Với 12 năm triển khai tại Việt Nam, giải thưởng Honda Y-E-S có tổng số 1.038 hồ sơ ứng tuyển gửi về cho ban tổ chức, và 120 gương mặt trẻ được vinh danh tại lễ trao giải hằng năm, trong đó, 33 thí sinh tiếp tục được nhận hỗ trợ với Phần thưởng Y-E-S Plus là giai đoạn 2 của Giải thưởng Honda Y-E-S để theo học tiến sỹ, thạc sĩ hoặc thực tập tại các trường Đại học, viện nghiên cứu hàng đầu tại Nhật Bản.

Đây là giải thưởng do Quỹ Honda Foundation Nhật Bản sáng lập, nhằm tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar.

Giải thưởng Honda Y-E-S năm thứ 13 chính thức khởi động.

Giải thưởng Honda Y-E-S năm thứ 13 chính thức được khởi động từ ngày 20/4/2018 tại 10 trường Đại học liên kết tại Việt Nam, bao gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HN, Đại học Giao thông Vận tải, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Tp. HCM – ĐH Quốc gia Tp.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Tp. HCM, Đại học Giao thông Vận tải Tp. HCM, Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia Tp.HCM và Đại học Khoa học – Đại học Huế.

Giải thưởng Honda Y-E-S 2018 gồm 2 giai đoạn: Giải thưởng Honda Y-E-S (gồm 3.000 USD và 1 xe máy) và Phần thưởng Y-E-S Plus (học bổng lên tới 10.000 USD khi đi du học).

Để tham dự, sinh viên tại 10 trường Đại học liên kết có thành tích cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa đều có thể nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng từ nay đến hết 15/7/2018.