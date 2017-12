Giá xe Mazda tại Việt Nam giảm mạnh trước thềm 2018

Theo khảo sát của PV tại một số đại lý của thương hiệu xe Mazda tại Việt Nam trong những ngày cuối năm 2017, hiện có khá nhiều dòng xe Mazda giảm giá. Riêng mẫu xe mới ra mắt là Mazda CX-5 2018 hoàn toàn mới lại đi ngược với mức tăng tới 30 triệu đồng. Mazda CX-5 2018 có giá bán mới lần lượt là 869 - 969 - 999 triệu đồng với 3 phiên bản là 2.0, 2.5L 1 cầu và 2.5L 2 cầu. Như vậy, so với giá công bố tại thời điểm ra mắt và cũng là giá Thaco công bố áp dụng từ 1/1/2018, thì bản 2.5L 1 cầu tăng vọt 30 triệu đồng, 2.5L 2 cầu tăng 10 triệu đồng. Riêng bản 2.0L có giá giảm 10 triệu đồng so với thời điểm ra mắt nhưng vẫn còn cao hơn 10 triệu đồng so với giá mà Thaco công bố áp dụng từ đầu năm tới. Ngoài ra các phiên bản CX-5 thế hệ cũ vẫn giữ nguyên giá bán đã được giảm sâu là 829 và 879 triệu đồng với 2 phiên bản 2.5 dẫn động 1 cầu và 2 cầu, tuy nhiên số lượng xe không còn nhiều. Tại một số đại lý của Mazda ở Hà Nội, mức giá bán xe Mazda2 cũng đã giảm từ 6 và 21 triệu đồng tương ứng với phiên bản hatchback và sedan. Mức giá của mẫu xe Mazda2 bán ra hiện tại chỉ từ 499 triệu đồng, thấp nhất từ trước tới nay với một mẫu xe của Mazda tại thị trường ôtô Việt. Trong khi đó, mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Mazda3 trong tháng cuối năm 2017 cũng đã bất ngờ được các đại lý tại Hà Nội đồng loạt giảm từ 10 triệu đồng cho 2 phiên bản 1.5. Cụ thể mức giá của mẫu xe này từ 649 triệu đồng cho bản sedan và 669 triệu đồng cho bản hatchback. Riêng Mazda3 phiên bản 2.0 cũng đã bất ngờ được giảm giá thêm tới 15 triệu đồng. Xe hiện đang được bán ra với giá 740 triệu đồng. Mẫu xe bán chậm nhất của thương hiệu này tại Việt Nam là Mazda6 đã tiếp tục 20 triệu đồng cho 2 phiên bản 2.0. Hiện mức giá niêm yết của xe này tại các đại lý đang dao động từ 830 - 879 triệu đồng, riêng bản 2.5 của Mazda6 thì vẫn đang giữ nguyên mức giá 999 triệu đồng. Mẫu xe bán tải Mazda BT-50 được nhập khẩu từ Thái Lan được giảm 10 triệu đồng cho 2 phiên bản AT và MT 2017, giá lần lượt là 630 triệu đồng cho bản MT 2017 và 660 triệu đồng cho bản AT 2017. Riêng phiên bản 2016 vẫn giữ nguyên giá bán 592 triệu đồng. Mức giảm giá các mẫu xe Mazda cuối tháng 12/2017 tại thị trường Việt Nam (ĐVT: triệu đồng). Video: Xe Mazda CX-5 giảm giá kỷ lục.

