hỏng nặng vì nước lũ tràn vào bãi đỗ xe ở trường cấp ba tại thành phố Gloucester của bang Massachusetts. Chiếc xe ôtô bất chấp chạy trên đường phố ngập nước và tuyết phủ kính. Chiếc SUV 7 chỗ bị vùi lấp trong nước lũ và bão tuyết. Để tránh tình trạng xe ôtô của mình mất dấu dưới tuyết phủ kín, các chủ nhân đã nhanh trí bật cần gạt kính chắn gió lên và mở cốp sau lên. Tuy nhiên, vì bị ngập trong nước lũ đông đá hầu như những chiếc xe này đều bị kẹt cứng và không thể di chuyển. Nhiệt độ tại Boston có thể xuống -18 độ C. Ở một số khu vực có gió thổi mạnh, nhiệt độ xuống chỉ còn -37 độ C gây ảnh hướng rất nặng nề đến cuộc sống của người dân ở đây. Những chiếc ôtô bị ngập nước vì trận lũ. Nguồn ảnh: Reuters, CNN. Video: "Bom bão tuyết" khủng khiếp hoành hành tại Mỹ (nguồn VTV)

