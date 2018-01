Hai người thiệt mạng vì túi khí Takata trên Ford Ranger

Hãng xe ôtô Ford và Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ Mỹ (NHTSA) yêu cầu một số chủ xe Ford Ranger đời 2006 dừng sử dụng xe ngay lập tức do cụm bơm túi khí Takata có thể nứt vỡ, văng mảnh kim loại gây chấn thương cho người trên xe.

Phía Ford cho biết hiện có 2.902 xe bán tải Ranger 2006 sử dụng túi khí Takata. Cụ thể, 2.712 xe ở Mỹ và 190 xe ở Canada, sản xuất từ ngày 10/8/2005 đến ngày 15/12/2005.

Ford Ranger đời 2006 sử dụng cụm bơm túi khí Takata có thể nứt vỡ.

"Các chủ xe thuộc diện bị ảnh hưởng phải liên hệ với Ford ngay lập tức. Ford sẽ đưa đội ngũ sửa chữa đến tận nhà, hoặc chủ nhân lái xe đến các đại lý gần nhất để sữa chữa miễn phí", NHTSA viết trong một tuyên bố.

Lời kêu gọi quyết liệt của Ford và NHTSA xuất phát từ phát hiện 2 người chết trong Ranger đời 2006 do cụm bơm túi khí nứt vỡ. Sự cố gần đây nhất xảy ra vào ngày 1/7/2017 tại phía tây Virginia, và trước đó xảy ra vào tháng 1/2016. Tuy nhiên, dữ liệu mới cập nhật đến hết ngày 22/12/2017.

Takata phải triệu hồi do sử dụng cụm bơm túi khí có chứa amoni nitrat.