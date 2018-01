Gần 1000 môtô Honda Goldwing bị triệu hồi vì túi khí Takata

Honda vừa phát đi thông điệp triệu hồi 960 chiếc xe môtô Honda Goldwing đang sử dụng túi khí do Takata cung cấp có khả năng tự bung do vấn đề tuổi thọ, nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài. Cụ thể hơn, túi khí trên mẫu Gold Wing có thể tự bung và có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người lái nếu không được kiểm tra và thay thế.

"Vua đường trường" Honda Goldwing triệu hồi để thay thế cụm túi khí.

Do đó, để đảm bảo an toàn, hãng xe máy Honda quyết định thu hồi 960 mẫu xe sản xuất từ năm 2009-2010 và từ 2012-2016, tuy nhiên mẫu xe sản xuất từ 2017 được đánh giá là an toàn bởi từ thời gia này Honda đã không còn sử dụng túi khí từ nhà cung cấp Takata.

Từ khi ra mắt cách đây 43 năm, Honda Goldwing luôn là mẫu xe đường trường hàng đầu trong phân khúc. Động cơ 6 xy-lanh phẳng với 4 van/1 xy-lanh, dung tích 1.833 cc này nhẹ hơn 6,2 kg so với thế hệ trước. Động cơ sản sinh công suất tối đa 124 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 170 Nm tại vòng tua máy 4.500 vòng/phút.

Có 960 mẫu xe sản xuất từ năm 2009-2010 và từ 2012-2016.

Goldwing 2018 được trang bị hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp PGM-FI của Honda, đi kèm 2 tùy chọn hộp số là hộp số sàn 6 cấp thông thường hoặc hộp số tự động 7 cấp với bộ ly hợp kép Dual Clutch Transmission (DCT). Hộp số DCT có chế độ Walking Mode giúp giới hạn tốc độ xuống 1,8 km/h khi tiến và 1,2 km/h khi lùi. Chế độ này khá bổ ích khi người lái vào trong bãi đỗ xe.