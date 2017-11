Hạ bệ Yamaha Sirius, Honda Vision đắt khách nhất VN

The0 thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) trong tháng 10/2017 vừa qua, Honda bán được 47.877 xe Vision, gấp rưỡi so với con số 32.113 chiếc của Yamaha Sirius. Tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2017, tổng số xe máy Honda Vision bán ra là 376.598 chiếc. Con số tương ứng của Yamaha Sirius là 354.238. Nếu tính trong 12 tháng gần nhất (từ tháng 11/2016 đến hết tháng 10/2017), tổng doanh số của mẫu xe tay ga Honda Vision cũng cao hơn so với Yamaha Sirius. Mẫu xe tay ga của Honda bán được 455.706 chiếc trong vòng một năm qua, trong khi Yamaha bán ra 439.216 chiếc Sirius. Việc Vision vượt qua Sirius chiếm ngôi vị xe máy bán chạy nhất thị trường cho thấy rõ xu hướng chuyển dịch từ xe số sang xe ga của người tiêu dùng Việt trong năm 2017. Năm ngoái, tổng số xe Vision bán ra thị trường là 375.257 chiếc, còn kém khá xa so với mức 439.150 chiếc của Yamaha Sirius. Mặc dù vậy, tình thế đã đảo ngược chỉ sau 10 tháng đầu năm nay. Đi vào chi tiết doanh số các tháng từ đầu năm đến nay, có thể thấy xu hướng tăng dần đều qua các tháng của Honda Vision, trong khi sức bán của Yamaha Sirius không ổn định. Mẫu xe số của Yamaha giảm khá sâu vào giữa năm, với doanh số tháng 6 và tháng 7 chỉ đạt 27.000 - 28.000 xe, tuy nhiên tăng mạnh vào tháng 9 với hơn 53.000 xe bán ra. Theo lý giải của các chủ đại lý Yamaha tại Việt Nam, khách hàng chủ yếu của Sirius là học sinh, sinh viên và người lao động có thu nhập trung bình thấp, do xe có mức giá vừa phải, đồng thời được trang bị động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu. Tháng 9 là thời điểm tựu trường, nên dễ hiểu vì sao doanh số của dòng xe này tăng đột biến. Trong khi đó, Vision đang là mẫu xe tay ga có mức giá thấp nhất của Honda Việt Nam, nhưng sở hữu nhiều công nghệ nổi bật của dòng xe ga cao cấp, được trang bị động cơ eSP, công nghệ phun xăng điện tử PGM-Fi kèm tính năng Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích... Vision cũng được nhiều sinh viên và người dân thành thị lựa chọn. Không chỉ bị Honda Vision vượt mặt, mẫu xe máy số phổ thông Yamaha Sirius cũng đang dần cảm nhận sức nóng trong mảng xe số, khi đối thủ Honda Wave Alpha phiên bản mới đang dần thu hẹp khoảng cách. Kết thúc tháng 10, doanh số cộng dồn 2017 của Wave Alpha đạt 309.020 xe. Honda Vision có thiết kế nhỏ gọn, khởi động êm ái. Đây là mẫu xe có mức giá rẻ nhất trong số các xe tay ga của Honda, điều này giúp cho khách hàng thích xe ga dễ dàng tiếp cận. Mẫu xe này sở hữu kích thước 1.863 x 686 x 1.088 mm, khoảng cách trục là 1.256 mm, yên cao 750 mm, trọng lượng chỉ 99 kg. Honda Vision có thiết kế tinh tế và thân thiện, trung thành với kiểu dáng của một chiếc xe tay ga tiêu chuẩn. Độ cao yên xe và sàn để chân rộng mang lại tư thế thoải mái, thiết kế xe tinh tế với những đường khối ba chiều cùng cụm đèn pha và đèn xi-nhan có thấu kính trong suốt. Đặc biệt, mẫu xe này liên tục được Honda Việt Nam làm mới theo từng năm. Mẫu xe Honda Vision qua các thế hệ vẫn duy trì điểm mạnh về công nghệ, đó chính là việc áp dụng động cơ thông minh thế hệ mới eSP – có dung tích xy lanh dung tích 108,3 cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này còn tích hợp bộ đề ACG sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm. Tại thị trường xe máy Việt giá bán của mẫu xe tay ga Honda Vision luôn cao hơn giá đề xuất khoảng 3 - 5 triệu đồng. Cụ thể, mức giá bán chính hãng của Vision đang được hãng xe máy Honda tại Việt Nam niêm yết từ 29,9 triệu - 30.49 triệu đồng, tùy từng phiên bản và màu sắc khác nhau.

