"Hàng hiếm" môtô Honda CX500 độ 100% từ đá bazan

Bản độ Honda CX500 bằng đá bazan này là tác phẩm của Chris Zernia - một người chơi xe tại Mendig - Đức. Chiếc xe đã được Chris đặt tên là "Build da Fukker" và anh đã sử dụng nó để tham gia vào một cuộc thi xe độ do tạp chí Custombike ở Đức tổ chức. Với thân vỏ làm bằng chất liệu "siêu độc", không ngạc nhiên khi chiếc CX500 của Chris đã lọt vào top 3 của cuộc thi. Nguồn đá bazan đã được anh lấy từ dãy núi Eifel cách nhà chỉ vài km, và loại vật liệu này đã được anh lựa chọn do có thể dễ dàng tạo hình, dù có trọng lượng lớn. Từ 450 cân đá nguyên liệu, Chris đã đẽo gọt nên bộ thân vỏ xe với trọng lượng 60 kg. Anh bắt đầu với bình xăng với hình dáng tương tự như bình nguyên bản của CX 500, với một hốc nhỏ ở bên trong để đựng nhiên liệu. Cổ nạp nhiên liệu của bình xăng nguyên bản trên CX500 vẫn vừa với bình xăng bằng đá sau khi được Chris nối dài ra một chút. Để có thể chịu được trọng lượng lớn hơn, bộ khung xe đã được Chris gia cố lại, bao gồm cả khung phụ mới được làm bằng thép ống 4 ly. Toàn bộ phần đuôi và yên xe cũng đã được anh tạc từ đá, với đuôi có hình dạng như những mẫu xe đua flat track trong khi bộ yên cũng có từng múi như loại yên "bánh mỳ" quen thuộc của các mẫu xe độ classic. Chi tiết chế tác đá cầu kỳ nhất đó là bộ quây gió phía trước xe, yêu cầu Chris phải đục đẽo cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ để có thể lắp được đèn pha trước "vừa như in. Cụm đèn pha được gắn với vỏ đá chỉ bằng keo dán. Ở phía sau, đèn hậu LED nằm trong một hốc lõm đã được Chris đẽo gọt từ trước. Trong quá trình độ xe, Chris đã gặp rắc rối đó là khối động cơ 500cc V-Twin nằm ngang nguyên bản của chiếc CX500 đã bị hỏng. Tạm gác lại việc độ xe, anh cùng vợ của mình đã đi du lịch tới vùng Tuscany ở Ý. Sau khi nhìn thấy các công trình điêu khắc ở đây, anh đã có cảm hứng để tiếp tục "dựng" Build da Fukker và mua một động cơ mới cho chiếc xe. Với trọng lượng lớn hơn, hệ thống giảm xóc của xe đã được nâng cấp với cặp phuộc trước từ Honda VT600 Shadow và phuộc sau từ Harley-Davidson Dyna. Bộ vành hình sao Comstar nguyên bản của CX500 được giữ nguyên, chỉ được thay bộ lốp gai Bates Baja. Sau khi hoàn thành, tổng trọng lượng của xe đã lên tới 355 kg - vẫn thấp hơn một số mẫu cruiser của Mỹ. Sau khi độ xong Build da Fukker, Chris đã trở nên nổi tiếng và thường xuyên đón tiếp các phóng viên và quay phim từ nhiều đài truyền hình. Sắp tới, anh muốn nhắm tới kỷ lục Guinness dành cho chiếc xe nhanh nhất Thế giới được làm bằng đá. Chris vẫn chưa dừng lại ở đây khi anh còn muốn tạo ra một chiếc Harley Sportster từ đá bazan. Theo Chris, Build da Fukker vẫn có khả năng hoạt động bình thường, chỉ có duy nhất một nhược điểm đó là không có phanh trước. Tuy nhiên, anh cũng đã nhận ra nhược điểm này và chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra một chiếc xe thứ 2 mà không có phanh trước nữa!

Bản độ Honda CX500 bằng đá bazan này là tác phẩm của Chris Zernia - một người chơi xe tại Mendig - Đức. Chiếc xe đã được Chris đặt tên là "Build da Fukker" và anh đã sử dụng nó để tham gia vào một cuộc thi xe độ do tạp chí Custombike ở Đức tổ chức. Với thân vỏ làm bằng chất liệu "siêu độc", không ngạc nhiên khi chiếc CX500 của Chris đã lọt vào top 3 của cuộc thi. Nguồn đá bazan đã được anh lấy từ dãy núi Eifel cách nhà chỉ vài km, và loại vật liệu này đã được anh lựa chọn do có thể dễ dàng tạo hình, dù có trọng lượng lớn. Từ 450 cân đá nguyên liệu, Chris đã đẽo gọt nên bộ thân vỏ xe với trọng lượng 60 kg. Anh bắt đầu với bình xăng với hình dáng tương tự như bình nguyên bản của CX 500, với một hốc nhỏ ở bên trong để đựng nhiên liệu. Cổ nạp nhiên liệu của bình xăng nguyên bản trên CX500 vẫn vừa với bình xăng bằng đá sau khi được Chris nối dài ra một chút. Để có thể chịu được trọng lượng lớn hơn, bộ khung xe đã được Chris gia cố lại, bao gồm cả khung phụ mới được làm bằng thép ống 4 ly. Toàn bộ phần đuôi và yên xe cũng đã được anh tạc từ đá, với đuôi có hình dạng như những mẫu xe đua flat track trong khi bộ yên cũng có từng múi như loại yên "bánh mỳ" quen thuộc của các mẫu xe độ classic. Chi tiết chế tác đá cầu kỳ nhất đó là bộ quây gió phía trước xe, yêu cầu Chris phải đục đẽo cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ để có thể lắp được đèn pha trước "vừa như in. Cụm đèn pha được gắn với vỏ đá chỉ bằng keo dán. Ở phía sau, đèn hậu LED nằm trong một hốc lõm đã được Chris đẽo gọt từ trước. Trong quá trình độ xe, Chris đã gặp rắc rối đó là khối động cơ 500cc V-Twin nằm ngang nguyên bản của chiếc CX500 đã bị hỏng. Tạm gác lại việc độ xe, anh cùng vợ của mình đã đi du lịch tới vùng Tuscany ở Ý. Sau khi nhìn thấy các công trình điêu khắc ở đây, anh đã có cảm hứng để tiếp tục "dựng" Build da Fukker và mua một động cơ mới cho chiếc xe. Với trọng lượng lớn hơn, hệ thống giảm xóc của xe đã được nâng cấp với cặp phuộc trước từ Honda VT600 Shadow và phuộc sau từ Harley-Davidson Dyna. Bộ vành hình sao Comstar nguyên bản của CX500 được giữ nguyên, chỉ được thay bộ lốp gai Bates Baja. Sau khi hoàn thành, tổng trọng lượng của xe đã lên tới 355 kg - vẫn thấp hơn một số mẫu cruiser của Mỹ. Sau khi độ xong Build da Fukker, Chris đã trở nên nổi tiếng và thường xuyên đón tiếp các phóng viên và quay phim từ nhiều đài truyền hình. Sắp tới, anh muốn nhắm tới kỷ lục Guinness dành cho chiếc xe nhanh nhất Thế giới được làm bằng đá. Chris vẫn chưa dừng lại ở đây khi anh còn muốn tạo ra một chiếc Harley Sportster từ đá bazan. Theo Chris, Build da Fukker vẫn có khả năng hoạt động bình thường, chỉ có duy nhất một nhược điểm đó là không có phanh trước. Tuy nhiên, anh cũng đã nhận ra nhược điểm này và chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra một chiếc xe thứ 2 mà không có phanh trước nữa!