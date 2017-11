Giá ôtô Mitsubishi “giảm kịch sàn” tới 206 triệu tại VN

Bước sang tháng 11, thị trường ôtô bỗng trở nên sôi động khi ghi nhận cuộc “đại hạ giá” của “ông lớn” Toyota đối với 3 mẫu xe của mình. Dường như không chịu kém miếng, giá xe ôtô Mitsubishi cũng đã đồng loạt điều chỉnh cho nhiều dòng xe nhằm "cứu vãn" doanh số vốn luôn ế ẩm. Cụ thể, các mẫu xe hiện đang có mặt tại thị trường Việt Nam của Mitsubishi được giảm giá từ 20-206 triệu đồng. Đầu tiên phải kể đến mẫu xe cỡ nhỏ Mitsubishi Mirage phiên bản MT giá từ 448 triệu đồng xuống còn 388 triệu đồng (ngang bằng các dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ nhất hiện nay như Hyundai i10, Kia Morning hay Chevrolet Spark). Phiên bản CVT giá từ 523 triệu đồng xuống 458 triệu đồng. Mitsubishi Attrage phiên bản MT Eco giảm giá từ 462 triệu đồng xuống 422 triệu đồng. Phiên bản MT giá từ 492 triệu đồng xuống còn 442 triệu đồng. Phiên bản CVT giảm giá 60 triệu đồng xuống còn 492 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng 10/2017 còn được các đại lý tặng thêm 10 triệu đồng tiền mặt cho cả Mirage và Attrage. Trong khi đó sau tháng 9/2017, mẫu xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT cũng giảm từ 1,123 tỷ đồng xuống 1,006 triệu đồng. Phiên bản 2.4 CVT được điều chỉnh giá từ 1,275 tỷ đồng xuống 1,158 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được các đại lý tặng thêm 10 triệu đồng tiền mặt. Mẫu xe All New Pajero Sport có mức giảm khá mạnh. Cụ thể, phiên bản Gasoline 4x2 AT được giảm xuống còn 1,149 tỷ đồng, thấp hơn 206 triệu đồng. Phiên bản 4x4 AT hạ giá tới 180 triệu đồng xuống mức 1,358 tỷ đồng. Cả 2 phiên bản của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport lắp ráp trong nước gồm Diesel 4x2 MT (từ 804 triệu đồng xuống 704 triệu đồng) và Gasoline 4x2 AT (982 triệu đồng xuống 784 triệu đồng) đều được điều chỉnh giá bán khiến mẫu xe này trở thành chiếc SUV có giá rẻ nhất trên thị trường ôtô Việt Nam hiện nay. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton với 3 phiên bản 4x4 MT , 4x2 AT và 4x2 MT được giảm từ từ 20 – 60 triệu đồng. Xe SUV Mitsubishi Pajero giảm giá từ 2,120 tỷ đồng xuống 1,906 tỷ đồng, là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng 10 này lên tới 214 triệu đồng. Đây là mẫu xe khó bán nhất tại Việt Nam của Mitsubishi, tính từ đầu năm đến nay mẫu xe này liên tục năm trong số top xe ế nhất.

Bước sang tháng 11, thị trường ôtô bỗng trở nên sôi động khi ghi nhận cuộc “đại hạ giá” của “ông lớn” Toyota đối với 3 mẫu xe của mình. Dường như không chịu kém miếng, giá xe ôtô Mitsubishi cũng đã đồng loạt điều chỉnh cho nhiều dòng xe nhằm "cứu vãn" doanh số vốn luôn ế ẩm. Cụ thể, các mẫu xe hiện đang có mặt tại thị trường Việt Nam của Mitsubishi được giảm giá từ 20-206 triệu đồng. Đầu tiên phải kể đến mẫu xe cỡ nhỏ Mitsubishi Mirage phiên bản MT giá từ 448 triệu đồng xuống còn 388 triệu đồng (ngang bằng các dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ nhất hiện nay như Hyundai i10, Kia Morning hay Chevrolet Spark). Phiên bản CVT giá từ 523 triệu đồng xuống 458 triệu đồng. Mitsubishi Attrage phiên bản MT Eco giảm giá từ 462 triệu đồng xuống 422 triệu đồng. Phiên bản MT giá từ 492 triệu đồng xuống còn 442 triệu đồng. Phiên bản CVT giảm giá 60 triệu đồng xuống còn 492 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng 10/2017 còn được các đại lý tặng thêm 10 triệu đồng tiền mặt cho cả Mirage và Attrage. Trong khi đó sau tháng 9/2017, mẫu xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT cũng giảm từ 1,123 tỷ đồng xuống 1,006 triệu đồng. Phiên bản 2.4 CVT được điều chỉnh giá từ 1,275 tỷ đồng xuống 1,158 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được các đại lý tặng thêm 10 triệu đồng tiền mặt. Mẫu xe All New Pajero Sport có mức giảm khá mạnh. Cụ thể, phiên bản Gasoline 4x2 AT được giảm xuống còn 1,149 tỷ đồng, thấp hơn 206 triệu đồng. Phiên bản 4x4 AT hạ giá tới 180 triệu đồng xuống mức 1,358 tỷ đồng. Cả 2 phiên bản của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport lắp ráp trong nước gồm Diesel 4x2 MT (từ 804 triệu đồng xuống 704 triệu đồng) và Gasoline 4x2 AT (982 triệu đồng xuống 784 triệu đồng) đều được điều chỉnh giá bán khiến mẫu xe này trở thành chiếc SUV có giá rẻ nhất trên thị trường ôtô Việt Nam hiện nay. Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton với 3 phiên bản 4x4 MT , 4x2 AT và 4x2 MT được giảm từ từ 20 – 60 triệu đồng. Xe SUV Mitsubishi Pajero giảm giá từ 2,120 tỷ đồng xuống 1,906 tỷ đồng, là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng 10 này lên tới 214 triệu đồng. Đây là mẫu xe khó bán nhất tại Việt Nam của Mitsubishi, tính từ đầu năm đến nay mẫu xe này liên tục năm trong số top xe ế nhất.